Жалею только об одном: Билл Гейтс рассказал о роковой ошибке

В своем недавнем интервью основатель Microsoft Билл Гейтс рассказывал о трудностях создания собственной компании и непростых решениях, которые нужно принимать, чтобы бренд развивался и процветал.

Реклама

В рамках беседы Гейтс упомянул об ошибке, которую он считает самой крупной в своей карьере. По словам миллиардера, он допустил, чтобы Google, а не Microsoft разработала самую популярную мобильную ОС в мире, что стоило его компании $400 млрд.

«Моя величайшая ошибка в управлении компанией заключается в том, что Microsoft не стал тем, чем сейчас является Android», — заявил Гейтс, отсылая собеседника к тому факту, что OC Android является универсальной операционной системой для всех смартфонов, кроме гаджетов, созданных силами Apple. По словам бизнесмена, если бы у истоков Android стоял Microsoft, а не Google, то первый бы «легко одержал победу».

«Тут ситуация, когда победитель забирает все... На рынке есть только одно место для операционной системы не от Apple, и во сколько это обошлось? В $400 млрд, которые могли бы переместиться из компании G [Google] в компанию M [Microsoft]», — заявил Билл Гейтс.

Миллиардер добавил, что Microsoft и так является лидирующей компанией на рынке, но с Android в активе Microsoft могла бы быть единоличным лидером.

Стоит отметить, что Microsoft пыталась конкурировать с iOS и Android с помощью собственной операционной системы Windows Phone, запущенной 11 октября 2010 года, но потерпела неудачу. Эта неудача была настолько болезненной, что руководство компании приняло решение полностью отказаться от разработки этой ОС в январе текущего года и покинуть рынок мобильных операционных систем.

Как сообщили в пресс-службе компании Билла Гейтса, Microsoft перестанет выпускать обновления и патчи и другой технический контент для своей операционной системы 10 декабря 2019 года. К этому моменту пользователям рекомендуется «перейти на Android или iOS», так как использование устройства без техподдержки может скомпрометировать приватность его владельца.

Компании не помогло даже приобретение мобильного бизнеса Nokia в 2014 году — Microsoft намеревалась производить и выпускать собственные смартфоны с предустановленной операционной системой. Спустя два года Microsot продала бренд Nokia дочерней компании Foxconn, которая называется FIH Mobile Ltd.

В июле 2016 года генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил о намерении списать $7,6 млрд убытков, связанных с приобретением активов финской компании.

Один из участников команды Windows Phone Брэндон Уотсон видит причины провала операционной системы в несложившемся сотрудничестве с мобильными операторами и производителями смартфонов.

«Windows Phone умерла, потому что было практически невозможно победить Google и Apple без поддержки провайдеров и вендоров. Для нас выпускали устройства второго сорта, а операторы практически игнорировали нас. Компания [Microsoft] не могла и дальше бросать деньги на ветер, так как это был сизифов труд», — заявил Уотсон в своем твиттере.

Судя по всему, Microsoft до сих пор не может простить конкурентам собственные ошибки. Так, в конце июня стало известно о том, что руководство компании запретило сотрудникам пользоваться сервисами Slack, Google Docs, Amazon Web Services и даже инструментом для проверки грамматики и орфографии Grammarly.

Сообщается, что таким образом Microsoft намеревается бороться с утечками конфиденциальной информации, которую работники могут хранить в сервисах прямых конкурентов бренда.

Накануне стало известно, что Microsoft намеревается добавить на клавиатуру новую кнопку, которая будет связана с приложениями, входящими в пакет Office. Эта клавиша сделает пользование «офисом» более простым и быстрым и будет включать в себя возможность оперативной пересылки файлов и документов. Сообщается, что текущая версия клавиатуры под названием Microsoft Natural была представлена в 1994 году, так что грядущие изменения станут первыми за последние 25 лет.