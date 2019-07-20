Ужас в телефоне: никто не застрахован от тотальной слежки

Приложения для сталкинга, как сейчас принято называть навязчивое преследование, тайно установлены на тысячи мобильных устройств по всему миру, сообщает Financial Times. Учитывая, что такие мобильные программы официально запрещены магазинами приложений, это превращается в большую проблему.

Реклама

Такие приложения позволяют отслеживать активность жертвы, включая ее звонки, содержание SMS-сообщений и переписки в мессенджерах, данные о перемещениях, а также сделанные фотографии. Подобные инструменты обычно позиционируются как «родительский контроль» или «наблюдение за сотрудниками», а также рекламируются как средство, позволяющее определить, не изменяет ли вам ваш партнер. При этом одной из важных функций выступает возможность установить следящее ПО в тайне от человека, которому принадлежит устройство.

По данным FT, 54% людей, замеченных в домашнем насилии по отношению к близким, использовали шпионские программы для слежки.

Об этом свидетельствует исследование Национальной сети по борьбе с насилием в семье.

Установка подобных приложений обычно требует физического доступа к устройству, но затем его присутствие на гаджете можно скрыть и удаленно следить за всем, что происходит на мобильном телефоне.

Несмотря на то, что разработчики таких программ обычно ведут себя скрытно и не делятся статистикой скачиваний, «Лаборатория Касперского» утверждает, что количество жертв шпионского ПО растет. По данным компании, в прошлом году были обнаружены и удалены 58 тыс. примеров следящих приложений. К июлю 2019 года специальная программа, заточенная на обнаружение таких приложений, выявила, что следящие инструменты установлены на мобильных устройствах свыше 7 тыс. клиентов бренда.

Компания Certo, занимающаяся информационной безопасностью, также подтвердила, что спрос на такое ПО «в последние годы резко вырос».

«Шпионское ПО является более опасным, чем другие типы зловредов... потому что его создали как инструмент для нарушения чужой приватности, чем часто любят пользоваться абьюзеры», — заявил ИБ-эксперт Алексей Фирш.

Американка Дженнифер [имя изменено] рассказала FT, что стала жертвой человека, который решил следить за ней любой ценой. По словам Дженнифер, молодой человек запретил ей устанавливать пароль на свой телефон, после чего, очевидно, загрузил на него шпионское приложение.

«Он сказал, что пароль не нужен, если я ему доверяю... Он следил за всем, что я делаю, вне зависимости от того, где я находилась. Когда мы расстались, он продолжил меня преследовать. Я почувствовала себя оскверненной, когда узнала об этом», — рассказывает девушка.

Шпионское ПО запрещено в магазинах приложений, в том числе и в AppStore, и в Play Market, которые стараются оперативно удалять подобные программы. Однако, многие следящие приложения можно загрузить напрямую по ссылке с соответствующих интернет-страниц. Более того, некоторые разработчики даже предлагают специальные пути обхода для пользователей iPhone, которые обычно запрещают скачивания из недостоверных источников.

В прошлом году американский сенатор Ричард Блюменталь запросил информацию у девяти разработчиков следящего ПО, включая mSpy и FlexiSpy, касательно того, как они следят за тем, чтобы их продукты не использовались в «нелегальных целях», например, для сталкинга.

Официальный представитель mSpy заявил о том, что их технология не является шпионской, а предназначена для того, чтобы родители могли следить за своими детьми. Для этих целей иконка приложения прячется с главного экрана смартфона, чтобы дети не могли его случайно удалить.

Несмотря на то, что приложением «можно злоупотребить», у mSpy нет данных о таких случаях, так как пользовательская информация хранится в зашифрованном виде.

В июне исследователи университета Торонто выявили, что подобные приложения нарушают Общий регламент по защите данных (GDPR), вступивший в силу в Европейском союзе в мае 2018 года, так как незаконным образом собирают персональную информацию, не уведомляя при этом пользователя, сообщил один из авторов доклада доктор Кристофер Парсонс. Тем не менее, пока неизвестно ни об одном случае штрафа для подобных компаний.

«Эти приложения являются демократизацией слежки в таких масштабах, каких еще не было в современной истории», — заявил доктор Парсон.