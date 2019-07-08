«Вся комната в дыму»: планшет поджег кровать ребенка

Планшет бренда Samsung перегрелся во время подзарядки и прожег дыру в кровати ребенка, сообщает International Business Times. Этот случай, который чудом не стал несчастным, произошел в Стаффордшире, Великобритания.

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11-летний Каллум Хьюкин проснулся от того, что его комнату заполонил едкий дым. Он разбудил своих родителей, спавших в соседней комнате, которые и обнаружили источник проблемы — планшет, стоящий на подзарядке, нагрелся до критической температуры и должен был вот-вот воспламениться. Под гаджетом рядом с подушкой на кровати Каллума уже появилось черное пятно, которое прожгло устройство. Пожарные, прибывшие на место происшествия, заявили о том, что этот случай мог бы стать фатальным для всей семьи.

Как рассказали родители мальчика, их 11-летний сын прокрался в их комнату, когда они уже спали, и взял планшет, чтобы посмотреть на нем видео. После этого он поставил гаджет на подзарядку, которая продлилась девять часов.

«Последняя вещь, которую хотят увидеть родители, это раненый или мертвый ребенок, чей планшет или телефон стал причиной пожара в комнате. Мы чувствуем, что легко отделались — жизнь Каллума была под угрозой. Мы даже не знали, что планшет был в его комнате — он протащил его к себе в кровать, потому что хотел что-то посмотреть», — рассказал отец семейства Стюарт Хьюкин.

«Я зашел в комнату Каллума и увидел большое черное пятно там, где обычно располагается его голова, а вся комната была в белом дыму. Мы не понимаем, как он не проснулся, но это наглядно показывает, насколько серьезными могли быть последствия. Я был ошарашен — я не ожидал, что это когда-нибудь случится с нами. Обычно вообще не ожидаешь, что айпад или планшет начнет вот так вот гореть», — заявил Хьюкин.

Он также призвал родителей перед сном убедиться, что планшеты и смартфоны не находятся рядом с ребенком. По его словам, теперь семья выключает все устройства из сети на ночь, потому что боится повторения опасной ситуации.

Компания Samsung выпустила официальное заявление по этому инциденту: «Качество продукции и безопасность клиентов — наши главные приоритеты в Samsung. В настоящее время мы общаемся с клиентом для проведения полного расследования этого вопроса. Пока Samsung не сможет получить и изучить устройство, невозможно определить, что именно произошло».

На прошлой неделе в городе Курган произошел похожий случай, который закончился смертью ребенка. 7-летний мальчик нашел на улице некое устройство, похожее на мобильный телефон, после чего принес его домой и поставил на подзарядку.

Неизвестный гаджет сдетонировал, нанеся ребенку «ожог, несовместимый с жизнью».

«Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Тельмана в городе Кургане, в результате происшествия погиб семилетний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках следствия на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.

В июне текущего года взрыв мобильного телефона убил 12-летнего индийского мальчика по имени Лахан. Как сообщает полиция, ребенок погиб после того, как устройство, поставленное на подзарядку, воспламенилось.

Дядя Лахана услышал взрыв и отвез племянника в больницу, где он скончался от полученных травм.

Источники сообщают, что в комнате, где произошел взрыв, на полу были разбросаны куски зарядного устройства.

В апреле 2019 года подросток лишился трех пальцев после того, как его телефон взорвался в руке. Сообщается, что устройство стояло на подзарядке, в то время как его 18-летний владелец разговаривал по видеосвязи. В результате взрыва три пальца подростка оказались серьезно повреждены. Врачам не удалось их спасти, в результате чего было принято решение об их ампутации.