Конфорка, бритва и паук: как пользователи высмеяли iPhone 11

Потешный дизайн

На сентябрьской презентации в Театре Стива Джобса Apple представила три новые модели айфонов — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Дизайны этой линейки были слиты в сеть за пару месяцев до мероприятия, так что пользователи интернета смогли оценить его задолго до официального релиза. Главным отличием от прошлогодних гаджетов стало наличие выпуклой квадратной платформы в левом верхнем углу задней поверхности айфона, на которой расположилась двойная или тройная (в зависимости от модели) камера.

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Когда в интернете появились первые рендеры такого решения, его практически разнесли в пух и прах.

Дизайн называли его отвратительным и уродливым, предполагая, что Стив Джобс, будь он жив, остался бы в бешенстве.

Некоторые вспомнили недавний уход из компании главного дизайнера Apple Джонатана Айва — якобы он покинул бренд из-за того, что не смог смириться с камерой, торчащей из выпирающей платформы.

Как оказалось, слухи были правдивыми, и все iPhone с цифрой 11 в названии получили такую странную выпуклую камеру. И, если судить по реакции в соцсетях, именно она стала звездой всего мероприятия.

Накануне презентации аналитики предсказывали провал iPhone 11 из-за того, что он повторяет дизайн прошлогодних айфонов, а также не получит каких-то прорывных функций, заставляющих бежать в магазин и покупать новую модель. Узнать, оказались ли они правы, можно будет по первым показателям продаж по окончании квартала, но можно с уверенностью сказать —

в социальных сетях больше потешались над новой моделью, чем восхищались.

Во время презентации Twitter буквально разрывало от сравнений новой камеры с разными предметами и живыми существами. Кто-то решил, что три линзы и вспышка напоминают конфорки на плите.

Кому-то в новой камере привиделась бритва.

iPhone 11 comes with a built in shaver!! #AppleEvent pic.twitter.com/SpuANMS0KX — Jad kassis (@Jad__kassis) September 10, 2019

Арахнофобы решили, что из глубин iPhone 11 за ними наблюдает паук.

А вот любители мемов увидели в новом айфоне удивленного Пикачу.

Where Apple got its inspiration for the new iPhone 11 #AppleEvent pic.twitter.com/TkZwduZ9Fo — Shuj' (@ChocMilkSheikh) September 10, 2019

Сериаломаны и любители более глубокого юмора не могли не вспомнить Брана Старка и то, как он стал Трехглазым вороном.

Были также сравнения с кокосом, спиннером и другими предметами, имеющими два или более отверстий. Создалось впечатление, что пользователям больше понравилось смеяться над новым дизайном, чем обсуждать потенциал новой линейки.

Те же функции, но дороже

Если вы не следили за онлайн-трансляцией презентации, то вот вам краткое содержание — Apple представила три новых модели айфонов. iPhone 11 является преемником iPhone XR, который компания считает одним из своих самых популярных гаджетов. Этого удалось достичь во многом за счет более низкой стоимости устройства, а также ярких цветов, которые больше не представлены ни в одной другой линейке. iPhone 11 получил палитру в шести разных цветах — черном, белом, сером, желтом, красном и салатовом.

Размер LCD-дисплея iPhone 11 составил 6,1 дюйма, а его разрешение — 1792×828. Камера у гаджета получилась двойная, причем каждый модуль включает в себя 12 мегапикселей.

Процессор тоже обновился — теперь это A13 Bionic, который установлен во всех трех новых моделях. Его производительность выше, чем у прошлогоднего A12, а также всех других чипов от Apple.

Аккумулятор новой модели имеет емкость 3110 мАч, при этом пользователям пообещали на один час больше работы, чем у iPhone XR.

Стоимость базовой версии iPhone 11 с 64 ГБ составит $699, 128 ГБ — $799, а 256 ГБ — $899.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max пришли на смену iPhone XS и iPhone XS Max соответственно. iPhone 11 Pro получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436×1125, а iPhone 11 Pro Max — 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2688×1242.

В отличие от iPhone 11, в обеих премиальных моделях установлена тройная камера с широким, ультрашироким, а также телеобъективом. В комплекте с гаджетами будет идти модуль быстрой подзарядки, позволяющей более оперативно зарядить устройство. iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будут работать дольше, чем их предшественники, на 4 и 5 часов соответственно.

Стоимость iPhone 11 Pro начинается от $999 за 64 ГБ, $1149 за 128 ГБ и $1349 за 256 ГБ. За iPhone 11 Pro Max придется отдать $1099 за 64 ГБ, $1249 за 128 ГБ и $1449 за 256 ГБ.

Кроме того, в рамках своей презентации Apple представила новое поколение iPad и Apple Watch, а также напомнила об осеннем запуске сервисов Apple Acrade и Apple TV+.