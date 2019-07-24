Удар Трампа: проверка потрясла Кремниевую долину

Министерство юстиции США заявило о том, что проверит деятельность ведущих онлайн-платформ на предмет монополизации рынка. Об этом свидетельствует пресс-релиз, размещенный на официальном сайте ведомства.

Реклама

Сообщается, что Минюст в своем расследовании учтет распространенные опасения пользователей, бизнеса и предпринимателей касательно интернет-поиска, социальных сетей и онлайн-ритейлеров.

«Без практики рыночной конкуренции онлайн-платформы могут вести себя так, как будто они не несут ответственности перед потребителями. Антимонопольное расследование Министерства юстиции займется этим важным вопросом», — заявил помощник генерального прокурора Макан Делраим.

В заявлении ведомства не указываются компании, которые попадут под проверку, но издание Wall Street Journal утверждает, что речь идет о Facebook, Google, Amazon и Apple.

CNBC подчеркивает, что это расследование является самой крутой мерой, предпринятой генеральным прокурором США Уильямом Барром в отношении Кремниевой долины. Стоит отметить, что крупные IT-гиганты давно находятся под прицелом обоих американских политических партий из-за многочисленных скандалов, связанных с нарушением приватности пользователей.

Кроме того, президент США Дональд Трамп утверждает, что онлайн-платформы относятся к нему предвзято и «заглушают» голоса консерваторов. Один из его ключевых советников Питер Тиль на прошлой неделе высказался в пользу проверки Google из-за возможных связей компании с китайскими властями.

Акции Facebook, Alphabet (материнская компания Google) и Amazon упали больше, чем на 1% после заявления Министерства юстиции. Акции Apple тоже потеряли в цене.

Интересно, что в июньском интервью генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что «благоразумный человек не придет к выводу, что Apple — это монополия», поскольку его компания не занимает доминирующее положение на любом из рынков, на которых она представлена. Судя по всему, американские власти придерживаются иного мнения.

О том, что Кремниевую долину ожидает масштабная проверка, стало известно в июне текущего года. Тогда СМИ сообщили о намерении правительства США провести антимонопольное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет злоупотребления своим положением на рынке, что станет беспрецедентным по размаху событием.

Отмечалось, что разбирательство будет осуществляться Федеральной торговой комиссией, которая займется Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое проверит Apple и Google. В пользу этого решения выступили как республиканцы, так и демократы.

По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, бизнес-модель Google и Facebook подлежит «тщательной проверке».

«У них слишком много власти, и ее никто не ограничивает», — заявил Грэм.

Демократ Ричард Блументаль также потребовал от федеральных агентств принять решительные меры в отношении Кремниевой долины.

«Такие хищнические захваты власти требуют строгого и жесткого расследования, а также антимонопольных санкций», — написал сенатор из Коннектикута в своем твиттере.

В июне президент Трамп дал интервью, в котором выразил уверенность, что в Долине все давно «подтасовано». Американский лидер полагает, что социальные сети и онлайн-площадки намеренно публикуют лишь плохие новости о нем, выставляя его в негативном свете. Отвечая на вопрос о возможном антимонопольном расследовании в отношении Facebook и Amazon, президент вновь заговорил о предвзятости.

«Люди говорят о неком сговоре, но настоящий сговор между этими компаниями и демократами, — заявил Трамп. — Они выступали против меня во время предвыборной гонки. Все говорили мне, что если я не заручусь их поддержкой, то не одержу победу. Так вот, я победил и буду побеждать снова».

В ходе интервью Трамп признал, что IT-гиганты, вероятно, нарушают антимонопольное законодательство.

Он отметил, что Европейский союз «постоянно с ними судится», имея в виду серию штрафов Еврокомиссии в адрес Google, крупнейший из которых достиг $5 млрд.

Также американский президент намекнул, что штрафы могут ожидать Долину и в Соединенных Штатах.

«Они [Европейский союз] получают все деньги! Мы должны их штрафовать, это же наши компании», — отметил Трамп.