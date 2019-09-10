Новый провал Apple? У Кука нет шансов. LIVE

Впрочем, пользователи, видимо, равнодушны к творчеству господина Момоа и требуют показать им «тот уродливый айфон». Это они про модель с тремя камерами!
Пришло время для Apple TV+. В рамках презентации состоялась эксклюзивная премьера трейлера сериала «See» с Джейсоном «Кхал Дрого» Момоа в главной роли.
Apple Arcade запустится уже 19 сентября. Стоимость подписки составит $4,99 за месяц пользования.
Представители игровых компаний Konami, Capcom и Annapurna вышли на сцену, один за другим показывая свои игры, созданные эксклюзивно для Apple Arcade. Тем временем, Twitter беснуется, требуя более интересные анонсы.
На сцене демонстрируют игру про прыгающую лягушку, преодолевающую препятствия. В социальных сетях, тем временем, ждут только айфоны и пытаются предугадать, какие новые цвета появятся в продаже.
Началось представление игрового сервиса Apple Arcade, который был впервые анонсирован еще в июне этого года. Сообщается, что все игры, представленные на этой платформе, будут эксклюзивными, то есть их нельзя будет найти у конкурентов. Хорошо бы еще узнать, сколько стоит такая подписка.
На сцене Тим Кук, который по традиции желает всем доброго утра. Презентация начнется с обновлений для магазина AppStore.
Началось!
Новый мемчик про камеру! А у нас минутная готовность.
На презентации замечен Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом создал Apple. Он улыбается и с удовольствием фотографируется с журналистами. Хотя буквально пару недель назад предлагал расчленить «яблоко», чтобы не мешать инновациям.
По прогнозам аналитиков, готовящийся к выходу iPhone 11 станет разочарованием и не сможет привлечь то количество покупателей, на которое рассчитывает Apple. Этот гаджет, вероятно, получит лишь более быстрый процессор и тройную камеру на задней поверхности, что не станет весомой причиной для потребителя бежать в магазин и покупать новую версию.
Следующая волна инновационных апгрейдов ожидается в 2020 году благодаря выходу iPhone с поддержкой технологии 5G. Вот он скорее всего станет предметом желания многих фанатов «яблока». А iPhone 11 образца 2019 года придется просто перетерпеть.
Впрочем, дождемся анонса гаджета и потом поговорим!
А в Китае уже вовсю продают чехлы на новые iPhone, не дожидаясь официальной презентации. Впереди планеты всей!
Камера нового iPhone уже стала поводом для мемов в социальных сетях.
Судя по многочисленным рендерам, одной из отличительных особенностей двух премиальных моделей iPhone станет тройная камера, которая расположится в левом верхнем углу на специальной выпуклой квадратной платформе. Такая камера позволит делать еще более качественные снимки, вбивая новый гвоздь в крышку гроба фотоаппаратов. Кстати, пользователи новшество не оценили, назвали его уродливым и предположили, что Стив Джобс вертится в гробу, увидев такой спорный дизайн. На картинках все выглядит действительно не очень красиво, но, возможно, вживую будет получше.
Кое-кто в социальных сетях все еще надеется, что Apple представит анонсированный ранее коврик для беспроводной зарядки AirPower, хотя надежды на это ну очень мало. В сети циркулировали слухи, что в новых моделях iPhone появится модуль, позволяющих подзаряжать часы и наушники, просто положив их на заднюю панель — якобы ради этого пришлось перенести логотип с надкусанным яблоком на центр корпуса. Однако, доказательств этому тоже пока нет.
Другим доказательством того, что Apple изо всех сил старается привлечь новых покупателей айфонов, является беспрецедентный случай — впервые за всю историю «яблока» презентация будет показана на YouTube, то есть, фактически, на территории конкурентов из Google, выпускающей собственные телефоны. Все это свидетельствует о том, что продажи Apple оставляют желать лучшего.
Если сравнить с минимальными ценами прошлого года, то можно заметить, что они остались неизменными — $749 за XR, $999 за XS и $1099 за XS Max. А вот два года назад стоимость iPhone 8 начиналась от $699. Получается, в 2019 году у Apple произошел некий ценовой «застой». Лишнее доказательство того, что интерес к айфонам падает?
Кстати, накануне презентации в китайской социальной сети Weibo появились спойлеры касательно цен на будущие айфоны. Так, стоимость iPhone 11 Pro Max будет начинаться от $1099, iPhone 11 Pro — от $999, а iPhone 11 — от $749. Стоит отметить, что названия будущих моделей пока неизвестны и являются условными. Впрочем, как и цены, которые в России наверняка будут отличаться.
По слухам, на сегодняшнем мероприятии будут показаны сразу три новых модели iPhone. Кроме того, ожидается анонс новых Apple Watch, возможно MacBook Pro и iPad Pro, а также второе поколение наушников AirPods. Из всего этого многообразия более-менее подтвержденным анонсом является лишь троица айфонов, а все остальное — лишь слухи и домыслы, так что предвкушать новинки заранее не стоит. Впрочем, большинство людей собираются исключительно ради iPhone, а все остальное является лишь приятным дополнением от компании.
Здравствуйте, дорогие ценители новых технологий! Сегодня «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию с презентации Apple, на которой нас ждут новые айфоны, а также другие «яблочные» устройства. Мероприятие стартует в 20:00 по московскому времени.