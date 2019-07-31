Мысли вслух: Facebook добудет информацию из мозга

Ученые Калифорнийского университета, спонсируемые Facebook, опубликовали результаты эксперимента по чтению мыслей с использованием имплантированных электродов.

Их проект представляет собой один из методов «чтения» слов и фраз прямо из головного мозга и является одним из этапов изначального амбициозного плана социальной сети — разработать носимое устройство с таким же функционалом, но без применения имплантатов.

Люди уже сейчас могут печатать при помощи нейрокомпьютерного интерфейса, но система часто просит их «проговаривать» отдельные слова с помощью виртуальной клавиатуры. Эксперимент Калифорнийского университета заключался в том, что его участники слушали вопросы с несколькими вариантами ответа и давали ответы вслух. Цепочка электродов записывала активность в тех частях мозга, которые ответственны за распознавание речи и речеобразование, пытаясь отыскать схожие паттерны, связывающие отдельные слова и фразы.

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Например, если испытуемым задавали вопрос «какой музыкальный инструмент вам нравится слушать», и они выдавали разные варианты, например, «скрипка» или «барабаны», в этот момент система записывала мозговую активность участников эксперимента. Затем алгоритм распознавал, в какой момент им был задан вопрос и когда они на него ответили, а затем угадывал содержание как вопроса, так и ответа. Вопросы были заранее загружены в систему, так что как только ей удавалось распознать вопрос, она суживала круг потенциально возможных ответов. Точность, достигнутая в ходе эксперимента, достигла 61-76%.

Сообщается, что все участники эксперимента имели вживленные имплантаты, и отвечали на вопросы вслух, а не думали о них про себя, так что у ученых пока еще много работы.

Стоит отметить, что этот проект сильно отличается от того, что обещал Facebook в 2017 году на конференции F8 — тогда компания презентовала концепт некой «шапочки», которая позволяла бы людям набирать силой мысли свыше 100 слов в минуту. Известно, что одна из разработок компании по бессловесному набору текста также фокусируется на носимом устройстве, а именно очках дополненной реальности. Учитывая, что слухи о собственных AR-очках производства Facebook давно циркулируют в прессе, это может стать хорошей новостью для тех пациентов, которые лишены возможности разговаривать из-за паралича или других состояний.

Тем не менее, когда в деле замешан Facebook, нельзя не задуматься о приватности. В 2017 году, когда проект был впервые представлен широкой публике, его руководитель Реджина Дуган подчеркнула, что проект не преследует цель вклиниться в чужие мысли, что является важным уточнением на фоне опасений о нарушении приватности крупными IT-компаниями. Дуган обозначила главную задачу как дешифрование мыслей, которыми индивид уже решил поделиться, отправляя их в речевой центр мозга.

«Только представьте, вы делаете много фотографий, а потом выбираете, какими бы хотели поделиться. Так и здесь — у вас в голове много мыслей, но вы озвучиваете только некоторые из них», — пояснила исследователь.

Однако, все носимые устройства являются частью интернета вещей, а значит, в теории, могут быть взломаны злоумышленниками.

Кроме того, учитывая бизнес-модель Facebook, которая базируется на продаже и показах рекламы, возникают опасения касательно тайной записи и дешифровки мыслей пользователей, чтобы впоследствии показывать им релевантные объявления.

Некоторые пользователи и так подозревают, что социальные сети прослушивают их разговоры с помощью мобильных приложений, так как часто «магическим образом» видят рекламу тех товаров и услуг, которые они обсуждали накануне со своими коллегами или друзьями. С появлением устройства, которое действительно будет считывать мысли, эта форма паранойи может легко стать реальностью.

Интересно, что Facebook — не единственная компания, занимающаяся разработками в данной области. Ранее в этом месяце Илон Маск и принадлежащая ему Neuralink объявили о том, что уже в 2020 году появятся чипы, с помощью которых парализованные люди смогут полноценно общаться с внешним миром.

Впрочем, пока ученые относятся к проекту миллиардера скептически.

«Мне кажется, долгосрочные цели Neuralink нереалистичны, или, по крайней мере, не стоит формулировать их в таком виде... Невозможно загрузить данные из какого-то источника и поместить их обратно в мозг. Если в научной фантастике это смотрится неплохо, то в реальной жизни такого просто нет», — заявил профессор Томас Штиглиц из Департамента биомедицинских микротехнологий Фрайбургского университета.