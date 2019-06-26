Продались Huawei: американцы обошли указ Трампа

Американские производители чипов и процессоров Intel и Micron все еще активно сотрудничают с Huawei, продавая оборудование на миллионы долларов, вопреки указу Дональда Трампа, запретившему компаниям США торговать с опальным китайским производителем. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Чтобы обойти санкции, эти компании продают Huawei свои продукты, которые производятся не на территории Соединенных Штатов — согласно законодательству, такие товары, даже если их делает бренд из США, не всегда считаются американскими.

Источники утверждают, что этот способ был найден около трех недель назад, после чего Huawei снова стал получать оборудование и комплектующие из-за границы.

Эта уловка позволит Huawei производить новые смартфоны и другие устройства, тем самым снизив урон от санкций, наложенных Трампом против компаний, которые якобы угрожают национальной безопасности США. Министерство торговли внесло китайского производителя в черный список, запретив американским компаниям вести с ним бизнес. Несмотря на то, что запрет вступит в силу лишь с середины августа, уже сейчас компании США не могут продавать некоторые компоненты для будущих устройств Huawei.

Как утверждает Huawei, ежегодно она покупает американское оборудование на сумму около $11 млрд.

По информации NYT, администрация Трампа знает об обходе запрета, но мнения чиновников на этот счет разделились. Кто-то считает, что такое положение дел нарушает закон и снижает давление на Huawei, в то время как их оппоненты верят, что эта уловка поможет смягчить удар по американским компаниям, которые также пострадали рикошетом от санкций в адрес китайского вендора.

«Каждая [американская] компания пострадала по-разному, в зависимости от производимых продуктов и цепочки поставки. Мне кажется, каждая компания должна сама решить, как ей вести дела и при этом подчиняться указу», — заявил президент Ассоциации полупроводниковой индустрии Джон Нойффер.

Intel и Micron отказались от комментариев по этому вопросу.

Нойффер утверждает, что его Ассоциация направила в Министерство торговли письмо с просьбой добавить некоторые компании в список исключений, но получила отказ. При этом администрация президента США намерена вернуться к этому вопросу, но уже после саммита G-20, который пройдет 28-29 июня. Ожидается, что в рамках мероприятия Дональд Трамп обсудит с Си Цзиньпином торговую войну между США и Китаем, которая продолжается с начала 2018 года.

Одной из жертв этой войны стала Huawei, являющаяся символом китайского технологического прогресса. Администрация Трампа обвинила китайскую компанию в шпионаже с помощью своего оборудования в пользу правительства КНР, а позже и вовсе внесла бренд в черный список.

Таким образом, Huawei превратилась в пешку в игре двух государств, война между которыми вредит развитию и здоровой конкуренции в IT-сфере в обеих странах.

В начале июня о смягчении санкций в отношении Huawei попросила компания Google. «Корпорация добра», которая хотела бы продолжить сотрудничество с китайским производителем, предупредила американские власти об угрозах национальной безопасности США. По мнению руководства Google, запрет Huawei на использование американской ОС Android вынудит ее создать свою версию операционной системы, которая будет уязвима перед хакерскими атаками.

«Google утверждает, что прекращение сотрудничества с Huawei приведет к тому, что в США появится две версии ОС Android — настоящая и гибридная. В гибридной, скорее всего, будет больше багов, чем в оригинальной, из-за чего телефоны Huawei будут под угрозой хакерского взлома тем же самым Китаем», — сообщил источник Financial Times.

Тем временем глава Huawei Рен Женфей объявил о том, что его компания готовится к масштабным убыткам и сокращению производства в связи с американскими санкциями — поставки смартфонов по всему миру могут упасть на 60%, а ожидаемая прибыль — сократиться на $30 млрд. Впрочем, Рен уверен, что грядущие трудности лишь закалят Huawei, которая в любом случае сохранит свое место на рынке.