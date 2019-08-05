Старые запреты: Украина сохранит блокировку российских соцсетей

Советник Зеленского хочет оставить запрет на российские соцсети

Российские соцсети негативно влияют на украинцев за счет контента, который на них размещен, уверен советник президента Украины Михаил Федоров. Он отметил, что не стал бы снимать введенные экс-главой государства Петром Порошенко ограничения, наложенные на «Одноклассников» и «ВКонтакте». По мнению соратника Зеленского, социальные сети стали «спецоперацией России против Украины».

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Федоров заявил, что не стал бы снимать блокировку с российских соцсетей на Украине из-за контента, который якобы оказывает негативное влияние на украинских пользователей.

«Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с «Одноклассников» и «Вконтакте», потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев», — сказал Федоров в интервью украинскому изданию «Лига.Новости».

Советник лидера страны, отвечающий за реформы в цифровой экономике, добавил, что рекомендовал бы продлить срок санкций по отношению к этим интернет-ресурсам. «К сожалению, «ВКонтакте» стало спецоперацией России против Украины. После ухода [создателя платформы] Павла Дурова это очевидно», — считает Федоров.

Запрет на пользование российскими информационными ресурсами «Яндекс» и Mail.Ru, а также принадлежащими им социальными сетями «Одноклассники» и «ВКонтакте» был введен экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2017 году. Тогда бывший украинский лидер заявил, что граждане страны «способны прожить и без этих социальных сетей».

В качестве причины, по которой был принят санкционный закон, Порошенко назвал работу российских спецслужб, которые, по его мнению, используют эти компании «для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что киевские власти таким образом попросту пытались заблокировать альтернативные источники информации.

Против запрета на использование российских соцсетей выступали и сами украинцы. Так, в конце июня этого года на сайте главы государства была размещена петиция с требованием вернуть доступ к российским ресурсам.

«Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идет ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — отметил автор заявления, обратив внимание на то, что многие родственники украинцев живут в России.

Обращение к президенту было зарегистрировано 20 июня и на 5 августа набрало всего лишь 930 подписей из необходимых 25 тыс. Если за три месяца с момента написания петиция наберет нужное количество голосов, то она будет рассмотрена лидером страны.

За отмену санкций выступал также депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он разместил в фейсбуке пост, в котором призывал Владимира Зеленского снять блокировку с нескольких российских сайтов.

«Как действующий глава государства, вы имеете право отменять незаконные указы вашего предшественника. Просим снять блокировку сайтов: ВК, «Одноклассники» и сервиса «Яндекс», — обратился к главе государства парламентарий, добавив, что украинцы — «свободные люди».

Сам Зеленский во время предвыборной кампании на пост президента Украины заявлял, что не одобряет блокировку российских соцсетей. Перед вторым туром выборов в одном из интервью украинским СМИ, он отметил, что жителям страны для начала нужно дать альтернативу этим ресурсам, а затем запрещать и сами российские сайты.

На вопрос останется ли блокировка медиа-ресурсов, в случае, если он победит на выборах, тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил, что санкции в отношении соцсетей ни к чему не привели, так как украинцы начали обходить запрет. Однако он допустил и обоснованность запрещающего закона Порошенко. По словам Зеленского, если на этих платформах продвигают антиукраинские заявления, то «это уже криминал» и «другое дело».

Несмотря на споры, разгоревшиеся вокруг этого закона, Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 июля 2019 года заявил, что не собирается снимать запрет на соцсети. Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк обратил особое внимание кабмина, СБУ и Нацбанка Украины на то, что необходимо неукоснительно соблюдать введенные Порошенко санкции и проверять их эффективность до того момента, пока не истечет их срок действия, либо ограничительные меры не будут отменены.