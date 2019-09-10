Новый провал Apple? У Кука нет шансов. LIVE

По прогнозам аналитиков, готовящийся к выходу iPhone 11 станет разочарованием и не сможет привлечь то количество покупателей, на которое рассчитывает Apple. Этот гаджет, вероятно, получит лишь более быстрый процессор и тройную камеру на задней поверхности, что не станет весомой причиной для потребителя бежать в магазин и покупать новую версию.

Следующая волна инновационных апгрейдов ожидается в 2020 году благодаря выходу iPhone с поддержкой технологии 5G. Вот он скорее всего станет предметом желания многих фанатов «яблока». А iPhone 11 образца 2019 года придется просто перетерпеть.

Впрочем, дождемся анонса гаджета и потом поговорим!