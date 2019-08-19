Накануне миллениума: предсказания Джобса, Гейтса и Безоса

Основатель Apple Стив Джобс, создатель Microsoft Билл Гейтс и генеральный директор Amazon Джефф Безос не только смогли создать одни из самых успешных американских компаний в истории, но также проявили себя как предсказатели — еще до наступления 2000 года они рассказали о некоторых идеях и гаджетах, которые являются неотъемлемой частью сегодняшней реальности. Business Insider собрал самые интересные предсказания IT-магнатов, которые были сделаны еще в прошлом веке.

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Билл Гейтс

Слежка за дверным порогом

В своей книге 1999 года Билл Гейтс предсказал появление системы круглосуточного мониторинга за домом, которая позволяет отследить, кто приходил, пока хозяина не было дома.

На текущий момент камеры безопасности широко распространены среди американских домовладельцев, которые предпочитают отслеживать любое движение у своего порога. Кроме того, у некоторых местных полицейских участков есть доступ к этим видеозаписям, что привело к созданию некой неофициальной сети видеонаблюдения в отдельных районах.

«Умная» реклама

В той же самой книге Гейтс рассказывает о таргетированной рекламе — задолго до ее появления в мире.

«В гаджетах появится «умная» реклама. Они будут знать, что вы обычно покупаете, и будут показывать объявления, которые понравятся именно вам», — писал создатель Microsoft в 1999 году.

Сейчас же многие уверены, что социальные сети, например Facebook и Instagram, чья бизнес-модель зависит от объявлений, специально прослушивают своих пользователей, чтобы настраивать рекламу под их вкусы. Впрочем, компании это всячески отрицают.

Поиск работы онлайн

Кроме того, Билл Гейтс предположил, что в будущем люди будут искать работу для себя в интернете, перечислив свои требования, пожелания и имеющиеся навыки. Спустя всего четыре года после этого предсказания, в 2003 году, появился сервис LinkedIn, призванный помочь в установке деловых контактов.

Стив Джобс

Агент в коробочке

В 1984 году Джобс заявил журналу Newsweek's Access Magazine о том, что в будущем в компьютеры будут внедрены специальные «агенты».

«Другими словами, в коробке будет как будто бы маленький человечек, который будет предсказывать, чего вы хотите», — сообщил Джобс. По его словам, «было бы здорово» иметь «маленький коробок» или «дощечку», которую можно везде носить с собой.

В 2007 году мечта о «дощечке» воплотилась в жизнь в виде первой модели iPhone, а уже три года спустя в ней появился и «агент» — голосовой помощник Siri.

Автосалоны без складов

В 1996 году создатель Apple высказался в пользу автосалонов будущего, в котором не будет огромного количества готовых машин в разных цветах, поскольку хранение их на складе экономически невыгодно.

«На склады тратятся тонны денег, машины могут повредить вандалы, а еще они быстро устаревают. И, как правило, машины, которую ты хочешь и в том цвете, который ты хочешь, нет на складе, поэтому все равно придется ее заказывать», — рассказывал Джобс.

Концепцию Стива Джобса частично переняла компания Илона Маска Tesla, у которой практически нет готовых автомобилей в салонах. При этом заказать свой кастомный электромобиль можно онлайн с помощью сайта, так что нет необходимости ездить для этого в автосалон.

Облако на почте

Взгляд Джобса на хранение важной информации на почте очень напоминает облачное хранение, которое теперь распространено повсеместно.

«Я больше ничего не храню. Я часто пользуюсь электронной почтой и интернетом, и благодаря им мне не нужен отдельный склад.

На самом деле, если мне нужно самому себе что-то напомнить, я отправляю себе e-mail.

Такое вот у меня хранилище», — рассказал Джобс в интервью Wired в 1996 году.

Apple представила сервис iCloud в 2011 году — он автоматически сохраняет файлы из интернета для пользователя. Таким же образом работают и другие облачные сервисы, например, Google Drive или Dropbox.

Джефф Безос

Переквалификация Amazon

В 1999 году глава Amazon Джефф Безос заявил о том, что в скором времени его компания перестанет быть прямым конкурентов Barnes & Noble — крупнейшего американского бренда по продаже книг. Известно, что первоначально бизнес Amazon также был связан с книгами.

«Я вас уверяю, через год мы уже не будем их конкурентами. Сейчас — это так, но у нас разные дороги... Мы пытаемся достичь будущего интернет-торговли, а они просто защищают свою территорию», — заявил Безос в интервью Wired.

Теперь же Amazon является крупнейшим онлайн-ритейлером Америки, и книги — не самая важная строка доходов компании.

Все можно купить онлайн

В том же году Безос рассказал Wired, каким он видит 2020 год. По его словам, «большой объем» повседневных товаров будет заказываться по интернету.

«Большая часть товаров, которые мы покупаем в магазинах, — еда, бумага, чистящие средства — все будет заказываться онлайн», — заявил глава компании.

Действительно, в современном мире можно совсем не выходить из дома, а получать все, что тебе нужно, лишь по клику мышки — курьеры могут привезти все, что угодно.

Интернет вещей

Джефф Безос также предсказал появление интернета вещей.

«Я верю, что появится такая техника, будет много маленьких устройств, которые будут подключены к интернету», — заявил бизнесмен в 1999 году.

Теперь же к интернету вещей подключены не только смартфоны и ноутбуки, но и бытовая техника, включая холодильники и микроволновые печи. Если вспомнить наличие «умных» колонок с голосовым ассистентом и даже системы «умного» освещения, то окажется, что буквально вся ваша квартира является одной большой сетью соединенных между собой устройств.