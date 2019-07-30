«Пахнет предательством»: обнаружена связь Google с Китаем

Связи Google с Huawei могут быть гораздо глубже, чем многие предполагали, передает портал The Information. Как оказалось, в 2015 году во время разработки одной из моделей смартфона Nexus Google разместил у себя в штаб-квартире около 100 инженеров Huawei, отдав китайским работникам одну из собственных лабораторий.

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Сообщается, что инженеры Google работали рука об руку вместе с коллегами из Huawei, разрабатывая дисплей и камеру для Nexus 6b. При этом американцы и китайцы сдружились и проводили время вместе за пределами работы.

Один из сотрудников Huawei, работавших над тем проектом, рассказал The Information о том, что его коллеги «задавали много вопросов» и «многому научились» у инженеров Google.

Несмотря на то, что продажи Nexus 6b не оправдали ожиданий, источники внутри Huawei утверждают, что этот опыт помог им не допустить подобных ошибок при выпуске собственных телефонов.

Кроме того, у Google и Huawei был другой совместный проект — голосовой ассистент Google Assistant должен был быть установлен в «умную» колонку от китайского производителя, но этот план так и не осуществился из-за того, что президент Трамп внес Huawei в черный список, запретив американским компаниям вести с ним дела.

Коллаборации крупных технологических брендов сами по себе не являются чем-то из ряда вон выходящим, однако, учитывая повышенное внимание американских властей к Google, дело может принять неприятный оборот.

В середине июля текущего года советник Дональда Трампа и сооснователь платежного сервиса PayPal Питер Тиль выступил с предложением проверить Google с помощью ФБР и ЦРУ. По словам бизнесмена, некоторые действия IT-гиганта «пахнут предательством», а потому необходимо удостовериться, нет ли у «корпорации добра» связей с разведкой иностранных государств, в частности, с Китаем.

По словам Тиля, в последнее время Google перенес фокус своего внимания на глобальный рынок, при этом совсем позабыв о национальных интересах США. В качестве одного из примеров советник привел ситуацию с разработкой поисковой системы Dragonfly специально для Китая, где Google находится под запретом, а также отказ от проекта Пентагона Maven по поставке решений в сфере искусственного интеллекта. Чуть позже «корпорация добра» выпустила официальное заявление, в котором окончательно призналась, что закрыла проект Dragonfly, посчитав его нецелесообразным.

Питер Тиль выделил три главных вопроса, которые могут заинтересовать американские спецслужбы. Прежде всего, сколько иностранных спецслужб имеют долю в «Проекте «Манхэттен»» в сфере искусственного интеллекта. Второй вопрос касается руководящего состава Google — бизнесмен хочет узнать, не занимают ли китайцы высокие посты в компании.

«Третий вопрос касается предательского решения работать с китайским, а не американским правительством... они предпочли этот путь из-за плохого краткосрочного вывода, что если технологию не отдать напрямую, то ее все равно украдут через бэкдор?» — интересуется Тиль.

«Этим должны заняться ФБР и ЦРУ. И я бы хотел, чтобы они не были вежливы, задавая эти вопросы», — подчеркнул сооснователь PayPal.

Спустя неделю после заявления Тиля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о том, что президент Трамп «не обнаружил доказательств» того, что Google сотрудничает с иностранными правительствами.

«Президент и я изучили этот вопрос должным образом, и не обнаружили ни одну отрасль, в которой Google сотрудничает с Китаем в такой мере, что это должно вызывать беспокойство», — заявил Мнучин в интервью CNBC.

Однако, всего два дня спустя после интервью Стивена Мнучина Дональд Трамп вновь подлил масла в огонь, заявив о том, что все же не испытывает уверенности в Google. Пока нет информации о том, что заставило президента США изменить решение за такой короткий период времени.

«Касательно связи Google и китайского правительства — угроза национальной безопасности может есть, а может и нет. Если проблема есть, мы о ней узнаем. Но я искренне надеюсь, что ее нет!!!» — сообщил американский лидер в своем Twitter-аккаунте.