«Бесполезная трата денег»: почему iPhone 2019 года обречен

В 2020 без 5G никуда

Все три модели iPhone, которые будут выпущены в 2020 году, получат поддержку 5G, сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

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Изначально Мин-Чи Куо утверждал, что лишь два айфона образца 2020 года будут иметь связь пятого поколения, а третий, бюджетный вариант, будет довольствоваться 4G. Однако, учитывая недавнее приобретение модемного бизнеса от Intel, у Apple появятся дополнительные ресурсы, чтобы оснастить 5G все свои будущие гаджеты, считает эксперт.

Кроме того, добавление связи пятого поколения во все айфоны поможет «яблоку» успешнее конкурировать с более дешевыми смартфонами на базе Android, которые также получат поддержку 5G.

Мин-Чи Куо указывает на тот факт, что к 2020 году пользователи будут уверены, что поддержка 5G будет считаться обязательной функцией в смартфонах, а значит все остальные гаджеты будут в заведомо невыигрышном положении.

Помимо прочего, аналитик уверен, что разработки в сфере 5G помогут Apple успешнее развивать технологии дополненной реальности (AR), на которые компания сделала ставку несколько лет назад.

Предполагается, что в айфонах 2020 года будут установлены модемные чипы от Qualcomm, так как Apple не успеет наладить производство собственных микросхем. По слухам, собственные чипы от Apple будут готовы не раньше 2021.

Также Мин-Чи Куо предсказал появление новых размеров для линейки 2020 года. Он заявил о том, что через год появятся две новые модели iPhone, которые станут преемниками iPhone XS и iPhone XS Max.

При этом диагональ дисплея маленькой модели составит не 5,8 дюйма, а 5,4 дюйма.

Таким образом, айфон из новой линейки уменьшится относительно своих предшественников — экран в 5,8 дюйма имеют iPhone X и iPhone XS.

Наряду с этим большая модель станет еще крупнее относительно iPhone XS Max — 6,7 дюйма вместо 6,5 дюйма. Кроме того, ожидается третья модель на 6,1 дюйма, которая будет преемником iPhone XR.

Заочный аутсайдер

Эксперты считают, что обновленная линейка 2020 года будет вмещать в себя самые разные пользовательские вкусы, что может поднять резко снизившуюся популярность айфонов на рынке. Действительно, продажи iPhone являются головной болью Apple — они резко сократились во время праздничного сезона 2018-2019 годов. Появление гаджетов с 5G может подстегнуть пользователей, которые отказались от айфонов, вновь вернуться к «яблоку».

Тем не менее, до 2020 года надо дожить, а в 2019 году Apple выпустит еще три гаджета, презентация которых состоится уже в сентябре. Создается ощущение, что каждая новость о смартфонах следующего года заколачивает гвоздь в крышку гроба осенних айфонов.

Пользователи интернета, узнавшие о планах внедрить 5G в гаджеты 2020 года, вынесли из этого сообщения лишь одну важную деталь — айфоны 2019 года покупать не стоит.

«Круто, значит iPhone 2019 года — просто бесполезная трата денег. Я его точно пропущу», — пишет юзер AppleDrum.

«Учитывая все хорошее, что останется на 2020 год, попытается ли Apple выпустить хоть что-то привлекательное и приличное в 2019 году?» — интересуется Infinite Vortex.

«Получается, нет никакого резона покупать айфоны 2019 года... Если слухи правдивы, я не буду менять телефон до 2020 года», — соглашается пользователь iReality85.

Но отсутствие притягательных функций в iPhone, который выйдет в сентябре, это лишь полбеды. В середине месяца в сети появилось видео, на котором можно увидеть «пустышку» iPhone 11 — так называют нефункциональную модель смартфона, позволяющую оценить будущий внешний вид еще не готового устройства. Такие «пустышки» делают на основе слухов и утечек.

Многие пользователи, посмотревшие видео, новый гаджет не оценили, назвав его «самым уродливым в истории». Больше всего досталось квадратной выпуклой платформе для камер, которая размещается в левом верхнем углу задней крышки устройства.

«Я пропущу iPhone 11, пока Apple не придумает другой дизайн камеры. Этот выглядит ужасно», — написал пользователь Sparkel Hendricks.

«Это отвратительно! Бедный Стив Джобс... Он был бы в бешенстве, если бы это увидел», — соглашается Cthulhu Sleeps.

Таким образом, iPhone 2019 года еще до официального выхода является аутсайдером — ни его дизайн, ни функции не являются привлекательными для пользователей, которые уже нацелились на гаджеты следующего года. Остается надеяться, что Apple хватит ресурсов, чтобы пережить год и сохранить тех лояльных пользователей, которые еще остались у компании.