Летят вслепую: смартфоны губят лайнеры Boeing

В 2014 году американские власти опубликовали пугающее заявление: радиосигнал, исходящий из мобильных телефонов пассажиров, может представлять собой угрозу для некоторых самолетов моделей Boeing 737 и Boeing 777. Свыше 1300 бортов, зарегистрированных в США, были оснащены мониторами, имеющими уязвимость перед сигналами Wi-Fi, радиоволнами от мобильных телефонов и даже внешними источниками — например, метеорадарами.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило заменить все уязвимые системы, которые производит компания Honeywell International Inc., к ноябрю 2019 года.

Тем не менее, как сообщает Bloomberg,

по состоянию на сегодняшний день сотни самолетов все еще совершают полеты, имея на борту небезопасные мониторы.

Согласно докладу FAA, критическая для полета информация, например скорость полета и высота, под воздействием волн от смартфонов пассажиров на борту может внезапно пропасть с экранов, что потенциально может привести «к потере управления над бортом».

Представитель компании Honeywell Нина Краусс в ответ на эти обвинения заявила о том, что не знает о случаях, когда мобильные телефоны или другие гаджеты вызвали отключение дисплеев в кабине пилотов во время полета. Honeywell также сообщает, что радиосигналы не могут вызвать опасную ситуацию на борту, хотя Федеральное управление гражданской авиации проводило собственные тесты и утверждает обратное.

По словам Краусс, зафиксирован лишь один случай, когда все шесть дисплеев в кабинете Boeing 737 одновременно погасли, но тогда источником проблемы стала ошибка в программном обеспечении, которая была оперативно устранена.

Boeing 737 называют моделью «следующего поколения», являющейся самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения. В это семейство самолетов входит печально известный Boeing Max, который попал в две смертельные авиакатастрофы за последние пять месяцев. Но на борту Boeing Max установлены экраны не от Honeywell.

Профессор Тим Уилсон инженерного факультета Университета аэронавтики Эмбри-Риддла утверждает, что множество смартфонов, оставшихся включенными во время полета, могут стать» большой проблемой».

По его словам, чем больше устройств функционируют одновременно, тем выше вероятность того, что эти радиосигналы каким-то образом повлияют на системы самолета.

При этом, по словам Уилсона, это касается и тех мобильных телефонов, которые были переведены в «режим полета», что разрешается многими авиакомпаниями для того, чтобы пользоваться беспроводным интернетом на борту. Тем не менее, именно мобильная связь между телефоном и вышкой является наиболее опасной в перспективе.

Сообщается, что после предупреждения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) паниковать и становиться аэрофобом не стоит, так как шансы оказаться именно на опасном борту весьма невелики. Авиакомпании Delta и Southwest Airlines заменили все уязвимые мониторы. У American Airlines остались еще 14 бортов, а у United Airlines — 17 самолетов, ожидающих обновления.

Европейский перевозчик Ryanair пока не произвел апгрейд мониторов из-за проблем с финансами, но провел проверку всех систем и заменил те, у которых были выявлены проблемы.

В 2016 году Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс MS804 по маршруту Париж — Каир, рухнул в Средиземное море. В результате катастрофы погибли 66 человек — 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Тогда появилась версия, что причиной аварии мог стать мобильный телефон, хотя радиосигналы были ни при чем —

сообщалось, что iPhone, принадлежащий второму пилоту, мог быть неправильно подключен, что вызвало перегревание и взрыв.

По информации следствия, второй пилот воздушного судна подключил свои iPhone 6S и iPad Mini 4 к неправильному разъему, что привело к перегреву и возгоранию устройств.

«Все эти предметы лежали в правом углу кабины пилотов, близ окна, точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках правой части окна кабины пилотов», — в 2017 году сообщило Le Parisien со ссылкой на материалы следствия. Спустя год французские следователи установили, что причиной авиакатастрофы действительно стало возгорание в кабине пилотов, но определить причастность к нему именно гаджетов так и не удалось.