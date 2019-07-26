Отобрали оружие и яхту: задержан криптобарон Джон Макафи

Программист и пионер кибербезопасности, 73-летний Джон Макафи был арестован в Доминиканской республике за поставку оружия и боеприпасов, сообщает The Sun. Макафи, который одним из первых в мире создал антивирусное программное обеспечение, его супруга Дженис и несколько представителей экипажа были задержаны властями, после того как их яхта пришвартовалась в Пуэрто-Плата — северной провинции страны.

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Спустя несколько дней Джон Макафи вышел на связь в своем твиттере, заверив, что с ним все нормально.

По его словам, он провел под стражей четыре дня, после чего всех задержанных отпустили.

По предварительным данным, у них конфисковали все найденное оружие, а также яхту. Судя по фотографиям, программист привык к подобным историям.

Leaving detention (don't judge my looks - four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we've decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR — John McAfee (@officialmcafee) July 24, 2019

Действительно, за всю свою жизнь Макафи пережил многое. Он родился в середине 40-х годов в Шотландии. В 15 лет, пережив самоубийство отца, он пристрастился к алкоголю и наркотикам, которые стали его спутниками на протяжении многих лет. Благодаря своему уму и математическим способностям Джон Макафи получал хорошие места в крупных компаниях, но его зачастую увольняли за пьянство.

Прорыв для Макафи наступил, когда ему исполнилось 35 лет — он устроился на работу в Lockheed Corporation, американскую авиастроительную корпорацию.

Известно, что именно во время работы на Lockheed Макафи увидел первый в своей жизни вирус и создал антивирусную программу на основе фрагмента кода зловреда.

После этого он одним из первых начал распространять свой антивирус бесплатно.

В 1987 году он основал собственную антивирусную компанию McAfee, которая имела большой успех. В 1994 году он продал свою долю в компании, получив около 60 млн фунтов стерлингов.

Большое состояние привело к разгульному образу жизни Джона Макафи, а также к первым проблемам с законом. В 2012 году на вилле программиста в Белизе, куда он переехал якобы из-за низких налогов, был проведен обыск в связи с подозрением в распространении нелегальных препаратов и оружия. Позже все обвинения в Макафи были сняты, а сам он подал иск против правительства Белиза за необоснованный арест. По мнению Макафи, обыск был заказан неким политиком, которому он отказался платить после выборов.

Сообщается, что в то время Джон Макафи жил с гаремом из семи жен и хвастался своим пристрастием к галлюценогенам.

В том же году власти Белиза объявили Макафи в розыск в связи с убийством его соседа Грегори Фолла. Прислуга Фолла якобы видела, как между ним и Макафи часто возникали конфликты. Сам Макафи настаивает на своей невиновности, но в конечном итоге ему пришлось бежать из Белиза в Гватемалу.

Чтобы обмануть пограничников, Макафи покрасил волосы и бороду, а также увеличил свою верхнюю челюсть с помощью жевательной резиники, чтобы изменить ее форму. В Гватемале он намеревался получить политическое убежище, настаивая на том, что он бежал из Белиза лишь потому, что хотел провести собственное расследование убийства Грегори Фолла.

Властей Гватемалы эта история не убедила и они арестовали Макафи. Он провел в местной тюрьме около недели, прежде чем отправился обратно в США.

В Штатах у программиста тоже не заладилось — по словам Макафи, он находится в розыске ЦРУ якобы за неуплату налогов.

Вероятно, скрываясь от преследования американских спецслужб, он и проводил время на яхте в водах Доминиканской республики. В одном из своих твитов он заявил о том, что «ЦРУ пыталось нас взять», прикрипив фотографию, на которой он и его супруга Дженис позируют с оружием в руках.

The CIA has attempted to collect us. We are at sea now and will report more soon. I will continue to be dark for the next few days. pic.twitter.com/o79zsbxISl — John McAfee (@officialmcafee) July 19, 2019

Пару лет назад Джон Макафи увлекся криптовалютами. В своем интервью RT в 2018 году Макафи заявил о том, что через пять лет половина мира будет использовать криптовалюту, а у второй половины «наверное, просто не будет смартфонов или доступа в интернет». Кроме того, в своем твиттере программист пообещал «съесть свой пенис в прямом эфире», если к 2020 году стоимость биткоина не достигнет $500 тыс. за единицу.