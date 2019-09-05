«Нет оправдания»: YouTube оштрафовали на $170 млн за детей

YouTube был оштрафован на рекордную сумму в $170 млн за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, или COPPA). Google, владеющий популярным видеохостингом, пошел на сделку с Федеральной торговой комиссией (FTC) США и согласился выплатить вышеобозначенный штраф.

YouTube обвинили в незаконном сборе данных о детях младше 13 лет без родительского согласия. Собранная информация использовалась для таргетирования рекламы для несовершеннолетних, что напрямую противоречит COPPA.

«Нарушению закона со стороны YouTube нет никакого оправдания», — заявил председатель торговой комиссии Джо Симонс.

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По его словам, Google отрицала, что YouTube таргетирует рекламу на детей, но в бизнес-презентациях для потенциальных партнеров утверждала обратное.

Google заплатит $136 млн в пользу FTC и еще $34 млн штату Нью-Йорк.

Однако, не все согласны с тем, что Google понес справедливое наказание. Один из членов Федеральной торговой комиссии Рохит Чопра заявил о том, что условия соглашения являются слишком мягкими для IT-гиганта. По его словам, Google намеренно «приманивал» детей на YouTube мультяшными видео и веселыми песенками.

В своем Twitter-аккаунте Чопра указал на то, что Google «даже не почувствует» штраф в $170 млн. Кроме того, он подчеркнул, что это уже третий раз за последние восемь лет, когда Google привлечен к ответственности за нарушение приватности пользователей.

Что интересно, ранее Рохит Чопра также раскритиковал штраф в $5 млрд, наложенный на принадлежащую Марку Цукербергу социальную сеть Facebook из-за скандала с утечкой данных в пользу компании Cambridge Analytica. Чопра отметил, что «нарушение закона должно быть рискованным, чем его соблюдение», иначе система наказаний не будет работать должным образом, указывая на то, что Facebook больше приобрел, чем потерял в рамках сложившейся ситуации.

Как сообщает The Guardian, Центр цифровой демократии назвал заявленный штраф «ужасно низким», учитывая «вопиющее» нарушение закона со стороны Google.

«Такая небольшая сумма фактически вознаградит Google за участие в массовом нелегальном сборе данных с полным пренебрежением к безопасности детей», — заявила заместитель директора Центра Катарина Копп.

Действительно, штраф едва ли повлияет на финансы Google — ее материнская компания Alphabet в прошлом году получила прибыль в размере $30,7 млрд при доходе в $136,8 млрд.

У американских властей накопилось достаточно много претензий к YouTube касательно того, как платформа защищает самых маленьких пользователей. Несмотря на то, что формально зарегистрироваться на видеохостинге можно с 13 лет, у несовершеннолетних нет никаких ограничений для просмотра любых роликов.

В марте текущего года руководство пошло на крайние меры и решило полностью отключить комментарии под роликами, в которых принимают участие дети.

«Мы понимаем, что комментарии являются неотъемлемой частью YouTube, а также наращивания вашей аудитории и общения с ней. В то же время сегодня мы предпринимаем серьезные меры, чтобы защитить молодых людей», — сообщила администрация видеохостинга.

Стоит отметить, что это решение было принято после жалобы одного из блогеров по имени Мэтт Уотсон, который разоблачил целую «сеть педофилов». По словам Уотсона, злоумышленники оставляют под видео комментарии с таймкодами, где дети принимают «сексуальные позы», или обмениваются ссылками на детское порно. При этом сами ролики не носят порнографического характера.

Кроме того, в июне руководство YouTube нашло решение, которое помогло бы вывести видеохостинг из-под шквала критики — перенести все видео с детьми в отдельное приложение YouTube Kids. Тем не менее, с ним тоже не все гладко — четыре года назад на детской платформе был обнаружен сомнительный контент, включающий в себя мультики с элементами порнографии, обсуждение самоубийств, а также рекламу небезопасного поведения, например, игры со спичками.