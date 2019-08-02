Разногласия с Трампом: Пентагон остановил тендер с участием Amazon

Миллиарды на кону

Пентагон приостановил тендер на $10 млрд по указке Белого дома, который выразил сомнения касательно этой сделки. Ранее Washington Post сообщила о том, что президент США Дональд Трамп обеспокоен тем фактом, что контракт может получить онлайн-гигант Amazon.

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Тендер, о котором идет речь, называется JEDI. Он предусматривает создание неких облачных сервисов для министерства обороны США. Это секретный проект.

Тем не менее, отвечая на вопрос о целях JEDI, представитель Пентагона Джон Х. Гибсон ответил довольно четко: «Эта программа должна увеличить смертоносность нашего министерства».

Среди финалистов тендера JEDI называют Amazon и Microsoft.

Известно, что в тендере также принимала участие Google, но впоследствии она вышла из игры — компания приняла решение отказаться от участия из-за протестов со стороны сотрудников, выразивших свое недовольство сотрудничеством с армией и заявивших о недопустимости использования искусственного интеллекта «для создания оружия, нелегального наблюдения и развития технологий, причиняющих вред».

Теперь же тендер приостановлен министром обороны США Марком Эспером, который лично займется «изучением» проекта.

«Министр Эспер тщательно следит за тем, чтобы у нашей армии были наилучшие возможности, включая искусственный интеллект, чтобы оставаться самой боеспособной силой в мире, при этом экономя средства налогоплательщиков. Выполняя свое обещание конгрессменам и американской общественности, министр Эспер изучит программу JEDI. Пока он не завершит изучение, решение по этому проекту не будет принято», — заявила представитель Пентагона Элисса Смит.

Критики JEDI не раз выражали свои опасения касательно того, что такую программу нельзя отдавать в руки одной компании.

Кроме того, конкуренты Amazon из компании Oracle, лишенной возможности продолжать участие в тендере, якобы направили президенту Трампу письмо, в котором заявили о том, что некоторые люди внутри министерства обороны США содействуют тому, чтобы контракт выиграл именно ритейл-гигант.

Учитывая все эти противоречия, не исключено, что Дональд Трамп решил лично вмешаться в тендер. Источник внутри Белого дома рассказал CNN, что американский лидер хочет закрыть проект, чтобы возобновить его позднее, добавив некие меры предосторожности.

Помимо прочего, давно известно, что Дональд Трамп испытывает личную неприязнь к главе Amazon Джеффу Безосу, что тоже могло повлиять на его мнение по этому вопросу.

Если JEDI будет приостановлен, а затем запущен снова некоторое время спустя, это может означать потерю $10 млрд как для Amazon, так и для Microsoft. Если концепция тендера будет пересмотрена и Пентагон откажется от схемы «победитель получает все», то в JEDI может оказаться сразу несколько победителей, которым придется разделить деньги между собой.

Свободные деньги

Тем временем, стало известно, что в конце июля Джефф Безос продал свыше 960 тыс. акций Amazon на сумму в $1,8 млрд, что является крупнейшей продажей в истории компании.

Сумма сделки эквивалентна 1,6% всей доли Безоса в компании.

Кроме того, он перевел 19,7 млн акций на счет своей бывшей супруги Маккензи Безос, что автоматически сделало ее вторым по значимости индивидуальным акционером Amazon. На данный момент она владеет 4% активов Amazon на сумму $37 млрд.

Причины, по которым Безос решил расстаться с таким объемом акций, не называются. Amazon не предоставил официального заявления по этому вопросу. Тем не менее, западная пресса называет несколько мотивов, по которым самый богатый человек Земли решил обналичить свои активы.

Прежде всего, 23 июля министерство юстиции объявило о начале антимонопольного расследования в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple, что привело к падению стоимости акций этих компаний. Кроме того, учитывая настроения американских властей, желающих ограничить огромное влияние Кремниевой долины, избавление от части активов может быть разумным шагом.

Также не исключено, что Джеффу Безосу понадобились деньги на финансирование своей частной компании Blue Origin.

В прошлом году он отметил большие затраты на свой проект, добавив, что ему придется тратить активы Amazon, чтобы поддержать свои космические амбиции.

Помимо прочего, Безос является руководителем благотворительного фонда Bezos Day One Fund, который тоже требует финансовых вложений. Впрочем, учитывая, что глава Amazon не фанат пожертвований, эту причину можно считать маловероятной.