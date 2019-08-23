Сбой в Facebook: пользователи в России пострадали больше всех

Социальная сеть Facebook столкнулась с перебоями в работе — об этом свидетельствуют данные с портала DownDetector. Юзеры жалуются на проблемы с сайтом и невозможность залогиниться.

Сообщения о сбое поступают из разных стран, но больше всего жалоб исходит из российских городов — среди них Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск и другие.

Первые жалобы из России появились около 8 часов утра по московскому времени. «Facebook не работает. Пустая страница», — пишет пользователь Олег Кирсанов.

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«Появилась картинка с надписью что то пошло не так и мы работаем над этим. Андроид. Телефон. Пустая страница. Фейсбук не загружается», — сообщил юзер Ganna Gella.

«Пустая страница, даже в Торе», — рассказал Равиль Загидуллин. «Какая же у нас зависимость от ФБ», — отметил Олег Русецкий.

Больше всего пользователи жалуются на «белый экран», возникающий после попытки залогиниться или открыть сайт — социальная сеть не подгружает ни текст, ни картинки.

В аккаунтах Facebook в социальных сетях пока нет информации о том, что является причиной сбоя, и когда он будет устранен. На момент написания заметки часть пользователей все еще испытывает проблемы с авторизацией.

Накануне, 22 августа, в работе Instagram и Facebook также был зафиксирован сбой, который коснулся в основном американских пользователей, а именно жителей северной части Калифорнии. 73% юзеров жаловались на проблемы с входом в Instagram, а 66% — в Facebook.

Трудности при загрузке Instagram испытали 3% пользователей, а в Facebook — 33%.

Крупный сбой в работе обеих социальных сетей случился и 23 июля — тогда на проблемы с доступом жаловались пользователи многих стран мира. По данным DownDetector, Instagram упал в Польше, Украине, Литве, России, Швейцарии, Германии и Франции. Facebook не работал в Бразилии, Польше, Украине и европейской части России.

В начале июля произошел сбой, который привел к приостановке работы как Facebook и Instagram, так и WhatsApp.

У пользователей мессенджера возникли проблемы, прежде всего, с подключением к серверу. Кроме того, у некоторых юзеров не проигрывались голосовые сообщения. В Великобритании, Испании, Германии и других странах также жаловались на проблемы с получением и отправкой сообщений.

В случае с работой социальной сети Facebook пользователи сообщали о затруднениях с доступом к веб-сайту, некорректной загрузке фотографий — у многих они вообще не отображались. По данным сервиса, 82% пользователей жаловались именно на проблемы с загрузкой картинок, 10% не устраивала работа новостной ленты.

Также по словам юзеров, когда они пытались зайти в Facebook как с мобильной, так и с обычной версии, у них появлялся белый экран, который не менялся при перезагрузке. Процент таких жалоб составил 6%.

Больше всего проблем с работой соцсети было зафиксировано в США, Западной Европе, Сингапуре, Перу и Бразилии.

В свою очередь, пользователи Instagram испытывали трудности при загрузке приложения. Во время пика на проблемы с работой приложения пожаловались 11,4 тыс. человек.

В марте компания Facebook столкнулась с масштабными неполадками, которые затронули также принадлежащие ей Instagram и WhatsApp.

Сообщается, что социальные сети и мессенджер были недоступны для работы на протяжении 14 и более часов.

Сбои в работе популярных сервисов, принадлежащих компании Facebook, начались по всему миру в среду 13 марта около 19:00 по московскому времени. Известно, что 35% пользователей не могли зайти на сайт Facebook, еще примерно треть пользователей столкнулась с обновлением ленты новостей. Остальные 30% испытали трудности во время авторизации на сайте.

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.

После того, как все сервисы вновь вернулись в онлайн, администрация Facebook заявила о том, что причиной самого глобального и продолжительного сбоя в истории социальной сети стали «изменения конфигурации сервера».