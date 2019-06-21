Могут взорваться: Apple срочно отзывает часть макбуков

Перегрев аккумулятора в гаджете — серьезная проблема, которая может привести к внезапному воспламенению или даже взрыву. Компания Apple объявила об отзыве старого поколения 15-дюймовых MacBook Pro с дисплеем Retina из соображений безопасности.

Как следует из официального сайта Apple, батареи в некоторых таких макбуках могут перегреться и привести к возгоранию.

Сообщается, что бракованные ноутбуки продавались в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Проверить, подвержен ли ваш макбук возможному воспламенению, можно по серийному номеру устройства.

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«Безопасность клиентов — приоритет компании Apple, поэтому мы решили бесплатно заменить все поврежденные аккумуляторы», — говорится на сайте.

Отмечается, что это касается только определенной модели макбуков, проданных в конкретный период времени, так что бесплатно заменить батарею всем желающим не получится.

Плохие новости заключаются в том, что для ремонта придется отправить свой MacBook в сервисный центр Apple и ждать около двух недель — именно столько займет замена аккумулятора по оценке компании. Это может быть не очень удобно для тех, кто пользуется своим устройством повседневно.

Портал The Verge отмечает, что направил запрос в Apple с целью выяснить, что является причиной перегрева аккумуляторов, но в компании уклонились от ответа.

Стоит отметить, что это не первый и вряд ли последний случай, когда Apple обнаруживает дефекты в своих гаджетах. В апреле текущего года стало известно об отзыве партии адаптеров из-за риска удара током.

«Apple установила, что в очень редких случаях трехконтактные сетевые адаптеры, распространенные преимущественно в Великобритании, Сингапуре и Гонконге, могут выйти из строя, из-за чего возникает риск удара электрическим током, если прикоснуться к металлическим деталям», — говорится в официальном сообщении компании.

Этот адаптер распространялся с 2003 по 2010 год вместе с Mac и некоторыми iOS-устройствами. Также он был включен в набор Apple World Travel Adapter Kit.

Apple уже известно как минимум о шести случаев, когда пользователи получали удары током от неисправных адаптеров. Тогда компания тоже решила бесплатно заменить бракованные устройства.

В конце прошлого года появилась информация о партии дефективных iPhone 8 — речь шла о заводском браке материнской платы. Из-за этого пользователи могли столкнуться с зависанием, неожиданными перезагрузками и даже проблемами с включением устройства.

Как утверждала Apple, брак в материнской плате был найден «у небольшого количества устройств», тем не менее, дефективные айфоны были отправлены сразу в восемь стран и регионов мира — Австралию, Китай, Гонконг, Индию, Японию, Макао, Новую Зеландию и США.

Ранее у iPhone 8, впервые представленном в сентябре 2017 года, уже были диагностированы массовые проблемы. Например, спустя неделю после презентации гаджета, пользователи начали жаловаться на посторонний шум и треск в динамике.

Кроме того, у некоторых «восьмерок» почти сразу после покупки начал буквально отваливаться экран. Сообщалось, что причиной этому могло стать внезапное разбухание аккумулятора.

На последней презентации Apple, состоявшейся в рамках конференции разработчиков WWDC-2019, была представлена новая модель персонального компьютера Mac Pro, который должен вывести «яблоко» на рынок ПК-устройств. Тем не менее, Mac Pro был холодно принят публикой — в социальных сетях его даже высмеяли за дизайн, напоминающий терку для овощей.

Но больше всего пользователям не понравилась цена устройства — базовая комплектация обойдется в $6 тыс. В максимальной же комплектации стоимость компьютера может достичь $45 тыс.

Отдельную волну возмущения вызвала стойка для дисплея, которая не входит в комплект и покупается отдельно. Этот, по сути, кусок железа для поддержки экрана компьютера стоит дополнительные $999, что сопоставимо по стоимости с прошлогодней моделью iPhone.