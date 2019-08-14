Могут взорваться: в США запретили брать ноутбуки Apple в самолет

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило о вводе запрета на провоз некоторых ноутбуков Apple из-за сообщений о том, что аккумуляторы внутри этих устройств могут перегреться настолько, что это приведет к взрыву и возгоранию. Об этом сообщает The Hill cо ссылкой на заявление ведомства.

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FAA утверждает, что оно «в курсе об отозванной партии аккумуляторов, которые используются в некоторых ноутбуках MacBook Pro», и поэтому уже уведомило о запрете на провоз этих гаджетов крупные авиакомпании страны.

Запрет подразумевает, что пассажирам строго запрещается брать с собой в самолет некоторые модели MacBook Pro. Это касается как ручной клади, так и багажа.

Эти санкции коснутся ряда ноутбуков MacBook Pro с дисплеем в 15 дюймов, реализованных в период с середины 2015 года по февраль 2017 года. По информации Bloomberg, четыре авиакомпании уже выполнили распоряжение FAA и тщательно отслеживают провоз этих устройств.

Как отметили в Федеральном управлении гражданской авиации, это лишь напоминание авиакомпаниям о правилах, которые они и так обязаны выполнять — на борту запрещается провозить устройства, которые получают питание от аккумулятора, ранее отозванного из продаж производителем в связи с повышенным риском использования.

О том, что Apple экстренно отзывает часть ноутбуков из-за угрозы взрыва, стало известно в конце июня текущего года. Как сообщили в пресс-службе компании, аккумуляторы в этих устройствах перегреваются настолько, что могут самопроизвольно воспламеняться, что создает угрозу здоровью пользователя.

Проверить, подвержен ли ваш макбук возможному воспламенению, можно по серийному номеру устройства.

«Безопасность клиентов — приоритет компании Apple, поэтому мы решили бесплатно заменить все поврежденные аккумуляторы», — говорится на сайте.

Отмечается, что это касается только определенной модели макбуков, проданных в конкретный период времени, так что бесплатно заменить батарею всем желающим не получится. Кроме того, трудности поджидают и тех, кто имеет право на замену — для ремонта придется отправить свой MacBook в сервисный центр Apple и ждать около двух недель, что не очень удобно для тех, кто пользуется ноутбуком ежедневно.

Сразу после новостей о возможном возгорании портал The Verge отмечает, что направил запрос в Apple с целью выяснить, что является причиной перегрева аккумуляторов, но в компании уклонились от ответа.

В зарубежных СМИ отметили сложность выполнения требований Федерального управления гражданской авиации, потому что определить наличие в ноутбуке поврежденной батареи «на глаз» довольно затруднительно.

Так, например, 15-дюймовый MacBook Pro образца 2015 года с поврежденной батареей выглядит точно так же, как 15-дюймовый MacBook Pro образца 2015 года с батареей, которая функционирует нормально.

Если верить заявлению Apple, риску возгорания подвержена не вся партия, а лишь ее часть.

Единственный способ узнать, представляет ли ноутбук угрозу, это проверить его серийный номер через интернет, что вряд ли будет осуществляться при досмотре в аэропорту. Вероятно, пассажиров просто будут предупреждать о возможных рисках по громкой связи, но при этом решение о том, брать или нет поврежденное устройств на борт, останется за владельцем ноутбука.

В 2016 году ограничения со стороны авиакомпаний коснулись смартфона Samsung Galaxy Note 7, сообщения о произвольном самовозгорании которого появились практически сразу после официального старта продаж.

Взрывы Galaxy Note 7 отправили нескольких пользователей в больницу, а один из таких гаджетов взорвался прямо на борту самолета непосредственно перед взлетом.

Тогда Федеральное управление гражданской авиации США выступило с запретом Galaxy Note 7, попросив пассажиров не заряжать устройство на борту самолетов и не сдавать в багаж. Такие же меры были приняты несколькими крупнейшими авиакомпаниями мира. Запрет на использование и перевозку гаджета на бору воздушного судна был отменен в 2017 году.