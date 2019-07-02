«Спустил с поводка»: Трампа растерзали за Huawei

На полях саммита G20 в Осаке, в рамках которого у Дональда Трампа состоялась встреча с главой КНР Си Цзиньпином, американский лидер решил смягчить санкции в отношении Huawei, разрешив китайскому вендору торговать с американскими компаниями.

Выступая на пресс-конференции, Трамп сказал, что разрешил американским компаниям иметь дело с Huawei, хотя «это было нелегко».

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«Мы разрешаем им торговать», — подчеркнул Трамп. По его словам, до этого торговать с Huawei могли лишь некоторые компании из США, но многие организации не могли получить разрешение на торговлю, из-за чего были «очень расстроены».

В одном из своих твитов президент США указал на то, что он разрешил Huawei покупать американское оборудование, так как его попросили «наши техкомпании и президент Си». Кроме того, он подчеркнул, что это решение не повлияет на национальную безопасность в стране.

....amounts of agricultural product from our great Farmers. At the request of our High Tech companies, and President Xi, I agreed to allow Chinese company Huawei to buy product from them which will not impact our National Security. Importantly, we have opened up negotiations... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июня 2019 г.

После того, как Huawei была внесена в черный список министерства торговли США, сотрудничать с ней отказался ряд американских компаний, включая Google, Microsoft и Intel. При этом Трамп постоянно говорил об угрозе безопасности американцев, которые пользуются гаджетами Huawei, якобы шпионящими в пользу правительства Китая. Тем не менее, сразу после встречи с Си Цзиньпином президент США резко изменил свое мнение в отношении китайской компании.

Такая смена курса пришла по вкусу не всем. Сенатор от Флориды Марко Рубио практически мгновенно отреагировал на снятие санкций, заявив о том, что президент совершает «катастрофическую ошибку».

«Если президент Трамп сторговался на отмене санкции к Huawei, нам придется вернуть их на законодательном уровне. И этот законопроект будет одобрен таким большинством, что право вето не сработает», — написал Рубио в своем твиттере.

По словам сенатора, отмена бана для Huawei подорвет доверие к администрации Трампа, предупреждающей о рисках, связанных с китайским оборудованием, и поэтому в будущем граждане не будут воспринимать ее всерьез.

В связи с обвинениями Рубио главному советнику Белого дома по экономике Ларри Кудлоу пришлось оправдываться за решение президента. В интервью CBS он заявил о том, что Трамп не полностью снял санкции, а лишь смягчил их. Кудлоу подчеркнул, что американским компаниям разрешили продавать Huawei «базовые товары», в которые входят «чипы, программное обеспечение и другие сервисы», которые доступны по всему миру и не являются эксклюзивной продукцией США.

Советник Трампа также подчеркнул, что смягчение санкций не является «полной амнистией» для Huawei.

«Президент не закрывает глаза на риски для нацбезопасности — мы понимаем угрозу, которая исходит от Huawei. Последнее слово по этой ситуации будет ясно по окончании переговоров», — добавил Кудлоу.

По его словам, Трамп и его администрация смогут убедить Марко Рубио в том, что частичное снятие санкций никак не угрожает гражданам США.

Несмотря на то, что глава Huawei Рен Женфей неоднократно убеждал общественность в том, что его компания не шпионит в пользу коммунистической партии, на прошлой неделе Bloomberg обвинил китайского вендора в сотрудничестве с несколькими подразделениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сославшись на научные работы, находящиеся в открытом доступе.

Тем не менее, официальный представитель компании опроверг эти данные.

«Huawei не следит за исследовательскими работами своих сотрудников, которыми они занимаются в личное время», — заявил Reuters спикер Huawei Джо Келли. Он также добавил, что у Huawei нет никаких партнерских программ, связанных с НОАК.

В феврале 2019 года заместитель председателя совета директоров Huawei Гуо Пинг заявил о том, что заявления США о шпионаже со стороны Huawei являются лицемерием, так как американские спецслужбы сами следят как за отечественными, так и зарубежными компаниями, но желают убрать китайского производителя с рынка для продвижения собственных брендов.

«Нападки на Huawei являются следствием осознания Вашингтоном того, что США отстают в сфере разработки стратегически важных технологий. Глобальная кампания против Huawei не имеет ничего общего с безопасностью, а связана с желанием Америки устранить конкурента», — сообщил Гуо Пинг.