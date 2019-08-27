Провал Илона Маска: почему горят батареи Tesla

Горящие батареи

Amazon обвинил подразделение Tesla под названием SolarCity в установке некачественных солнечных батарей, которые привели к возгоранию на крыше одного из складов ритейл-гиганта в Калифорнии в 2018 году. Об этом сообщает Bloomberg.

В официальном заявлении Amazon говорится о том, что компания приняла необходимые меры по защите своих зданий, а также не имеет дальнейшего желания продолжать сотрудничество с компанией Илона Маска.

Представитель Tesla сообщил о том, что все 11 складов Amazon, на которых установлены солнечные панели, находятся на постоянном техническом обслуживании компании, и подтвердил факт инцидента с возгоранием год назад.

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«Tesla активно сотрудничала с Amazon, чтобы устранить причины пожара и его последствия», — заявили в пресс-службе компании.

Однако, это не единичный случай, когда солнечные батареи Tesla самовозгорались. На прошлой неделе компания Walmart подала в суд на производителя панелей, которые установлены на крышах многих магазинов этой сети. Руководство Walmart заявило о семи случаях возгорания панелей Tesla.

В исковом документе компания Илона Маска обвиняется в нарушении договора, преступной халатности и неспособности соответствовать отраслевым стандартам качества.

В Walmart утверждают, что эксплуатацией батарей занимались сотрудники, не имеющие достаточного опыта в обращении с ними. Кроме того, якобы в уже установленных модулях были зафиксированы многочисленные дефекты, видные невооруженным глазом, которые Tesla так и не смогла устранить вовремя, что и привело к пожарам.

Walmart требует, чтобы Tesla демонтировала свои солнечные панели со свыше 240 точек компании и выплатила денежную компенсацию за все случаи возгорания.

После сообщений о подаче иска акции Tesla упали более чем на 1%.

Несмотря на то, что многие знают Tesla как компанию-производителя электромобилей, ее подразделение действительно занимается производством солнечных батарей. Речь идет о компании SolarCity, которая была куплена Tesla в 2016 году за $2,6 млрд. SolarCity была основана двоюродными братьями Илона Маска Питером и Линдоном Райвами. Несмотря на то, что несколько лет назад этот бренд пользовался успехом на рынке солнечных батарей, накануне сделки стоимость его акций резко упала, а долг компании составлял $3,4 млрд. Известно, что вскоре после покупки SolarCity Маском братья Райвы по очереди покинули собственную компанию.

Тяжелый год для Tesla

В июле текущего года Tesla отчиталась об убытках в $408 млн, несмотря на свои рекордные поставки электромобилей и хорошие продажи Model 3. При этом доход компании составил $6,35 млрд против $6,41 млрд, которых от Tesla ожидали аналитики.

На фоне этих новостей акции компании рухнули на 11%.

Несмотря на неутешительные результаты, показатели второго квартала улучшились относительно первого, когда Tesla отчиталась об убытках в $702 млн. Тогда финансовый директор компании Закари Киркхорн назвал этот отчетный период «одним из самых сложных кварталов» в истории Tesla.

Согласно мнению руководства компании, она сможет вновь стать прибыльной лишь в третьем квартале 2019 года. Напомним, убытки Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн).

В конце июля стало известно о том, что электромобиль Tesla попал а аварию на МКАД. Машина ехала поздно вечером по внутренней стороне кольцевой дороги, когда на 40 километре врезалась в припаркованный эвакуатор. В результате аварии одна из машин влетела в отбойник, после чего электромобиль загорелся.

Позже водитель транспортного средства Алексей Третьяков заявил о том, что причиной аварии стал автопилот, который не распознал стоявший эвакуатор.

Он добавил, что не собирается подавать на Tesla в суд — дело в том, что режим автопилота требует полного внимания со стороны водителя, а он перед аварией отвлекся на детей, которые также находились в салоне.

В апреле текущего года Tesla добавила функцию автопилота во все модели, кроме самой дешевой — Model 3, которая стоит $35 тыс. Из-за этого нововведения повысилась стоимость всех автомобилей в линейке.