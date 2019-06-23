«Отмените запрет на соцсети»: зачем украинцам свобода

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского зарегистрирована петиция, призывающая отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими ресурсами.

«Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идет ограничение свободы человека.

Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — говорится в тексте заявления. Автор петиции добавил, что, помимо всего прочего, многие родственники украинцев живут в России.

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Зарегистрировано обращение 20 июня. За прошедшие три дня оно успело набрать свыше 450 голосов. Для того чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, ей необходимо набрать 25 тыс. подписей в течение 90 дней.

Несколькими днями ранее депутат Верховной рады, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал главу украинского государства Владимира Зеленского снять блокировку нескольких российских сайтов.

«Как действующий глава государства, вы имеете право отменять незаконные указы вашего предшественника. Просим снять блокировку сайтов: ВК, «Одноклассники» и сервиса «Яндекс», — написал парламентарий в фейсбуке.

Кроме того, он попросил также разморозить счета 4 млн жителей Украины в платежной системе «Вебмани» и отменить «позорный мовный закон Парубия», который подписал в середине мая бывший украинский президент Петр Порошенко. Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», необходимо использовать исключительно украинский язык практически во всех сферах жизни.

«Не позволяйте Украине погрузиться во мрак Средневековья. Мы — свободные люди, и живем не в Северной Корее. Спасибо», — обратился к Зеленскому депутат Рады.

Закон, запрещающий использование российских информационных ресурсов был подписан Порошенко в 2017 году. Тогда в черный список попали интернет-компании Mail.Ru Group и «Яндекс», а также входящие в них соцсети «Одноклассники» и «Вконтакте». По мнению экс-главы Украины, жители страны «способны прожить и без этих социальных сетей».

Порошенко заявлял также, что якобы российские спецслужбы используют эти компании «для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

В России посчитали, что киевские власти таким образом попросту пытались заблокировать альтернативные источники информации.

Тем не менее украинцы не перестали использовать эти ресурсы. Как отмечает радио Sputnik, в сентябре 2018 года были опубликованы компанией Factum Group Ukraine результаты исследования, согласно которым три российских сайта вошли в десятку самых посещаемых жителями Украины. Так, социальная сеть «Вконтакте» заняла четвертую позицию, поисковая система «Яндекс» — восьмую, а «Одноклассники» — девятую строчку.

СМИ обращает внимание, что украинцы обходят законодательные запреты при помощи VPN, бесплатных плагинов, прокси-серверов и TOR-браузеров. К тому же, по информации радио, не все украинские провайдеры стали исполнять указ экс-президента, сославшись на финансовые трудности, так как на отключение пользователей требуется несколько десятков тысяч долларов.

В апреле 2019 года, перед вторым туром выборов на пост президента Украины, Владимир Зеленский дал интервью украинским СМИ, в котором не одобрил блокировку российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Он сравнил ситуацию с запретом соцсетей с состоянием парковок в Киеве, которых, по его словам, практически нет. «Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон», — считает Владимир Зеленский. Он отметил, что сначала нужно дать жителям страны альтернативу и только потом блокировать имеющиеся платформы.

На вопрос останется ли блокировка медиа-ресурсов, в случае, если он победит на выборах, тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил, что санкции в отношении соцсетей ни к чему не привели, так как украинцы начали обходить запрет.

В то же время он допустил, что, если на этих платформах продвигают антиукраинские заявления, то «это уже криминал» и «другое дело». В этом случае, отметил Зеленский, блокировка обоснована. По мнению украинского лидера, власти не встретили поддержки общества, поскольку не смогли объяснить цели введенных санкций.