«Главное условие»: Британия спасет Ассанжа от смерти

Джулиана Ассанжа не будут экстрадировать в страну, где ему может на законодательном уровне грозить смертная казнь, заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эквадорское агентство Efe.

Как заявил Дункан в рамках пресс-конференции с главой МИД Эквадора Хосе Валенсией, отсутствие угрозы смертной казни для главы WikiLeaks является «основополагающим условием достигнутого соглашения» между двумя странами.

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Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, пока страна не отказала ему в политическом убежище в апреле текущего года. После этого Ассанжа задержала британская полиция. В настоящее время он содержится в тюрьме Белмарш.

К главе WikiLeaks есть претензии сразу у двух стран — Швеции и США. Стокгольм утверждает, что Джулиан Ассанж изнасиловал двух женщин, но при этом в 2017 году преследование завершилось.

Вскоре после новостей о задержании Ассанжа в Лондоне шведская прокуратура заявила о том, что решила возобновить расследование и будет требовать его экстрадиции. При этом, по оценкам юристов, правозащитнику светит около двух лет тюрьмы, если его вина будет доказана.

Куда печальнее может оказаться ситуация, если Джулиан Ассанж будет экстрадирован в Соединенные штаты. В США Ассанжа ожидает обвинение по 18 пунктам, включая нарушение закона о шпионаже. Кроме того, ему вменяют публикацию засекреченной информации и сговор с целью взлома правительственных компьютерных систем.

Создателю WikiLeaks в совокупности грозит до 175 лет тюрьмы, что едва ли является лучшей участью, чем смертная казнь.

На этой неделе телеканал CNN опубликовал эксклюзивное расследование, согласно которому Джулиан Ассанж являлся главным координатором вмешательства в президентские выборы США 2016 года, когда победу одержал Дональд Трамп.

Сообщается, что Ассанж на территории посольства Эквадора в Лондоне получал от неких хакеров посылки с материалами, связанными с выборами. В статье CNN есть данные о том, что Джулиан Ассанж превратил посольство в «командный центр» и «дирижировал» рядом «разрушительных разоблачений», которые оказались сильное влияние на президентскую кампанию.

Как уточняется, несмотря на нахождение на территории посольства, Ассанж встречался с россиянами и хакерами мирового уровня «в критические моменты», часто их встречи продолжались по несколько часов.

Он также приобрел мощное компьютерное и сетевое оборудование для содействия передаче данных всего за несколько недель до того, как WikiLeaks получила материалы от граждан РФ.

По информации CNN, Ассанжа также посещало руководство российского телеканала RT, в том числе глава лондонского подразделения Николай Богачихин, который якобы передал главе WikiLeaks флешку. Эту информацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся в помойках в поисках русского следа» Сиэнэн и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в твиттере фоточки выкладывала. Кинуть ссыль?», — иронизирует Симоньян в своем Telegram-канале.

Главред RT отметила, что телеканал носил Ассанжу «кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки».

«Он вообще-то у нас программу вел. Трудно вести программу без техсредств. Чумовая была программа. Сами нагуглите?», — пишет Симоньян.

В начале июля главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, что состояние Ассанжа в тюрьме стабилизировалось, но все еще оставляет желать лучшего.

«Безусловно, он в лучшем состоянии, чем он был несколько недель назад», — отметил Храфнссон.

Он добавил, что Ассанж все еще страдает, а его психологическое состояние остается хрупким. Храфнссон заметил, что сервис продолжит публиковать информацию до слушаний по делу своего основателя в 2020 году.