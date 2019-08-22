«Сам мне звонит»: Трамп раскрыл секрет общения с главой Apple

В эфире Fox Business президент США Дональд Трамп раскрыл секрет своих теплых отношений с главой Apple Тимом Куком. Как оказалось, Трампу нравится Кук не потому, что он — успешный бизнесмен и руководитель крупной компании, а потому что Кук периодически звонит американскому лидеру.

«Поэтому он [Тим Кук] — отличный директор. Потому что он звонит мне, а другие нет. Другие нанимают очень дорогих консультантов, а Тим Кук звонит Дональду Трампу сам. Это очень хорошо», — подчеркнул глава государства.

Трамп добавил, что с удовольствием бы общался с другими руководителями из Кремниевой долины, но ему звонит только глава Apple.

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«Когда у него появляется проблема, он мне звонит», — заявил Дональд Трамп.

Он также упомянул недавний разговор с Тимом Куком касательно таможенных пошлин на импортные китайские товары. Тогда руководитель «яблока» указал на тот факт, что производитель электроники Samsung получит преимущество перед Apple, так как его штаб-квартира располагается в Южной Корее, с которой у США есть торговое соглашение.

«Я помогу ему [Куку] с этой проблемой в краткосрочной перспективе. Потому что это [Apple] — великая американская компания», — отметил президент.

Пошлины, о которых идет речь, вступят в силу в два этапа. Начиная с 1 сентября, под них попадут аксессуары Apple, например, Apple Watch и AirPods, а с 15 декабря — смартфоны и ноутбуки, а значит iPhone и MacBook. Практически все гаджеты «яблока» производятся на территории Китая, так что у компании нет шансов избежать налогов, если только глава государства не предоставит помощь, которую он пообещал.

«Очень хорошо провел встречу с Тимом Куком. Я его очень уважаю. Тим говорил со мной о пошлинах. Он привел хороший пример о главном конкуренте [Apple] Samsung, который не будет платить налог, потому что они расположены в Южной Корее», — заявил Дональд Трамп журналистам в аэропорту Нью-Джерси, когда глава государства возвращался в Белый дом.

«Apple тяжело платить пошлину, если они хотят конкурировать с компанией, которая их не платит. Я спросил, насколько это хороший конкурент. Он [Тим Кук] ответил, что очень хороший... Мне показалось это очень веским аргументом, так что я над этим подумаю», — продолжил американский лидер.

Начиная с 2018 года, когда торговая война между США и Китаем вступила в активную фазу, генеральный директор Apple и президент Соединенных штатов встречались несколько раз. Так, например, в прошлую пятницу Трамп опубликовал твит, в котором рассказал о совместном с Тимом Куком ужине.

Тем не менее, в этой идиллии есть и своя ложка дегтя. Так, ранее Трамп отказал Куку в снижении налога на компьютер Mac Pro, который собирается в Техасе, но его обновленная версия, вероятно, будет производиться на заводах Китая. Кроме того, американский лидер упорно заставляет Apple отказаться от фабрик в КНР и перенести все производство на территорию Штатов.

«Китай потерял 2 млн рабочих мест в прошлом месяце, потому что все переезжают — люди, компании переезжают в страны без пошлин. Они потеряли 2 млн рабочих мест за очень короткое время. И потеряют еще больше. Если бы я не помогал определенным компаниям — американским компаниям, как Apple — я могу помочь им, но только на время, пока они не сделают то, что должны сделать, что означает покинуть Китай... Если бы я им не помог, у них были бы серьезные проблемы», — заявил президент США во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Помимо прочего, однажды Кук позволил себе посмеяться над американским лидером — в марте 2019 года Дональд Трамп забыл имя генерального директора Apple, вместо этого назвав его «Тимом Эпплом».

После этого инцидента Тим Кук временно сменил имя в своем аккаунте в твиттере — рядом с именем Кука появился логотип компании в виде яблока, символизирующий фамилию «Эппл».

Но, несмотря на все противоречия, коммуникация между Дональдом Трампом и Тимом Куком явно налажена неплохо. «Я очень уважаю и люблю Тима Кука, так что мы со всем разберемся», — заявил президент США в июле на встрече в Белом доме.