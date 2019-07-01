Наплевали на Джобса: почему ушел главный дизайнер Apple

В конце прошлой недели стало известно об уходе одного из настоящих ветеранов Apple — главного дизайнера компании Джонатана Айва, который в сотрудничестве со Стивом Джобсом создал главные знаковые продукты бренда. Во многом благодаря Айву, на рынке мобильных устройств появились iPhone, iPod, iPad, MacBook Air, Apple Watch, AirPods и другие гаджеты. Дизайн нового кампуса компании Apple Park в виде огромного четырехэтажного круга также был создан Джони Айвом.

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«Несмотря на то, что я уже не буду сотрудником Apple, я все еще буду связан с компанией — надеюсь, на много-много лет. Мне показалось, что сейчас именно то время, когда нужны перемены», — заявил Джонатан Айв в интервью FT.

Генеральный директор Apple Тим Кук попытался смягчить уход Айва, обозначив новую эру как «эволюцию». По его словам, внутри компании есть большая группа дизайнеров, которые находятся в наилучшей форме.

«Мы продолжим работать с той же командой, что и прежде. Кроме того, мы продолжим сотрудничать с Джони. Я не могу представить себе лучший исход», — считает Кук.

Как заявил сам Айв, он ушел, чтобы заняться развитием собственного бизнеса.

Однако, по информации Wall Street Journal, решение покинуть компанию назревало уже давно, и одной из причин стала политика Тима Кука, занявшего пост главы Apple после смерти Стива Джобса в 2011 году.

Как сообщает СМИ, группа дизайнеров, которую возглавлял Джонатан Айв, была недовольна тем, что нынешнее руководство «разрушает магию продуктов», которую создал еще Джобс. Сам Айв был «удручен» Тимом Куком, который «не проявлял интереса к разработке продуктов», и не ставил дизайн устройств во главу угла, сосредоточившись на функциональных особенностях.

Кроме того, Джони Айву не нравилось, что в совет директоров Apple вошло много людей, чей предыдущий опыт не был связан с основным бизнесом компании, что также не соответствовало тому, что продвигал Стив Джобс.

Другим раздражителем для Айва стала позиционирование «умных» часов Apple Watch. По мнению дизайнера, это устройство следовало продвигать как модный аксессуар, а не дополнение к iPhone. В результате продукт, который был выпущен на рынок, стал неким компромиссом между двумя мнениями, что привело к слабым продажам на старте — в первый год Apple реализовала только 25% устройств относительно прогноза аналитиков.

Уже в 2015 году, когда состоялся релиз Apple Watch, Айв разочаровался в «яблочной» компании, посещая офис всего два раза в неделю, рассказали источники WSJ. В том же году он дал интервью, в котором признался, что «очень и очень устал».

Теперь же, с уходом Джонатана Айва, проработавшего на бренд почти 30 лет, Apple столкнется с новыми вызовами. СМИ заявили о том, что на фоне новостей об его увольнении, акции компании упали, и капитализация снизилась сразу на $9 млрд.

Помимо прочего, вопросы вызывает и дальнейшая судьба гаджетов, так как место Айва займет «отличный управленец» Эванс Хэнки, которому, по мнению источника WSJ, «не хватает настоящего дизайнерского видения».

Хэнки будет отчитываться перед главным операционным директором Apple Джеффом Уильямсом. Айв, тем временем, общался напрямую с Тимом Куком, а до него — лично со Стивом Джобсом.

Учитывая, что спрос на айфоны и так находится не в лучшей стадии, трудно предположить, как уход легендарного дизайнера скажется на популярном гаджете. Источники внутри компании говорят о том, что существующие операционные барьеры мешают дизайнерам творить — люди боятся инноваций и не стремятся привносить что-то новое, так как текущее начальство относится к этому с безразличием.

Если вспомнить, что Тим Кук решил делать ставку на сервисы компании, то неудивительно, что дизайн устройств отошел для него на второй план. Тем не менее, с уходом каждого сотрудника «старой гвардии», который помнит Apple еще «при Джобсе», компания как будто бы теряет часть наследия, которую оставил после себя гениальный инженер.