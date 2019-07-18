«Его же русские сделали!»: сенат США приговорил FaceApp

Приложение FaceApp, которое внезапно обрело новую жизнь, все еще находится в топах как в AppStore, так и в iOS. Актеры, политики, спортсмены и простые обыватели уже несколько дней «состаривают» свои селфи с помощью специального фильтра, установленного в FaceApp, и делятся своими результатами в социальных сетях.

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Но власти США не разделяют всеобщего веселья. Демократический национальный комитет предостерег кандидатов в президенты 2020 года от использования FaceApp из соображений безопасности, сообщает CNN.

«Это приложение позволяет юзерам производить разные трансформации с фотографиями людей, например, состаривать их. К сожалению, такие инновации несут в себе риски: FaceApp разработали русские», — заявил начальник службы безопасности комитета Боб Лорд.

FaceApp действительно разработали русские — компания Wireless Lab., которой принадлежит это приложение, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Ее генеральным директором и по совместительству главным разработчиком является бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Впрочем, как утверждают в компании, хотя приложение действительно имеет российские корни, пользовательские данные оно в РФ не отправляет.

Учитывая опасения американцев касательно того, что Кремль якобы каким-то образом вмешался в президентские выборы 2016 года, нынешняя предосторожность в отношении FaceApp является понятной — если судить по заявлениям политиков США, каждый второй человек с российским гражданством так или иначе является хакером.

Боб Лорд заявил, что у Демократического национального комитета и «других экспертов по безопасности» есть опасения касательно FaceApp, которое в процессе работы получает доступ к личным фотографиям пользователя.

«На текущем этапе непонятно, в чем конкретно заключаются риски, но очевидно, что плюсы от игнорирования приложения их перевешивают», — продолжил глава службы безопасности комитета.

Лорд порекомендовал никому из участников предвыборной кампании 2020 не использовать FaceApp, а если кто-то уже скачал его, то немедленно удалить.

Немного дальше пошел сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер, который официально попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию (ФТК) США провести расследование в отношении FaceApp.

NEW: First to @NBCNews: @SenSchumer is asking the FBI and FTC to conduct a federal national security & privacy investigation into the Russia-based company, Face-App, which is producing all of those aged photos of your friends you're seeing on social media.



Full letter is here: pic.twitter.com/9Q72yrj92c — Frank Thorp V (@frankthorp) 17 июля 2019 г.

Шумер указывает на тот факт, что использование FaceApp может нести в себе угрозы национальной безопасности США, поскольку пользователи предоставляют приложению «полный и бесповоротный доступ» к своим личным данным.

Кроме того, сенатор подозревает, что Wireless Lab может тайно передавать информацию об американских гражданах третьим лицам без их согласия.

«А как подчеркнул глава ФБР Рэй ранее, Россия все еще представляет угрозу контрразведывательной деятельности США», — заявил Чак Шумер.

Сенатор попросил ФБР провести расследование и установить риски, которые могут быть связаны с использованием этого приложения, учитывая его огромную популярность. Кроме того, Шумер просит подключиться к проверке и Федеральную торговую комиссию, чтобы удостовериться, что собранные личные данные американцев надежно защищены и их приватность не пострадает.

«В век технологии распознавания лиц, которая используется и в целях безопасности, и в целях слежки, крайне важно, чтобы пользователи знали, как защитить свою персональную и биометрическую информацию, в том числе и от враждебных иностранных агентов», — заявил Шумер в конце своего письма.

Независимые эксперты и аналитики также высказывали свое недоверие к FaceApp. Поводов для того, чтобы быть подозрительным, несколько. Прежде всего, неожиданный всплеск интереса к приложению, которое существует уже два года. Кроме того, некоторые обратили внимание на то, что FaceApp для работы нужно подключение к интернету, что в теории может означать, что приложение передает куда-то загруженные фотографии пользователя. Подтверждений этим опасениям пока нет, но скандал с Cambridge Analytica заставляет многих дуть на воду, обжегшись на молоке.