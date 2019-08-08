Злоупотребление положением: ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании Apple в связи с антимонопольными практиками. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Как следует из заявления ФАС,

решение о проведении антимонопольного расследования было принято в в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS.

Основанием для расследования стала жалоба «Лаборатории Касперского» об отклонении Apple своего приложения для родительского контроля KSK из-за чего версия программы потеряла существенную часть своего функционала.

Одновременно с этим в операционной системе iOS 12 появилась функция «Экранного времени» (Screen Time), которая повторяет функции KSK и других подобных приложений.

ФАС считает, что это свидетельствует о злоупотреблении Apple своим доминирующим положением на рынке распространения iOS-приложений и необоснованности претензий компании к приложениям других разработчиков.

Дело в отношении Apple будет рассмотрено 13 сентября 2019 года.

В июне текущего года стало известно, что группа разработчиков подала в суд на Apple из-за схожих разногласий — они считают, что «яблочный» бренд установил монополию на продажу и дистрибьюцию мобильных приложений, предназначенных для iOS. По словам истцов, Apple «душит инновации» и мешает конкуренции, а потому необходимо создать дополнительные независимые магазины приложений.

Истцы утверждают, что Apple снижает продажи и мешает продвижению из-за своих строгих правил размещения в App Store. Помимо прочего, они протестуют против того, что разработчики каждый год вынуждены платить Apple $99 в качестве взноса, а также отдавать «яблоку» 30% долю от всех денежных транзакций.

Но самая большая претензия истцов заключается в том, что единственным местом, в котором можно продавать приложения для iOS, остается App Store.

Если вдруг Apple забракует приложение, разработчикам больше некуда податься. Если их приложение не стало популярным в App Store, у них нет другой площадки, чтобы попробовать раскрутиться.

Теперь суд должен установить, является ли единоличное управление программами под iOS со стороны Apple нарушением антимонопольного законодательства.

Как следует из иска, единственным способом исправить ситуацию, является разрешение на деятельность других магазинов приложений. Это поможет конкуренции, а также подтолкнет Apple на улучшение App Store для сохранения лидирующей позиции.

В феврале ФАС России возбудила дело против российской «дочки» Samsung по признакам координации цен на смартфоны и планшеты.

«Антимонопольная служба в 2018 году провела внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». По результатам анализа полученной информации ФАС России выявила признаки нарушения ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в координации экономической деятельности реселлеров Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов и планшетов», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что ФАС начала проверку Samsung на предмет координации цен на смартфоны еще в 2016 году.

Сообщается, что южнокорейскому производителю грозит штраф до 5 млн руб.

В марте 2017 года ФАС также оштрафовала российскую «дочку» Apple на 1,75 млн руб. за координацию цен на iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S и iPhone 5C. Ведомство определило, что большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени.

Таким образом, сложилось впечатление, что «рекомендованные» цены на iPhone были приняты в качестве обязательных.

«Должностное лицо «Эппл Рус» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в ФАС.