Пахнет предательством: почему спецслужбы займутся Google

Сооснователь сервиса PayPal Питер Тиль, являющийся советником и одним из главных сторонников Дональда Трампа в Кремниевой долине, резко раскритиковал компанию Google, сообщает Bloomberg. По словам Тиля, следует инициировать проверку в отношении «корпорации добра», которая фокусируется на глобальном рынке, при этом игнорируя интересы США.

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Бизнесмен указал на то, что в прошлом году Google собирался заняться разработкой поисковой системы для Китая Dragonfly, при этом отказавшись от военного контракта с Пентагоном по поставке решений в сфере искусственного интеллекта. Примечательно, что от обоих проектов руководству Google пришлось отказаться из-за возмущения среди сотрудников компании.

Как утверждает Тиль, действия Google «пахнут предательством», а в руководство материнской компании Alphabet Inc. вероятно «просочились» представители иностранной разведки.

Бизнесмен выделил три главных вопроса, которые его интересует. Прежде всего, сколько иностранных спецслужб имеют долю в «Проекте «Манхэттен»» в сфере искусственного интеллекта. Второй вопрос касается руководящего состава Google — бизнесмен хочет узнать, не занимают ли китайцы высокие посты в компании.

«Третий вопрос касается предательского решения работать с китайским, а не американским правительством... они предпочли этот путь из-за плохого краткосрочного вывода, что если технологию не отдать напрямую, то ее все равно украдут через бэкдор?» — интересуется Тиль.

«Этим должны заняться ФБР и ЦРУ. И я бы хотел, чтобы они не были вежливы, задавая эти вопросы», — подчеркнул сооснователь PayPal.

Он также добавил, что многие компании Кремниевой долины «нечисты на руку».

Интересно, что это уже второе обвинение в предательстве в адрес Google за последний месяц. В конце июня текущего года американский сенатор Джош Хаули заподозрил компанию в связях с китайским правительством из-за ошибки онлайн-переводчика.

Претензия Хаули была связана с массовыми протестами в Гонконге, которые проходили в прошлом месяце. СМИ обратили внимание на то, что во время демонстраций Google-переводчик неправильно переводил фразу «Я не рад тому, что Гонконг станет частью Китая». Оказалось, что в переводе от Google она несла в себе полностью противоположный смысл — «Я счастлив, что Гонконг станет частью Китая».

Вскоре после того, как этот факт был обнаружен прессой, ошибку оперативно поправили. Тем не менее, Хаули неожиданно начал подозревать Google в близких связях с «авторитарным правительством» Китая.

«Получившаяся ошибка перевода совпадает с позицией правительства КНР касательно протестов [в Гонконге]», — подчеркнул сенатор.

«Учитывая тесные отношения Google с Пекином и финансовый стимул сохранить близость с этим авторитарным правительством, я обеспокоен тем, как Google халатно отнесся к проверке перевода, которая могли бы предотвратить ошибку в момент, когда точность сообщения была очень важна», — заявил Хаули.

В обоих случаях после нападок Джоша Хаули и Питеря Тиля Google не предоставил официальный комментарий.

Последние пару лет американские власти тщательно следят за деятельностью Google. В марте текущего года президент США Дональд Трамп прямым текстом обвинил компанию в связях с китайским правительством.

«Google помогает Китаю и их армии вместо американской. Ужасно! Хорошие новости в том, что они помогали Жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем это все закончилось?» — написал Трамп в своем твиттере, ссылаясь на поражение Клинтон в президентских выборах 2016 года.

Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен, которая собирается баллотироваться в 2020 году, и вовсе намерена «разрушить» Кремниевую долину в случае избрания. По ее словам, в руках Google, Facebook и других крупных IT-компаний сосредоточено слишком много власти.

«Они прошлись бульдозером по конкуренции, использовали нашу частную информацию для выгоды и ввели правила игры, которые вредят всем остальным. В процессе они нанесли ущерб малому бизнесу и задушили инновации», — заявила Уоррен. Политик уверена, что ее реформы по «расчленению» Долины никак не повлияют на существующий интернет, но при этом у малого бизнеса появится шанс соперничать с IT-гигантами на равных.