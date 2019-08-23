Каким будет iPhone 11: журналисты раскрыли презентацию Apple

Apple готовится к самой важной презентации года, на которой будет представлена новая модель iPhone, а также ряд других гаджетов. Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, выяснил, что именно «яблоко» намерено показать пользователям в сентябре и какие новинки стоит ждать от купертиновцев.

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iPhone

Apple планирует выпустить сразу три модели iPhone — эта традиция появилась в компании с 2017 года. Версии с пометкой «Pro» будут преемниками iPhone XS и iPhone XS Max, а также ожидается «бюджетный» продолжатель дела прошлогоднего iPhone XR.

Главной фишкой новой линейки Pro станет тройная система задней камеры с дополнительным сенсором для ультраширокоугольных видео и фотографий.

Третья камера поможет делать снимки более высокого разрешения, а также улучшит кадры, сделанные в условиях плохого освещения. Также ожидается, что система будет делать сразу три фото, что поможет скорректировать конечный кадр при использовании искусственного интеллекта.

Новая камера получит улучшенные видеофункции, что еще больше приблизит ее к профессиональной камере. Также появятся дополнительные инструменты для ретуши, наложения эффектов и фильтров на ролики.

Другой функцией, которую стоит ждать от нового iPhone, является реверсивная беспроводная зарядка. Так, например, AirPods смогут заряжаться в специальном чехле, есть оставить их лежать на заднем поверхности айфона. Похожая функция была представлена в новой линейке смартфонов Samsung.

Две «старшие» модели iPhone будут выглядеть практически точно так же, как прошлогодние, и получат такую же диагональ дисплея, как в 2018 году. Впрочем, цвета устройств немного изменятся.

В новых моделях с улучшенным OLED-дисплеем вместо технологии 3D Touch появится Haptic Touch.

Все новые айфоны получат более быстрые процессоры A13. В чипе появится новый компонент, который возьмет на себя часть сложный вычислений, чтобы не перегружать основной процессор. Это поможет Apple с технологией дополненной реальности, которую компания считает одной из главных функций своих iPhone

Смартфоны образца 2019 года не получат поддержку 5G — такие устройства стоит ждать лишь в следующем году.

iPad

Ожидается, что Apple представит обновленную версию iPad Pro. Новые планшеты с диагоналями 11 дюймов и 12,9 дюйма получат такие же апгрейды, как и новые iPhone — более быстрые процессоры и улучшенные камеры. Внешний вид iPad Pro останется неизменным.

Apple Watch, AirPods и HomePod

В прошлом году «умные» часы Apple Watch получили новый дизайн и экраны побольше, но в этом году улучшения будут гораздо менее заметными — в основном они коснутся операционной системы watchOS 6 и пары новых вариантов корпусов.

Не исключено, что в сентябре будет представлено второе поколение наушников AirPods, которые будут стоить дороже, чем нынешняя версия по цене в $159.

Новые функции будут включать себя влагостойкость и шумоизоляцию.

Кроме того, Apple планирует выпустить более дешевую колонку HomePod, так как продажи текущей версии за $300 не оправдали ожиданий руководства компании.

Mac

В линейке ноутбуков также ожидается апгрейд — планируется обновленная версия MacBook Pro с экраном в 16 дюймов. Края дисплея будут уже, так что размер устройства будет практически идентичным нынешней 15-дюймовой модели.

Этот ноутбук станет самым большим в коллекции Apple с тех пор, как 17-дюймовый MacBook Pro был снят с производства в 2012 году.

Чуда ждать не стоит

Продажи iPhone составляют около половины от общей выручки Apple, поэтому именно сентябрьская презентация привлекает повышенное внимание как простых пользователей, так и инвесторов и аналитиков. В прошлом году во время праздничного сезона доходы от айфонов упали до рекордно низкого уровня, что заставило руководство Apple диверсифицировать свои доходы, объявив о запуске сразу нескольких сервисов — новостного, стримингового и игрового.

Говорить об успехах iPhone образца 2019 года пока преждевременно, но аналитики прогнозируют, что этот смартфон вряд ли продемонстрирует рекордные показатели.

Этому есть несколько причин. Сообщается, что айфоны 2020 года претерпят значительные изменения как во внешнем виде, так и в «железе», так как через год ожидается повсеместное развертывание сетей 5G и появление смартфонов, которые поддерживают эту технологию. Эксперты считают, что обновленная линейка 2020 года будет вмещать в себя самые разные пользовательские вкусы, что может поднять резко снизившуюся популярность айфонов на рынке.

Что же касается iPhone 2019 года, то они, скорее всего, будут лишь улучшенной версией прошлогодних устройств, что вряд ли станет заманчивым фактором для покупки новой модели для большинства пользователей.