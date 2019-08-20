«Посеять раздор»: Facebook и Twitter блокируют китайские аккаунты

Борьба с дезинформацией

Twitter и Facebook приняли меры по блокировке китайских аккаунтов, которые якобы занимались распространением дезинформации, связанной с протестами в Гонконге. Об этом сообщает »Би-би-си».

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Платформа Twitter удалила 936 аккаунтов, которые использовались, чтобы «посеять политический раздор».

По словам представителя компании, все эти аккаунты были зарегистрированы в Китае — их авторы проводили координированные атаки, чтобы дискредитировать митинги в Гонконге.

Социальная сеть Facebook отчиталась о блокировке семи публичных страниц, трех групп и пяти пользовательских аккаунтов.

«Они часто публиковали местные новости, включая те, которые относились к продолжающимся протестам в Гонконге. Несмотря на то, что люди, которые стоят за этим, пытались скрыть свои личности, наше расследование подтверждает, что они связаны с правительством КНР», — заявил глава отдела по кибербезопасности Facebook Натаниэль Гляйхер.

«В рамках нашего глубокого расследования мы обнаружили доказательства того, что эта атака — координированная операция, поддерживаемая правительством», — заявили в компании Twitter.

На прошедших выходных Twitter раскритиковали за то, что платформа позволила китайскому новостному агентству «Синьхуа» покупать спонсорские публикации.

Вскоре после этого компания объявила о том, что теперь она запрещает государственным СМИ распространять рекламу через свою социальную сеть.

Отмечается, что аккаунты могут использовать свои учетные записи для трансляции определенной информации, но не для рекламы. Уточняется, что новые правила не будут касаться независимых общественных каналов, а также организаций, финансируемых налогоплательщиками.

Одним из определяющих факторов определения СМИ государственным будет «политическое давление или контроль над процессом производства и распространения» новостей. Кроме того, у таких СМИ будет 30 дней для того, чтобы убрать рекламу аккаунта.

Протесты в Гонконге продолжаются с марта 2019 года, но вошли в активную фазу в июне. Причиной этому стал законопроект об экстрадиции преступников на материковый Китай. Протестующие, количество которых составило до одного миллиона человек, выступили против этой инициативы, посчитав, что законопроект может быть использован для передачи китайским властям диссидентов.

Несмотря на то, что рассмотрение документа было отложено, протесты не закончились.

Теперь люди на улицах пытаются привлечь внимание властей к более широкому кругу проблем, связанных с демократией.

На прошлой неделе они заняли аэропорт Гонконга, что привело к отмене сотен рейсов.

Пекин резко осуждает демонстрации в Гонконге и даже оказывает давление на некоторые местные компании, чтобы они штрафовали сотрудников, участвующих в митингах, писали американские СМИ. Что же касается остановки работы аэропорта, власти назвали эту акцию «поведением, близким к терроризму».

Измена родине

В июне от протестов в Гонконге неожиданно пострадал IT-гигант Google. Так, американский сенатор Джош Хаули заподозрил компанию в тесных связях с китайским правительством из-за ошибки в переводчике.

Как оказалось, во время массовых протестов в Гонконге на прошлой неделе Google-переводчик неправильно переводил одну фразу. Если в оригинале она звучала как «Я не рад тому, что Гонконг станет частью Китая», то в переводе от Google она несла в себе полностью противоположный смысл — «Я счастлив, что Гонконг станет частью Китая».

Вскоре после того, как этот факт был обнаружен прессой, ошибку оперативно поправили.

Тем не менее, Хаули не преминул отметить, что «позиция» Google-переводчика совпала с позицией китайских властей.

«Народ Гонконга борется за сохранение демократии в своем городе. Миллионы людей полагаются на продукты Google для осуществления этого благородного дела. Будучи компанией, чей успех частично связан со свободами, являющимися неотъемлемой частью американского общества, Google должен относится к этим протестам так же серьезно, как и люди, использующие его платформы для борьбы за свободу», — подчеркнул сенатор в своем письме.

Google не стала комментировать сообщение сенатора, однако заявила о том, что переводчик постоянно совершенствуется, но иногда дает сбой. «Мы будем и дальше работать над совершенствованием наших технологий», — заявили в компании.