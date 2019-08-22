«Опубликуйте у себя»: как Джулия Робертс и Ашер повелись на фейк

Зарубежные звезды, такие как Джулия Робертс, Ашер, Тараджи Хенсон, Дэйв Батиста, Джулианна Мур, Роб Лоу, Джош Бролин, Адриана Лима и даже министр энергетики США Рик Перри, опубликовали у себя в Instagram фейк, который первые появился в интернете еще в 2012 году. Тогда в Facebook распространялось сообщение с пометкой «дедлайн завтра!», призывающее перепостить себе публикацию, рассказывающую об изменениях в политике приватности компании.

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Пранкеры, распространившие это сообщение, утверждали, что если оставить на своей стене его копию, то Facebook примет во внимание, что ему запрещено использовать личные данные пользователя, потому что он это запретил.

Новый фейк, переделанный под реалии Instagram, появился накануне, 21 августа, и смог ввести в заблуждение десятки знаменитостей первой величины. Одной из первых странный флешмоб заметила журналист New York Times Тейлор Лоренц. «Звезды — они как твоя бедная бабушка в Facebook, не понимающая что к чему», — написала Лоренц в своем твиттере, приложив скриншоты публикаций.

Stars, they're just like your poor clueless grandmother on Facebook https://t.co/UTfmKa1S1Q — Taylor Lorenz on VACATION (@TaylorLorenz) August 21, 2019

Большая часть этих сообщений пропала из аккаунтов звезд после освещения ситуации в прессе. Однако, некоторые из них все еще доступны. Одним из тех, кто попался на удочку пранкеров стал актер Роб Лоу, звезда фильма «Изгои» и сериала «Парки и зоны отдыха».

Портал Mashable подчеркнул, что не заметить то, что распространяемое сообщение — это фейк, довольно сложно. В публикации невооруженным глазом можно заметить, что слово Instagram напечатано другим шрифтом (так как в оригинале был Facebook), а ближе к концу послания становится крупнее.

Отдельно в социальных сетях досталось министру энергетики США Рику Перри, который тоже испугался за приватность своих фотографий и решил перестраховаться. «И этот парень следит за нашей ядерной программой», — иронизирует пользователь по имени Райан Мак, приложив скриншот из аккаунта Перри.

Стоит отметить, что запретить Instagram читать переписку или использовать фотографии, опубликовав сообщение с соответствующим волеизъявлением, просто невозможно.

Более того, создав аккаунт в этой социальной сети, пользователь автоматически соглашается с политикой приватности компании и не может самостоятельно вносить в нее изменения «под себя».

В зарубежных СМИ раскритиковали не только звезд, которые проявили безграмотность в вопросах пользования социальными сетями, но и сам Instagram, который позволил фейку распространиться как вирусу на своей платформе. Учитывая, что этому пранку уже несколько лет, такое медленное реагирование со стороны социальной сети недопустимо.

Этот случай наглядно показал, что для распространения ничем не подтвержденной теории заговора в интернете достаточно кучки неосведомленных звезд — в течение нескольких часов о ней узнают миллионы людей по всему миру. И если в этой ситуации фейк был достаточно безвредным и не оказал никакого влияния, не стоит забывать, что содержание такого сообщения может быть любым, а значит иметь любые последствия.

Выходит, что Instagram крайне уязвим перед распространением фейков и пранков и имеет слабый защитный механизм, чтобы спасти своих пользователей от дезинформации.

В прошлом году видеохостинг YouTube объявил о том, что выделит на борьбу с фейками $25 млн. При этом руководство компании признало что остановить поток недостоверной информации оно не в силах, поэтому займется просвещением своих пользователей, которые сами будут отделять фейки от правды. Так, некоторые видео на YouTube теперь сопровождаются фрагментами текстов из «Википедии» или «Британской энциклопедии», чтобы пользователям было проще выстраивать свои собственные суждения.

Впрочем, существует мнение, что теории заговоров и фейковые новости могут быть выгодны для YouTube, так как они собирают большое количество просмотров.

Как сообщил Bloomberg в апреле текущего года, на протяжении многих лет руководство YouTube игнорировало запросы сотрудников на удаление роликов, содержавших в себе призывы к экстремизму или теории заговоров. По словам 20 бывших и текущих работников компании, их менеджеры больше проявляли заинтересованность в просмотрах и вовлеченности аудитории, чем в опасной природе подобных видео.