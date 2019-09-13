По стопам Telegram: Роскомнадзор заблокирует два мессенджера

Замаячила блокировка

Роскомнадзор направил запрос в компании Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, владеющие сервисами Mailbox и Scryptmail соответственно, с требованием предоставить данные для включения их в список организаторов распространения информации (ОРИ).

Сообщается, что запрос был отправлен по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Не исключено, что основанием для письма от РКН стала информация, что с помощью вышеобозначенных сервисов осуществлялась рассылка ложных сообщений о готовящихся терактах, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

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Если сервисы Mailbox и Scryptmail будут добавлены в список ОРИ, то согласно закону Яровой они будут обязаны хранить переписку и контент, которым обмениваются пользователи, в течение полугода. Кроме того, по запросу ФСБ им придется передавать ключи для расшифровки пользовательских сообщений.

Помимо прочего, в случае нарушения закона Роскомнадзор получит право заблокировать сервисы, отказавшиеся устранять выявленные нарушения. Таким образом, запрос о предоставлении данных для включения в реестр ОРИ может быть первым тревожным звоночком о том, что у российских властей появились претензии к этим сервисам.

Кроме того, так как эти компании не предоставили запрошенную информацию в течение 15 суток, это также становится поводом для Роскомнадзора обратиться в суд.

Одним из самых резонансных случаев, связанных с санкциями в отношении сервиса из списка ОРИ, стала блокировка мессенджера Павла Дурова Telegram, ограничение доступа к которому началось 16 апреля 2018 года и продолжается по сей день.

Тем не менее, большинство пользователей все равно имеют к нему доступ и продолжают им пользоваться. Отмечается, что некоторым из них даже не приходится пользоваться средствами обхода блокировок, например прокси или VPN.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) летом текущего года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров признался, что у него на смартфоне установлен мессенджер Telegram, который его ведомство заблокировало на территории России.

При этом, как утверждает Жаров, в запрещенном мессенджере он не переписывается.

«У меня есть Telegram. Безусловно, есть многие мессенджеры, мы следим за всеми каналами распространяемой информации, в том числе и пиратскими. Нет, я там не переписываюсь», — сказал Жаров.

Кроме того, в рамках форума Александр Жаров заявил о том, что Роскомнадзор уже готовит специальные механизмы, которые позволят «полностью» заблокировать Telegram.

По словам Жарова, в настоящее время используется только блокировка по IP-протоколу, что является неэффективной мерой для тех, кто пользуется средствами обхода.

«Поэтому противодействие по IP-протоколу дает очень нестойкий эффект. Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но если говорить о стратегическом решении этого вопроса — оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем», — прокомментировал Жаров.

При этом, по его словам, «Telegram продолжит зависать».

Проделки КНР

В июне пользователи Telegram столкнулись с масштабным сбоем. Как оказалось, виной всему стала DDoS-атака, которая велась напрямую из Китая.

Мессенджер неожиданно «упал» по всему миру 11 июня. Согласно сайту Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи из США и стран Южной Америки, а также некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В частности, 95% не могли установить соединение в приложении, а у 4% — не отправлялись сообщения.

Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки.

«На данный момент мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, пользователи Telegram в обеих Америках и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с соединением», — сообщалось в Twitter-аккаунте мессенджера.

Чуть позже создатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что взлом сетей сервиса велся из Китая, который, вероятно, пытался помешать коммуникации сотен тысяч протестующих, которые вышли на улицы Гонконга.