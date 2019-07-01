Так нечестно: «Яндекс» обвинили в колдовстве

Компании Avito, ЦИАН, Profi.ru, «2ГИС» и ivi обвинили «Яндекс» в антиконкурентных практиках, сообщают «Ведомости». Эти бренды уверены, что доступ к их сервисам ограничивается, так как российский IT-гигант отдает предпочтение собственным многочисленным сервисам.

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Свои претензии эти пять компаний предъявляют к специальным модулям поисковой системы «Яндекса», которые называются «колдунщики».

Это результат параллельного поиска по сервисам компании, который получил свое название из-за того, что ответ демонстрируется пользователю «как по волшебству».

Как следует из официальных источников, искать дополнительные ответы на своих сервисах «Яндекс» начал в 2000 году, подключив к поиску ленту новостей и базу товаров интернет-магазинов.

«С тех пор сервисов стало гораздо больше — сегодня отвечать на пользовательские запросы Поиску помогают четыре десятка колдунщиков, и ответы на один и тот же запрос могут найтись у многих из них», — говорится на сайте «Яндекса».

Примеров «колдунщиков» очень много — так, на запрос пользователя о расписании ближайшего кинотеатра, «Яндекс», помимо прочего, даст ссылку на собственный сервис «Афиша», а на просьбу показать снимок города со спутника предложит перейти в «Карты». При этом результат параллельного поиска будет показан в верхней части страницы, сразу после строки ввода.

Такая ситуация не устраивает Avito, ЦИАН, Profi.ru, «2ГИС» и ivi, каждый из которых имеет сервис с идентичным функционалом, что и специальные сервисы «Яндекса».

Представители этих компаний утверждают, что в сложившейся ситуации пользователь практически не имеет шансов добраться до их ссылок, так как «Яндекс» всегда оказывается наверху выдачи.

Пять компаний предложили, чтобы права всех заинтересованных брендов соблюдались в равной степени на «коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка». Как утверждает представитель ЦИАН, из-за приоритетного положения «Яндекса» его компания недополучает 15-20% трафика. Если же верить генеральному директору «2ГИС» Александру Сысоеву, эти цифры могут достигать и 50%.

«Газета.Ru» отправила запрос в «Яндекс», чтобы узнать позицию компании по этому вопросу. В пресс-службе выразили удивление тем, что ряд коммерческих компаний, являющихся частью интернет-индустрии, «решили регулировать работу другой коммерческой компании».

«Использование интерактивных ответов является общепринятым отраслевым стандартом, характерным для поисковых систем во всем мире. В «Яндексе» интерактивные ответы формируются на основании данных о взаимодействии пользователей со страницей результатов поиска, не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов в органической выдаче. Интерактивные ответы помогают получить быстрый и релевантный ответ на запрос, сэкономив время», — заявил представитель пресс-службы «Яндекса».

Кстати, эти пять компаний — не единственные, кому мешает доминирующее положение «Яндекса» на рынке.

В конце прошлой недели в «Газету.Ru» поступило сообщение от сервиса «Кассир.ру», который обратился в Федеральную антимонопольную службу, обвинив российский поисковик в недобросовестной конкуренции.

«После проведения консультаций с другими игроками билетного рынка, мы решили подать заявление в антимонопольную службу. Нам важно сохранить рыночную конкуренцию, чтобы все имели равные возможности. Действия «Яндекса» и проекта «Яндекс.Афиши» могут безвозвратно деформировать рынок. Используя доминирующее положение на рынке поисковых систем, с долей более 55%, компания продает билеты на главной странице поисковика и поисковой выдаче с применением виджетов быстрой покупки. При этом другим игрокам рынка отказано в использовании этих возможностей даже на коммерческой основе», — заявляет директор по правовым вопросам «Кассир.ру» Илья Ковалевский.

Руководство компании уверено, что действия «Яндекса» приведут к вытеснению с рынка конкурентов, что в конечном итоге выльется в появление единственного монополиста.

Кроме того, их возмущает тот факт, что «Яндекс» не тратит деньги на размещение «колдунщиков», так как они уже встроены в систему.

«Кассир.ру» просит у ФАС провести проверку группы лиц «Яндекс» на нарушение законодательства о защите конкуренции, и в случае несоответствия, выдать предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в случае удовлетворения жалобы, «Яндексу» грозит штраф согласно КоАП РФ по Статье 14.31. «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке».