Новый провал Apple? У Кука нет шансов. LIVE

Apple презентует новые iPhone в Купертино. Онлайн-трансляция

В Театре Стива Джобса в Купертино проходит презентация Apple, в ходе которой миру будут представлены новые устройства компании, в том числе и iPhone. Аналитики предсказывают новым моделям провал из-за тех незначительных обновлений, которые компания по слухам внедрит в айфоны следующего поколения. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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20:20

Впрочем, пользователи, видимо, равнодушны к творчеству господина Момоа и требуют показать им «тот уродливый айфон». Это они про модель с тремя камерами!

20:16

Пришло время для Apple TV+. В рамках презентации состоялась эксклюзивная премьера трейлера сериала «See» с Джейсоном «Кхал Дрого» Момоа в главной роли.

20:13

Apple Arcade запустится уже 19 сентября. Стоимость подписки составит $4,99 за месяц пользования.

20:12

Представители игровых компаний Konami, Capcom и Annapurna вышли на сцену, один за другим показывая свои игры, созданные эксклюзивно для Apple Arcade. Тем временем, Twitter беснуется, требуя более интересные анонсы.

20:07

На сцене демонстрируют игру про прыгающую лягушку, преодолевающую препятствия. В социальных сетях, тем временем, ждут только айфоны и пытаются предугадать, какие новые цвета появятся в продаже.

20:05

Началось представление игрового сервиса Apple Arcade, который был впервые анонсирован еще в июне этого года. Сообщается, что все игры, представленные на этой платформе, будут эксклюзивными, то есть их нельзя будет найти у конкурентов. Хорошо бы еще узнать, сколько стоит такая подписка.

20:03

На сцене Тим Кук, который по традиции желает всем доброго утра. Презентация начнется с обновлений для магазина AppStore.

20:00

Началось!

19:59

Новый мемчик про камеру! А у нас минутная готовность.

19:58

На презентации замечен Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом создал Apple. Он улыбается и с удовольствием фотографируется с журналистами. Хотя буквально пару недель назад предлагал расчленить «яблоко», чтобы не мешать инновациям.

19:55

По прогнозам аналитиков, готовящийся к выходу iPhone 11 станет разочарованием и не сможет привлечь то количество покупателей, на которое рассчитывает Apple. Этот гаджет, вероятно, получит лишь более быстрый процессор и тройную камеру на задней поверхности, что не станет весомой причиной для потребителя бежать в магазин и покупать новую версию.

Следующая волна инновационных апгрейдов ожидается в 2020 году благодаря выходу iPhone с поддержкой технологии 5G. Вот он скорее всего станет предметом желания многих фанатов «яблока». А iPhone 11 образца 2019 года придется просто перетерпеть.

Впрочем, дождемся анонса гаджета и потом поговорим!

19:50

А в Китае уже вовсю продают чехлы на новые iPhone, не дожидаясь официальной презентации. Впереди планеты всей!

19:45

Камера нового iPhone уже стала поводом для мемов в социальных сетях.

19:35

Судя по многочисленным рендерам, одной из отличительных особенностей двух премиальных моделей iPhone станет тройная камера, которая расположится в левом верхнем углу на специальной выпуклой квадратной платформе. Такая камера позволит делать еще более качественные снимки, вбивая новый гвоздь в крышку гроба фотоаппаратов. Кстати, пользователи новшество не оценили, назвали его уродливым и предположили, что Стив Джобс вертится в гробу, увидев такой спорный дизайн. На картинках все выглядит действительно не очень красиво, но, возможно, вживую будет получше.

19:25

Кое-кто в социальных сетях все еще надеется, что Apple представит анонсированный ранее коврик для беспроводной зарядки AirPower, хотя надежды на это ну очень мало. В сети циркулировали слухи, что в новых моделях iPhone появится модуль, позволяющих подзаряжать часы и наушники, просто положив их на заднюю панель — якобы ради этого пришлось перенести логотип с надкусанным яблоком на центр корпуса. Однако, доказательств этому тоже пока нет.

19:15

Другим доказательством того, что Apple изо всех сил старается привлечь новых покупателей айфонов, является беспрецедентный случай — впервые за всю историю «яблока» презентация будет показана на YouTube, то есть, фактически, на территории конкурентов из Google, выпускающей собственные телефоны. Все это свидетельствует о том, что продажи Apple оставляют желать лучшего.

19:05

Если сравнить с минимальными ценами прошлого года, то можно заметить, что они остались неизменными — $749 за XR, $999 за XS и $1099 за XS Max. А вот два года назад стоимость iPhone 8 начиналась от $699. Получается, в 2019 году у Apple произошел некий ценовой «застой». Лишнее доказательство того, что интерес к айфонам падает?

19:00

Кстати, накануне презентации в китайской социальной сети Weibo появились спойлеры касательно цен на будущие айфоны. Так, стоимость iPhone 11 Pro Max будет начинаться от $1099, iPhone 11 Pro — от $999, а iPhone 11 — от $749. Стоит отметить, что названия будущих моделей пока неизвестны и являются условными. Впрочем, как и цены, которые в России наверняка будут отличаться.

18:50

По слухам, на сегодняшнем мероприятии будут показаны сразу три новых модели iPhone. Кроме того, ожидается анонс новых Apple Watch, возможно MacBook Pro и iPad Pro, а также второе поколение наушников AirPods. Из всего этого многообразия более-менее подтвержденным анонсом является лишь троица айфонов, а все остальное — лишь слухи и домыслы, так что предвкушать новинки заранее не стоит. Впрочем, большинство людей собираются исключительно ради iPhone, а все остальное является лишь приятным дополнением от компании.

18:45

Здравствуйте, дорогие ценители новых технологий! Сегодня «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию с презентации Apple, на которой нас ждут новые айфоны, а также другие «яблочные» устройства. Мероприятие стартует в 20:00 по московскому времени.