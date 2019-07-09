Хуже рабов: как Маск вышвыривает беременных из Tesla

Сотрудницы фабрик Tesla массово жалуются на увольнения после того, как они сообщали руководству о своей беременности, передает The Guardian. Кроме того, такие жесткие меры коснулись и тех, кто брал отпуск по болезни или по уходу за больным родственником. Издание пообщалось с несколькими женщинами, которые пострадали от произвола компании Илона Маска, — для каждой из них увольнение стало полной неожиданностью.

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В феврале 2018 года Девон Беккера начала работать на Гигафабрике в Спарксе, Невада. Несколько месяцев спустя ее повысили до менеджера, тем самым увеличив ее заработок до $25 в час. В июле прошлого года она узнала о беременности и уведомила руководство о том, что собирается в декрет в феврале 2019 года.

В декабре 2018 года Беккера внезапно узнала о том, что ее уволили.

«В Неваде работодателю не нужна причина, чтобы уволить сотрудника, но им было очень удобно уволить меня за две недели до Рождества и около 50 дней до начала декретного отпуска», — заявила женщина.

Таким образом, на 28-й неделе беременности Девон Беккера осталась без медицинской страховки и источника дохода, так как ее муж был домохозяином и присматривал за другим ребенком. Представитель Tesla отметил, что Беккеру уволили потому, что она перестала справляться со своей работой.

Другую пострадавшую зовут Дженнифер Пирси, она работала в службе по работе с клиентами Tesla в Лас-Вегасе, Невада, с августа 2018 года. Она забеременела, будучи матерью четырех дочек. Коллеги Пирси предложили ей помощь с работой, чтобы у нее появилось немного лишнего времени на детей. Однако руководство Tesla заявило о том, что рабочее время нельзя делить между сотрудниками.

Дженнифер Пирси отказалась от добровольной помощи коллег, но спустя две недели ей указали на дверь.

«Если бы я знала, я бы никогда не это не пошла. Я на 22-й неделе беременности без работы и дохода с четырьмя девочками, о которых нужно заботиться», — сообщила экс-сотрудница Tesla.

Она написала письмо на имя Илона Маска, на что получила лишь подтверждение ее увольнения от одного из сотрудников отдела кадров.

«Хотя мы с пониманием относимся к ее личной ситуации и усердно работаем, чтобы поступать с нашими сотрудниками правильно, использование личной информации другого сотрудника для получения его бонусов — с их разрешения или без него — нарушает политику предоставления бонусов, ставит под угрозу доступ сотрудника к этим бонусам и является неподходящим поведением, которое мы не можем одобрить», — заявил представитель Tesla.

Мэгги Аранда проработала на заводе Tesla во Фремонте полтора года, прежде чем ее уволили в июне текущего года.

«У меня было разрешение от моего начальника на звонки, чтобы помогать моему мужу — он тогда серьезно болел... Они [руководство] провели «расследование» и уволили меня за разговоры по телефону во время работы», — рассказывает Аранда.

Она добавила, что ее супруг также работал в Tesla, но находился на больничном. Он направил в отдел кадров заявление об увольнении по собственному желанию, но получил ответ, что компания уже уволила его без согласия. Теперь супруги оба являются бездомными — они не могут платить за аренду, так как в одночасье лишились работы.

«Пока я работала одна, мы кое-как справлялись. Арендодатель шел нам на встречу какое-то время, но когда и меня уволили, у нас не осталось ничего, так что нам пришлось съехать», — заявила Мэгги Аранда.

По словам представителя Tesla, Аранда действительно была уволена из-за нарушения правил пользования телефоном на рабочем месте, а ее супруг лишился работы из-за твита, «нарушающего политику компании».

Несколько сотрудников завода Tesla во Фремонте также жалуются на то, что у них введена система баллов «за посещаемость», что не дает им возможность брать отпуск по болезни, а также позволяет руководству откладывать повышения

«Я не получил повышение спустя два года работы тимлидом [лидером группы], потому что за два дня у меня значится опоздание на пару минут, так как парковка была переполнена и я не мог найти место, чтобы припарковаться», — рассказывает один из работников на условиях анонимности.

Другой сотрудник посетовал на то, что он вышел поработать в субботу и попросил начальника отпустить его пораньше, чтобы он успел зайти в банк и заплатить ренту. По его словам, начальник согласился, а позже вписал в его табель «ранний уход», что эквивалентно опозданию на работу.

«Все остается на усмотрение начальства. Если они захотят от тебя избавиться, то очень легко сказать, что отсутствие на работе было незапланированным или не одобрено руководителем», — сообщил другой источник.

Представители Tesla отказались комментировать политику посещаемости компании.