«Не то, что ты думаешь»: Илону Маску припомнили все провалы

Сам не без греха

Porsche представила свой первый электрокар, получивший название Taycan Turbo. Как оказалось, за презентацией тщательно следил Илон Маск, владеющий компанией по производству электромобилей Tesla. Миллиардер Маск, известный своей любовью к шуткам, не упустил случая поддеть конкурента.

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019

«Эм, Porsche, название «Turbo» означает не то, что вы думаете», — написал инженер в своем твиттере, за обновлениями которого следят свыше 28 млн человек.

Очевидно, Маск хотел указать на то, что слово «турбо» не может быть применимо к электрокару, не имеющему турбин, и заодно высмеять новую модель. Однако, чувство юмора миллиардера оценили не все. Более того, пользователи Twitter решили припомнить ему все его провалы, которые он допускал.

«Эм, Илон Маск, слова «финансирование обеспечено» означает не то, что ты думаешь», — написал пользователь по имени Деннис, вспомнив один из самых громких скандалов, которые случались с главой Tesla.

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В августе прошлого года Маск опубликовал твит, в котором заявил о планах сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции на бирже по фиксированной цене.

При этом инженер подчеркнул, что финансирование проекта «обеспечено». После твита цена акций Tesla выросла, как и подозрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая увидела в действиях Маска попытку денежной махинации. В результате было заведено уголовное дело, урегулированное в досудебном порядке — неосторожный твит стоил Илону Маску пост председателя совета директоров Tesla, а также $20 млн компенсации в пользу SEC.

Другой пользователь вспомнил, как Маск, который также является главой космической компании Space X, перепутал Марс с Луной. В июне 2019 года миллиардер опубликовал картинку с подписью «Occupy Mars» [рус. «Оккупируй Марс»] с изображением небесного тела оранжевого оттенка, которое бизнесмен принял за Марс. Тем не менее, подписчики Маска без труда определили, что на фото изображена Луна.

Фолловеры Маска не могли упустить возможность высмеять миллиардера за его промах. «Перед оккупацией нужно разобраться, как Марс выглядит», — съязвил один из комментаторов. «Мы будем оккупировать Марс во время лунного затмения, или ты не догадался, что это Луна?» — поинтересовался другой подписчик.

Впрочем, тогда Маск не растерялся и заявил о том, что Луну он тоже оккупирует.

Подписчики Илона Маска обладают уникальной способностью запоминать все.

Так, в нынешнем скандале с Porsche, другой фолловер миллиардера не смог удержаться и напомнил ему про прошлогоднее обещание сделать Tesla прибыльной, начиная с первого квартала 2019 года.

Тем не менее, по прогнозам аналитиков, достичь этого не удастся и к третьему кварталу.

Пользователи Twitter не обошли вниманием и станцию подзарядки Tesla «Суперчарджер», а также функцию «автопилот», названия которых по факту тоже не вполне соответствуют сути.

«Я застрял»

На этой неделе в работе систем Tesla произошел сбой, который вызвал сильное недовольство владельцев электрокаров — водители не смогли попасть в свои автомобили из-за мобильного приложения, позволяющего открыть машину без использования физического ключа. Пока техподдержка компании пыталась вернуть приложение в онлайн, автолюбители активно жаловались в твиттере и просили помощи у Илона Маска.

Одной из продающих функций электрокаров Tesla является доступ к автомобилю с помощью мобильного приложения — водитель авторизуется с помощью своего смартфона, что лишает его необходимости носить с собой физический ключ. Таким образом, если мобильное устройство у него всегда с собой, ключ становится фактически ненужным.

Тем не менее, как оказалось, система никак не защищена от сбоев в работе серверов — как только приложение ушло в офлайн, владельцы электромобилей не смогли ими воспользоваться.

«Помогите! Я застрял... Приложение Tesla внезапно перестало работать. А у меня нет с собой ключа (я на вечеринке), и я не могу получить помощь на дороге из-за того, что сегодня праздничный день. Посмотрел в интернете, и оказалось, что я такой не один. Помоги, Илон Маск!», — написал один из твиттер-пользователей.

Официальный представитель автопроизводителя подтвердил факт сбоя в работе приложения, но указал на то, что сервис оставался офлайн «крайне короткое время».