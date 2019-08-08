На страже кибермира: в армии России появятся антихакеры

В российской армии появятся подразделения, которые возьмут под охрану «военный интернет», сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны. Антихакеры со специальным высшим техническим образованием будут искать и устранять киберугрозы, делая доступ к «военному интернету» извне практически невозможным.

Сообщается, что уже создано программное обеспечение, которое должно объединить полевые пункты управления и обеспечить многоуровневую систему защиты сети, состоящую из файерволов, антивирусных программ и других элементов ПО.

С их помощью будет определяться входная точка, в которой злоумышленник попытался подключиться к защищенной сети. После этого антихакер получит сигнал от системы, которая предложит перенастроить сеть. После этого специалист определяет тип атаки и его последствия, а также выстраивает новую конфигурацию передачи данных, чтобы не использовать скомпрометированный канал.

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Как пояснил «Известиям» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, «военный интернет» требует особого внимания и защиты, несмотря на свою технологичность.

По его словам, обычно армия довольно консервативна в вопросах внедрения новых технологий, так что то, что они действуют «на опережение», это хороший прецедент.

Ранее стало известно, что Министерство обороны протестировало работу дальнобойной военной сети, которая может быть оперативно развернута и использована для экстренной связи. Этот проект получил название мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Сообщается, что первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью МТСС будет готова уже через два года.

Тестовые запуски «военного интернета» состоялись в начале августа. Как рассказали в Минобороны, обмен данными велся между двумя точками в Центральном военного округе, расстояние между которыми превышает 2 тыс. км. Для того, чтобы обеспечить такую дальность, Минобороны потребовалось свыше полутора тысяч мобильных комплексов связи. При этом скорость передачи информации составила 300 Мбит/с. В учениях принимали участие более 4,5 тыс военнослужащих.

В рамках тестирования были применены цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н «Белозёр». Для шифровки данных использовались мобильные комплексы «Никель», которые позволяют отдельные защищенные каналы связи, а затем шифровать всю поступающую информацию. Сообщается, что развертывание всей техники заняло не больше часа.

Основным преимуществом этой системы является ее автономность — «военный интернет» никак не связан с обычной сетью, а значит менее подвержен утечкам и хакерским атакам извне.

Как пояснил «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, главная задача каналов связи по типу «военного интернета» — передача и обработка данных для систем автоматизированного и боевого управления, так как современная автоматизированная система управления войск позволяет штабу получать исчерпывающую информацию прямо с поля боя.

В сентябре прошлого года Великобритания объявила о планах увеличить количество специалистов в «наступательных кибервойсках», чтобы противостоять вызовам из других стран.

Сообщалось, что страна наймет две тысячи специалистов в связи с «растущей угрозой» со стороны России.

Новое подразделение будет включать в себя чиновников Центра правительственной связи, военнослужащих Британии, а также специалистов-контрактников.

Если верить источнику, знакомому с ситуацией, правительство выделит £250 млн (почти 22 млрд руб.) на финансирование этого проекта.

Усиление защиты Великобритании в киберпространстве является важнейшей задачей в текущей ситуации, когда Россия проводит наступательные операции, заявил генерал Ричардс Барронс, бывший главнокомандующий британского Объединенного командования вооруженных сил.

«Внедряя наступательные кибертехники в Великобритании, мы уравниваем шансы [в этой сфере], а также получаем новые возможности для сдерживания и наказания тех стран, которые пытаются нам навредить», — заявил Барронс.