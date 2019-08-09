«Усилили надзор»: Amazon подозревают в нарушении прав детей

Свыше тысячи школьников работают на китайских заводах Foxconn, производящих гаджеты для компании Amazon, сообщает The Guardian. Предположительно, руководству пришлось пойти на такой радикальный и не совсем легальный шаг, чтобы соответствовать производственному плану.

Как сообщили несколько рабочих, многие дети работают по ночам и сверхурочно, собирая «умные» колонки для американского ритейл-гиганта, что является грубым нарушением китайского трудового законодательства.

Согласно заводской документации, подростки из школ и техникумов считаются «стажерами». Фабрика отдельно оплачивает труд учителей, которые находятся рядом с ними во время смены. При этом преподавателей просят «наставлять» несговорчивых учеников, чтобы они оставались работать и после того, как их смена завершилась.

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Некоторые из этих школьников проработали на заводе больше двух месяцев, когда компания переживала производственный пик. Всего на производстве колонок задействованы свыше 1 тыс. подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

По закону, китайские фабрики имеют право нанимать учеников от 16 лет и старше, но им запрещено брать дополнительные смены или трудиться в ночное время.

Компания Foxconn, которая также занимается производством iPhone для Apple, признала, что ученики работали на заводе незаконным образом, и пообещала принять экстренные меры по этой ситуации.

«Мы усилили надзор за программой стажировок с каждой школой-партнером, чтобы ни при каких обстоятельствах стажерам не разрешалось работать сверхурочно или по ночам. В прошлом были случаи, когда слабый надзор со стороны местного руководства позволил случиться подобному, и, хотя этим стажерам платили дополнительную заработную плату в связи с дополнительными сменами, это неприемлемо. Мы предприняли меры, чтобы это не повторилось», — говорится в официальном заявлении Foxconn.

Кроме того, компания пообещала увеличить количество постоянных рабочих на своей фабрике.

Представитель Amazon, возглавляемой Джеффом Безосом, который является самым богатым человеком в мире, заявил о том, что ритейл-гигант не потерпит нарушения своей политики со стороны поставщиков.

«Если мы находим нарушения, то принимаем соответствующие меры, включая требование немедленного устранения ошибки», — заявил спикер Amazon, добавив, что расследование этого случая уже ведется.

В октябре прошлого года зарубежные СМИ сообщили о нелегальной эксплуатации студентов в Китае при сборке «умных» часов Apple Watch. Речь шла о компании Quanta Computer, которая привлекла к работам студентов местного колледжа из города Чунцин. Двадцать восемь молодых людей заявили, что их отправили на завод «на практику», но по факту они выполняли те же самые работы, что и сотрудники фабрики.

Они также часто перерабатывали свои смены и работали по ночам, что является грубым нарушением прав студентов.

«Наша смена была ночью, с восьми вечера до восьми утра. В неделю полагается только один выходной», — заявил один из пострадавших.

Другой утверждает, что всего на заводе Quanta Computer незаконно трудятся «около 120» студентов, которые «как роботы» выполняют монотонные, повторяющиеся задачи.

При этом одиннадцать из двадцати восьми студентов сообщили о том, что их учителя пригрозили им несдачей экзаменов, если они откажутся от летней практики.

Другой случай нелегального привлечения учеников для работы на фабрике также связан с компанией Apple. В 2017 году на заводе Foxconn в Чжэнчжоу студенты в возрасте от 17 до 19 лет собирали iPhone X, спрос на который тогда сильно превышал предложение.

«Нас заставила работать здесь наша школа. Причем эта практика никак не связана с нашей специальностью», — заявила 18-летняя мисс Янг, которая утверждает, что собирала до 1200 камер для iPhone X ежедневно.

Сообщается, что студенты работали по 11 часов в день.

Тогда Apple и Foxconn признали факт переработки молодых людей, но сообщили, что все они работали добровольно и получали заработную плату за свои смены.