Чип — прямо в мозг: ученых испугали планы Илона Маска

Миллиардер Илон Маск раскрыл подробности своего очередного проекта, который называется Neuralink. Он был запущен два года назад — тогда Wall Street Journal сообщил о том, что Neuralink займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и позволят людям использовать все возможности программного обеспечения в современном мире, который все больше и больше полагается на технологию искусственного интеллекта.

Реклама

Также продукты Neuralink могут улучшить память или обеспечить более прямой контакт с компьютерами и другой техникой.

С тех пор об этом проекте не было слышно ровным счетом ничего. Теперь же Маск вышел на связь, подтвердил существование в разработок в этой сфере и заявил, что имплантаты, которые будут подключаться к мозгу человека, появятся уже в 2020 году.

«Мы надеемся, что установим его [чип] в голову человека уже к концу следующего года. Так что осталось ждать недолго», — заявил Илон Маск в рамках пресс-конференции Neuralink.

Известно, что бизнесмен инвестировал в новый проект $100 млн. По задумке инженера, который для этих целей нанял ведущих нейроученых со всего мира, в будущем в мозг будут вживляться микроскопические чипы, которые позволят людям «достичь симбиоза с искуственным интеллектом».

Импалантат, чей размер не будет превышать 4мм, будет стимулировать нейроны внутри головного мозга с помощью тонких и гибких нитей с десятками электродов. Предполагается, что с помощью устройства, которое будет располагаться за ухом, человек, лишенный способности двигаться, например, в результате паралича, сможет набирать текст на компьютере и общаться с внешним миром фактически силой мысли. При этом скорость набора текста будет составлять около 40 слов в минуту.

Успешные испытания уже были проведены на мышах — в 87% случаев вживление чипа с нитями у грызунов завершились успешно. Эксперименты с человеческим мозгом пока еще не проводились.

По словам Илона Маска, сама процедура будет выполняться при помощи робота и будет безопасной и безболезненной, как, например, коррекция зрения лазером.

«Это небольшое вмешательство», — утверждает инженер. Однако, он признал, что на получение лицензии от Министерства здравоохранения и социальных служб США понадобится некоторое время.

Бизнесмен уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и «сохранить и усилить» функции мозга у здоровых людей. Маск заявил, что его чипы будут в 1000 раз эффективнее, чем другие стимулирующие устройства, а продолжительность их службы составит «пару десятилетий».

Несмотря на объективно благородные цели Маска, многие эксперты настроены к Neuralink скептически. Как рассказал Business Insider терапевт и основатель компании Neurofeedback Neuroboost Филипп Хейлер, система имплантации несет в себе много рисков.

«Когда доктор вскрывает череп пациента, чтобы интегрировать в него нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ), появляется сразу несколько угроз — повреждение мозга, воспламенение и рубцевание. Нужно задать себе вопрос, в чем преимущество такого метода относительно других интерфейсов, например, тачскринов или голосовых помощников типа Alexa», — заявил Хейлер.

Томас Штиглиц из Департамента биомедицинских микротехнологий Фрайбургского университета считает, что долгосрочные планы Neuralink слишком хороши, чтобы быть правдой.

«Мне кажется, долгосрочные цели Neuralink нереалистичны, или, по крайней мере, не стоит формулировать их в таком виде... Невозможно загрузить данные из какого-то источника и поместить их обратно в мозг. Если в научной фантастике это смотрится неплохо, то в реальной жизни такого просто нет», — сообщил Штиглиц.

По словам главы Департамента нейроинтерфейсов и дешифровки мозговых сигналов университета Тюбингена Мартина Шпюлера, шумиха вокруг нейрокомпьютерного интерфейса, чье предназначение заключается в обмене информацией между мозгом и электронным устройством, не обоснована.

Шпюлер говорит о том, что существующие неинвазивные технологии не предназначены для повседневного использования, как чипы Илона Маска, но у всего есть своя цена.

«Нынешние технологии не позволяют, например, с помощью силы мысли писать сообщения, пока ты едешь на работу на автобусе. С инвазивными НКИ совсем другая история — но связанные с ней риски слишком высоки», — объясняет эксперт.