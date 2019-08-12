«Построим железную армию»: как Huawei намерен бороться с США

В конце прошлой недели американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США не готовы к торговому соглашению с Китаем и не собираются вести бизнес с китайской компанией Huawei. По его словам, это не означает категорический отказ от сделки в будущем, но на текущий момент оттепели можно не ждать.

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Ранее американские власти нанесли ряд ударов по бизнесу Huawei, которая оказалась в зоне обстрела в разгар торговой войны между США и Китаем. Производителя гаджетов и комплектующих внесли в черный список и запретили закупаться у американских компаний, включая сотрудничество с Google, поставляющей операционную систему Android для всех смартфонов Huawei.

В такие нелегкие время основатель Huawei Рен Женфей направил сотрудникам компании послание, копия которого есть у Bloomberg.

В нем говорится о том, что за три-пять лет Huawei должна провести «реорганизацию», создав «железную армию», которая поможет в борьбе с американскими санкциями.

Упомянутая реорганизация затронет производство смартфонов Huawei, которое находится под угрозой с тех пор, как компании запретили закупать американское оборудование, аналогов которого у китайцев пока нет. Впрочем, ожидать роту из роботов, которая сразу приходит на ум при упоминании «железной армии», вряд ли стоит — журналисты не раз замечали 74-летнего Рен Женфея за милитаристскими сравнениями. Как сообщают СМИ, в прошлом он служил в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и его военное прошлое дает о себе знать.

Вот и сейчас Рен Женфей призвал переосмыслить бизнес Huawei «в условиях военного времени», что означает отказ от подразделений, которые будут признаны ненужными или несущественными.

«Мы должны провести реорганизацию в суровых и сложных условиях, создав непобедимую железную армию, которая поможет нам победить», — заявил глава Huawei в своем послании.

Вероятно, что слова о «железе» являются отсылкой к тому, что Huawei готовится выпускать собственные компоненты для своих гаджетов, не рассчитывая на американские детали. В начале лета Рен Женфей выразил уверенность в том, что его компания сможет создать собственные решения взамен тех, которые она потеряла, но на это потребуется время.

Так, Huawei уже выпускает собственные процессоры, которые устанавливаются в большинство смартфонов компании, а также представила собственную операционную систему Harmony. Тем не менее, Рен отказался давать прогнозы касательно того, когда именно Huawei выйдет на самообеспечение.

«Это зависит от того, как быстро наши механики смогут починить самолет. Неважно, какие материалы они используют — металл, материю или бумагу. Наша цель заключается в том, чтобы самолет продолжал свой полет», — заявил основатель компании.

Кроме того, Рен Женфей говорил о том, что готовится к «стратегическому отступлению» на определенных рынках, учитывая повышенное внимание Штатов к Huawei. Впрочем, он не пояснил, как это отступление отразится на 190 тыс. сотрудников компании, работающих в офисах по всему миру. Известно лишь то, что часть штата, трудящегося на территории США, была сокращена — об этом сообщила газета Wall Street Journal.

В июне глава Huawei оценил убытки в связи с американскими санкциями в $30 млрд — по его оценке, именно на эту сумму сократится ожидаемая прибыль компании. Помимо прочего, поставки смартфонов по всему миру могут упасть аж до 60%. Однако, Рен Женфей сохраняет оптимистичный настрой и уверяет инвесторов, что такие трудности лишь закалят его компанию.

Более того, Рен Женфей уверен, что санкции Дональда Трампа больно ударят по самим США из-за активного развертывания сетей 5G, которое ожидается уже в следующем году.

Huawei является одним из активных участников развития этой технологии, и отказ Америки от сотрудничества с Китаем в этой сфере может навредить распространению мобильных сетей пятого поколения.

«У США нет передовых технологий 5G. Из-за этого они могут сильно отстать в отрасли искусственного интеллекта», — заявил руководитель Huawei.