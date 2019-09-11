«Какой-то день сурка»: революция Apple опять не удалась

10 сентября в Купертино состоялась очередная презентация Apple. Утечки и слухи в этом году достигли высшей степени правдивости — подтвердились практически все анонсы, которые появлялись в прессе. Были представлены три модели iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, каждый из которых получил обновленную камеру, расположившуюся на квадратной выпуклой платформе в левом верхнем углу на задней панели устройства.

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В социальных сетях такой дизайн практически сразу получил клеймо «отвратительно уродливого».

Накануне и во время презентации несколько пользователей открыто интересовались в Twitter, когда уже покажут «тот уродский айфон».

Такой подход зрителей демонстрирует, что никто не ждал от презентации ничего прорывного — всем было интересно посмотреть, как будет выглядеть iPhone, без явного намерения его покупать. Это подтверждают и многочисленные мемы, в которых высмеивается дизайн камеры. Последний раз такая волна смешных картинок была замечена в июне 2019 года, когда Apple показала компьютер Mac Pro, имеющий внешнее сходство с гигантской теркой для овощей. Начальная цена машины стартовала от $5999, и все пользователи, заинтересовавшиеся анонсом и проявившие активность, не планировали ее приобретать — они просто смеялись над ее внешним видом.

Зарубежная пресса также очень холодно встретила мероприятие. CNBC пишет о том, что Apple опять не удалось поразить своих фанатов. Издание называет новые функции «важными улучшениями», но признает, что совершить революцию у компании не получилось.

Кроме того, CNBC указывает на тот факт, что более быстрый процессор и улучшенную работу камеры большинство пользователей, например, прошлогодних айфонов, даже не заметят.

Mashable сетует на то, что презентации айфонов начинают напоминать День сурка, когда каждый год не происходит ничего нового, а лишь повторяется старый сценарий.

«Каждый год мы ждем новый айфон, а после презентации решаем еще немного походить с iPhone 6S», — сообщает портал.

Официальный слоган презентации Apple, который звучит как «Только благодаря инновациям» [англ. By Innovation Only], все больше напоминает какую-то издевку.

Постоянные зрители мероприятия также отметили, что в этом году не было традиционной фразы главы Apple Тима Кука «и еще кое-что» [англ. One more thing], которая предвещала взрывной анонс. Так, в прошлых годах после нее публике впервые представили Apple Watch, Apple Music и iPhone X. Уже два года подряд Apple не может найти ничего подходящего, чтобы подвести ее под эту фразу, ставшую для компании знаковой.

iPhone 11 так и не получил зарядку USB-C, которая на сегодняшний момент является стандартом для многих смартфонов на базе Android. Монобровь, доставшаяся в наследство от iPhone X, так и не убрали. Кроме того, не была представлена беспроводная зарядка наушников и часов от задней поверхности айфона, что могло бы стать для многих решающим фактором купить новую модель.

Добавления 5G в iPhone этого года никто не ждал, однако Bloomberg указывает на то, что внедрение технологий связи пятого поколения, отложенное на 2020 год, может больно ударить по финансам Apple.

Речь идет о китайском рынке, который является стратегически важным для компании. Дело в том, что Apple является единственной зарубежной компанией, входящей в топ-5 самых популярных мобильных брендов в КНР. Тем не менее, с каждым годом ей становится все сложнее противостоять местным конкурентам в лице Huawei, Oppo и Xiaomi, чьи более удачные дизайны, совершенные камеры и дешевые ценники переманивают у «яблока» большую часть потребителей.

Так как новый iPhone, который по слухам получит поддержку 5G, увидит свет лишь в сентябре 2020 года, в третьем квартале Apple может отстать от конкурентов, которые начнут внедрять эту технологию в свои гаджеты чуть ли не с начала следующего года.

Apple будет «крайне тяжело» сохранить свои позиции в Китае во второй половине 2020 года, сообщает аналитик Canalys Джиа Мо.

«Пока не ясно, смогут ли технологии iPhone 11 перевесить недостатки этого смартфона в «железе», например, отсутствие поддержки 5G», — заключил эксперт.