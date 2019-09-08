Вмешались в российские выборы: как накажут Google и Facebook

Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский.

По его словам, факты нарушений передадут в комиссию Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.

Первый зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев в свою очередь назвал рекламу в Google «попыткой вмешательства» и предположил, что так в западных компаниях могут оттачивать механизмы влияния перед выборами в 2021 и 2024 годах.

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Глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич напомнил, что накануне выборов компаниям были направлены предупреждения Роскомнадзора.

Однако Google и Facebook нарушили «день тишины», когда политическую рекламу публиковать запрещается.

«Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам. И что сделал Google, да и не только? —

Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства», — подчеркнул Малькевич.

В свою очередь, первый зампред главы ЦИК Булаев рассказал о демонстрации определенных материалов, которые выводит поисковик при поиске «выборов-2019», сообщает НСН.

«Про Google — я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор», — отметил Булаев.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что нарушения Google и Facebook станут предметом серьезного разбирательства.

В Российской Федерации 8 сентября проходит Единый день голосования. Россияне выбирают нескольких депутатов Государственной думы, глав 16 субъектов федерации, а также членов местных законодательных органов власти в 13 регионах. Всего по России открыто 48 875 избирательных участков.

Роскомнадзор уже не в первый раз вступает в конфронтацию с Google. В середине августа пресс-служба Роскомнадзора заявила о том, что корпорация трижды проигнорировала требования ведомства по удалению контента на YouTube, оскорбляющего государственные символы РФ.

«В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», — заявили в Роскомнадзоре.

Facebook и Google уже не в первый раз обвиняют в политических играх – причем претензии высказывались и в Америке, где были созданы компании. Накануне The Wall Street Journal сообщил, что в отношении двух IT-гигантов стартуют два параллельных антимонопольных расследования.

Проверкой Google займется генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон. Сообщается, что техасская прокуратура заинтересовалась влиянием Google на рынок цифровой рекламы, а также потенциальным ущербом пользователям, который причиняет IT-компания, будучи фактическим монополистом в этой отрасли.

Одновременно с этим общественный адвокат Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена устроить проверку социальной сети Facebook.

«Мы продолжаем вести двухсторонние переговоры о неконтролируемой власти крупных технологических компаний», — заявила Джеймс.

За месяц до этого президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес Google.

Трамп заявил, что IT-компания манипулировала выборами 2016 года. Он также обвинил Google в прибавлении голосов другому кандидату и его противнику в президентской гонке Хилари Клинтон.

Американский лидер добавил, что эти данные опубликовали сторонники Клинтон. Однако президент США не уточнил, в каком именно докладе была опубликована эта информация. Зато призвал обратиться с иском против Google в суд.