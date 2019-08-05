Старые запреты: Украина сохранит блокировку российских соцсетей

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Федоров заявил, что не стал бы снимать блокировку с российских соцсетей на Украине из-за контента, который якобы оказывает негативное влияние на украинских пользователей.

«Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с «Одноклассников» и «Вконтакте», потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев», — сказал Федоров в интервью украинскому изданию «Лига.Новости».

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Советник лидера страны, отвечающий за реформы в цифровой экономике, добавил, что рекомендовал бы продлить срок санкций по отношению к этим интернет-ресурсам. «К сожалению, «ВКонтакте» стало спецоперацией России против Украины. После ухода [создателя платформы] Павла Дурова это очевидно», — считает Федоров.

Запрет на пользование российскими информационными ресурсами «Яндекс» и Mail.Ru, а также принадлежащими им социальными сетями «Одноклассники» и «ВКонтакте» был введен экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2017 году. Тогда бывший украинский лидер заявил, что граждане страны «способны прожить и без этих социальных сетей».

В качестве причины, по которой был принят санкционный закон, Порошенко назвал работу российских спецслужб, которые, по его мнению, используют эти компании «для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что киевские власти таким образом попросту пытались заблокировать альтернативные источники информации.

Против запрета на использование российских соцсетей выступали и сами украинцы. Так, в конце июня этого года на сайте главы государства была размещена петиция с требованием вернуть доступ к российским ресурсам.

«Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идет ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — отметил автор заявления, обратив внимание на то, что многие родственники украинцев живут в России.

Обращение к президенту было зарегистрировано 20 июня и на 5 августа набрало всего лишь 930 подписей из необходимых 25 тыс. Если за три месяца с момента написания петиция наберет нужное количество голосов, то она будет рассмотрена лидером страны.

За отмену санкций выступал также депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он разместил в фейсбуке пост, в котором призывал Владимира Зеленского снять блокировку с нескольких российских сайтов.

«Как действующий глава государства, вы имеете право отменять незаконные указы вашего предшественника. Просим снять блокировку сайтов: ВК, «Одноклассники» и сервиса «Яндекс», — обратился к главе государства парламентарий, добавив, что украинцы — «свободные люди».

Сам Зеленский во время предвыборной кампании на пост президента Украины заявлял, что не одобряет блокировку российских соцсетей. Перед вторым туром выборов в одном из интервью украинским СМИ, он отметил, что жителям страны для начала нужно дать альтернативу этим ресурсам, а затем запрещать и сами российские сайты.

На вопрос останется ли блокировка медиа-ресурсов, в случае, если он победит на выборах, тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил, что санкции в отношении соцсетей ни к чему не привели, так как украинцы начали обходить запрет. Однако он допустил и обоснованность запрещающего закона Порошенко. По словам Зеленского, если на этих платформах продвигают антиукраинские заявления, то «это уже криминал» и «другое дело».

Несмотря на споры, разгоревшиеся вокруг этого закона, Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 июля 2019 года заявил, что не собирается снимать запрет на соцсети. Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк обратил особое внимание кабмина, СБУ и Нацбанка Украины на то, что необходимо неукоснительно соблюдать введенные Порошенко санкции и проверять их эффективность до того момента, пока не истечет их срок действия, либо ограничительные меры не будут отменены.