«Выгребная яма ненависти»: закрыт форум, связанный со стрельбой в США

Форум 8chan оказался офлайн после того, как компания Cloudflare, защищавшая его от кибератак, отказалась от его обслуживания. Как оказалось, 21-летний Патрик Крузиус, устроивший бойню в торговом центре Эль-Пасо, Техас, которая унесла жизни 20 человек, перед нападением активно распространял свой «манифест» с помощью этой платформы.

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Cloudflare заявила о том, что прекращает свои деловые отношения с 8chan, назвав его «выгребной ямой ненависти».

Ранее о том, что 8chan следует немедленно закрыть, высказался его основатель Фредрик Бреннан. В своем комментарии для Washington Post Бреннан назвал аудиторию форума, к созданию которого он причастен, «восприимчивой к доморощенным террористам».

«И снова террорист использовал 8chan для того, чтобы распространить свое послание, так как он знал, что пользователи сохранят его и распространят дальше», — заявил Бреннан.

Он добавил, что нынешние владельцы сайта должны «помочь миру и закрыть форум».

За несколько часов до стрельбы в Эль-Пасо в сети появился манифест преступника, в котором он выступает против наплыва мигрантов в США. Полиция города проводит расследование, чтобы установить причастность Крузиуса к публикации этого документа. Кроме того, ранее мужчина выступил в поддержку строительства стены на границе с Мексикой, которую активно продвигает американский президент Дональд Трамп.

Patrick Crusius wanted to build a wall. Hmm pic.twitter.com/7nKXCZbTFE — JAM CITY Antifascist Action (@JamCityAntifa) August 3, 2019

Закрытие форума 8chan назревало уже давно. В марте 2019 года 51 человек погиб и 49 были ранены из-за стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч. Тогда нападающие ворвались в две мечети, забаррикадировали выходы и расстреляли прихожан.

Один из участников бойни снял все происходящее на видео, в котором в том числе объясняет свои мотивы.

Этот ролик был загружен на 8chan, откуда с пугающей скоростью распространился по популярным социальным сетям, включая Facebook, YouTube и Twitter.

В апреле случилась другая трагедия — в городе Повэй, который является пригородом Сан-Диего, мужчина устроил стрельбу в синагоге. В результате нападения погибла одна женщина, еще три человека пострадали. Известно, что перед атакой на 8chan был опубликован антисемитский манифест от имени 19-летнего Джона Эрнеста. В нем он выразил свою ненависть к евреям, а также добавил, что «вдохновлялся» стрельбой в Питтсбурге в 2018 году и событиями в Крайстчерче.

Несмотря на то, что по меньшей мере два громких случая массовых расстрелов были анонсированы на форуме 8chan, понадобилась третья трагедия, чтобы платформу наконец закрыли. Тем не менее, форум отключен лишь «неофициально» — в теории, если его возьмет на себя другой хостинг, то платформа ненависти снова может оказаться онлайн.

О том, что 8chan следует закрыть, Фредрик Бреннан говорил еще в марте сразу после Крайстчерча.

«Было очень непросто осознать [после стрельбы в Крайстчерче], что именно я создал этот сайт. Я не удивлюсь, если трагедия может снова повториться», — заявил Бреннан в интервью Wall Street Journal.

Трагедию в США прокомментировал глава Apple Тим Кук, заявив о том, что «убит горем» от того, что происходит в США. В своем сообщении он намекнул на то, что американское правительство не справляется с вооруженным насилием: «Сумасшествие — это когда ты делаешь одно и то же действие, при этом рассчитывая на иной результат».

I'm heartbroken about what's happening in my country. The definition of insanity is doing the same thing and expecting different results. It's time for good people with different views to stop finger pointing and come together to address this violence for the good of our country. — Tim Cook (@tim_cook) August 4, 2019

Кроме того, генеральный директор Apple порекомендовал «враждующим сторонам» объединиться, чтобы справиться с насилием в стране раз и навсегда.

В результате стрельбы в торговом центре Эль-Пасо в Техасе погибли 20 и были ранены 26 человек. Губернатор Техаса Грег Эбботт отметил в своем заявлении, что был «поражен отвратительным и бессмысленным актом насилия».

«Наши сердца обращены к жертвам этой ужасной стрельбы и всему обществу в это время потери», — отметил глава штата.

В этот же день в США произошла еще одна трагедия — в городе Дейтоне, штат Огайо преступник открыл огонь на оживленной улице. В результате девять человек погибли и еще 16 получили ранения.