«Не лезем в ваши дела»: как Apple издевается над Google

IT-компании, соперничающие друг с другом за место под солнцем, никогда не упускают возможности поиздеваться друг над другом. Одним из таких брендов является Apple, которая пользуется каждым шансом, чтобы унизить конкурента.

На днях в Торонто в непосредственной близости от офиса компании Sidewalk Labs, сестринской компании Google, принадлежащей холдингу Alphabet, появился рекламный щит от Apple.

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Sidewalk Labs занимается улучшением городской инфраструктуры с помощью новых технологий. Одним из ее проектов является создание «умного» микрорайона в Торонто. Учитывая не самую лучшую репутацию Google в плане защиты приватности пользователей, этот проект был встречен местным населением со скептицизмом, сообщает Business Insider.

«Наше дело — не лезть в ваши дела», — гласит надпись на рекламном билборде Apple, которая воспользовалась недоверием юзеров к практикам Google, чтобы поддеть «корпорацию добра».

New Apple billboard outside Sidewalk Toronto HQ: "We're in the business of staying out of yours." pic.twitter.com/I24iAxkXzZ — Matt Elliott (@GraphicMatt) 3 июля 2019 г.

Sidewalk Labs планирует установить специальные датчики на территории района вдоль набережной, который называется Quayside. Эти сенсоры будут фиксировать и анализировать передвижения и привычки людей, которые живут и пользуются инфраструктурой этого района. Ранее сестринская компания Google призвала техкомпании отказаться от передачи собранной информации третьим лицам. Сама Sidewalk Labs также пообещала соблюдать это правило.

Тем не менее, некоторых жителей Торонто это не убедило.

«Sidewalk Labs, предлагающая законы, регулирующие ее практики, — все равно что лиса, предлагающая проект курятника», — заявила Мелисса Голдштейн, проживающая в Торонто.

Что интересно, ранее Apple уже использовала рекламные щиты, чтобы потроллить Google. Так, во время конференции CES, которая проходила в январе текущего года в Лас-Вегасе, купертиновцы установили билборд рядом с монорельсом, на который был нанесен слоган «Эй, Google».

«Что происходит в вашем iPhone, остается в вашем iPhone», — гласил рекламный щит Apple, обыграв известную фразу «что происходит в Вегасе, остается в Вегасе» и отношение компании к приватности собственных гаджетов.

Apple never shows up at CES, so I can't say I saw this coming. pic.twitter.com/8jjiBSEu7z — Chris Velazco (@chrisvelazco) 4 января 2019 г.

Впрочем, Google тоже старается не отставать и высказывает свое презрение к бизнес-модели Apple. Так, генеральный директор «корпорации добра» Сундар Пичаи посвятил этому целую колонку в New York Times.

По словам Пичаи, компании, чей доход зависит от рекламы, являются более демократичными, а превращение приватности в люксовый товар, доступный лишь людям, которые могут позволить продукты и сервисы премиум-класса, абсолютно неприемлемо.

Несмотря на то что глава Google не назвал компанию, которую он критикует, нетрудно догадаться, что речь идет именно об Apple, которая продает одни из самых дорогих смартфонов в мире.

На критику со стороны резидента Кремниевой долины ответил старший вице-президент по программному обеспечению Apple Крейг Федериги. Точно так же, не называя имен и компаний, он посоветовал заняться приватностью своих пользователей вместо того, чтобы писать статьи в газету. Кроме того Федериги отметил, что Apple хочет продавать свои продукты «всем, кому получается», а гаджеты компании — «однозначно не только роскошь».

В подобные перепалки иногда вступает и южнокорейский производитель электроники Samsung, являющийся одним из главных конкурентов Apple. На счету Samsung есть уже несколько рекламных роликов, в которых высмеиваются очевидные недостатки айфонов, например, отсутствие стандартного разъема для наушников и длинные очереди в день старта продаж нового поколения гаджетов. В рамках сюжета подобных клипов пользователи iPhone устают от многочисленных проблем, связанных с «яблоком» и переходят на южнокорейские гаджеты.

Одним из тех, кто воспользовался этим противостоянием, неожиданно стала компания Microsoft. В 2013 году у бренда появилась реклама, герои которой собрались на свадьбе. При этом сторона жениха пользуется айфонами, а сторона невесты — гаджетами Samsung.

В результате случается масштабная драка, а Microsoft предлагает пользователям не ругаться между собой из-за Apple и Samsung, а переключиться на что-то новое, например смартфоны с операционной системой Windows Phone. Кстати, в январе 2019 года стало известно, что Microsoft уходит с рынка мобильных устройств, оставив Android и iOS разбираться друг с другом самостоятельно.