«Никакой предвзятости»: Мердок создает конкурента Google и Facebook

Медиахолдинг News Corp, принадлежащий Руперту Мердоку, разрабатывает новый новостной агрегатор Knewz, который призван стать альтернативой Google и Facebook. Дело в том, что компании Кремниевой долины забирают трафик у большинства агрегаторов, которые не справляются с такими сильными конкурентами. Доминирование I-компаний в этой сфере беспокоит политиков по всему миру, в том числе и в США.

Некоторые из них, например, европейские регуляторы опасаются, что Google и Facebook подрывают значимость авторитетных новостных изданий, так как на интернет-платформах часто появляются фейки, которые очень довольно тяжело отличить от правды.

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В свою очередь американских политиков прежде всего интересует лояльность техкомпаний. Так, президент США Дональд Трамп утверждает, что Google, Facebook и другие резиденты Кремниевой долины относятся к нему предвзято, а также «заглушают» голоса консервативных политиков. Сами компании эти обвинения отрицают, заявляя о том, что алгоритмы их сервисов абсолютно непредвзяты.

Схожую точку зрения разделяет и Руперт Мердок, чья медиаимперия имеет ярко выраженный консервативный уклон.

Представитель News Corp рассказал Wall Street Journal о том, что Knewz будет включать в себя «широкий спектр новостей и мнений из местных, нишевых и национальных источников без предвзятости и предрассудков».

Сообщается, что сервис будет включать в себя как алгоритмические рекомендации, так и человеческую модерацию. Google и Facebook отказались от комментариев.

Wall Street Journal, который также является частью News Corp, рассказывает о том, что Knewz будет иметь определенные преимущества, которые привлекут издателей — например, приоритет оригинальных историй над рерайтами, равные права для платных и бесплатных сервисов, а также не будет забирать долю от рекламных объявлений.

Очевидно, что Мердок готов на многое, чтобы привлечь новостные сайты на свою сторону и имеет для этого все ресурсы — достаточно вспомнить о «сделке века», когда Disney купил у медиамагната 21st Century Fox за $71 млрд.

Впрочем, заполучить на свою сторону издателей — не самая большая проблема. Гораздо сложнее будет заставить читателей перейти на Knewz.

Известно, что Google и Facebook не являются новостными дистрибьюторами — люди заходят на эти сайты с другой целью, но именно эти цели приводят их в ленту новостей, собранных со всего интернета. Knews неизбежно столкнется с трудностями по привлечению большой аудитории, которая на текущий момент и так имеет доступ к огромному количеству новостей из самых разных источников.

По слухам, Knewz будет запущен в 2019 году в виде веб-сайта и мобильного приложения. При этом News Corp утверждает, что запуск агрегатора — еще не решенный вопрос, так как этот проект только прорабатывается.

Ранее о своем желании войти на рынок новостей заявлял и миллиардер Илон Маск.

При этом Маск намеревался создать не агрегатор, а сервис по оценке достоверности различных публикаций, который инженер хотел назвать Pravda.

«Хочу создать сайт, на котором люди оценивали бы достоверность каждой статьи и могли отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю, назову его Pravda...», — написал Илон Маск в своем Twitter в мае 2018 года.

Он добавил, что даже если читателям нет дела до рейтинга правдивости, он точно заинтересует работников СМИ, так как заработанные баллы будут характеризовать журналиста как профессионала.

На следующий день после этого Маск рассказал, что хотел купить домен Pravda.com, но узнал, что этот адрес уже занят «русскими». Впоследствии выяснилось, что речь шла об информационном издании «Українська правда», которая принадлежит Украине.

Впрочем, Маск не отчаялся и купил домен Pravduh.com. «Я в игре», — заявил миллиардер, но с тех пор о его амбициозном проекте ничего не слышно. Если попытаться перейти на сайт, купленный инженером, то можно увидеть лишь белый экран.