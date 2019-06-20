Измена США? Сенатор уличил Google в связях с Китаем

Сенатор Джош Хаули вступил в должность всего пять месяцев назад, но уже успел зарекомендовать себя как противник IT-компаний, сообщает Business Insider. В частности, он написал колонку, в которой раскритиковал социальные сети, а также внес законопроект, запрещающий собирать личные данные пользователей без их согласия.

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Теперь же Хаули нацелился на Google — он столкнулся с ситуацией, возмутившей его настолько, что ему пришлось написать письмо генеральному директору «корпорации добра» Сундару Пичаи.

Оказывается, во время массовых протестов в Гонконге на прошлой неделе Google-переводчик неправильно переводил одну фразу. Если в оригинале она звучала как «Я не рад тому, что Гонконг станет частью Китая», то в переводе от Google она несла в себе полностью противоположный смысл — «Я счастлив, что Гонконг станет частью Китая».

Вскоре после того, как этот факт был обнаружен прессой, ошибку оперативно поправили.

Тем не менее, Хаули неожиданно начал подозревать Google в близких связях с «авторитарным правительством» Китая.

«Получившаяся ошибка перевода совпадает с позицией правительства КНР касательно протестов [в Гонконге]», — подчеркнул сенатор в своем письме.

Впрочем, сообщение Хаули в адрес Сундара Пичаи посвящено больше не ошибке, а то факту, что сенатор пристально следит за деятельностью Google.

«Учитывая тесные отношения Google с Пекином и финансовый стимул сохранить близость с этим авторитарным правительством, я обеспокоен тем, как Google халатно отнесся к проверке перевода, которая могли бы предотвратить ошибку в момент, когда точность сообщения была очень важна», — заявил Хаули.

«Народ Гонконга борется за сохранение демократии в своем городе. Миллионы людей полагаются на продукты Google для осуществления этого благородного дела. Будучи компанией, чей успех частично связан со свободами, являющимися неотъемлемой частью американского общества, Google должен относится к этим протестам так же серьезно, как и люди, использующие его платформы для борьбы за свободу», — подчеркнул сенатор.

Сам Сундар Пичаи не ответил на письмо политика, но Google выпустила официальное заявление касательно ошибки перевода: «Google Translate — это автоматический переводчик, использующий шаблоны миллионов существующих переводов, чтобы помочь вам выбрать наилучший вариант. Иногда эта система делает ненамеренные ошибки, такие как перевод позитива в негатив. Мы будем и дальше работать над совершенствованием наших технологий».

В прошлом году Google вел разработку поисковой системы Dragonfly, предназначенной специально для Китая — дело в том, что продукты ведущих IT-компаний не работают на территории КНР, и их заменяют местные аналоги.

Тем не менее, в декабре стало известно, что «корпорация добра» решила приостановить этот проект из-за возросшего недовольства, как внутри компании, так и за ее пределами.

Так, например, сотрудники Google написали открытое письмо, в котором выразили свой протест против Dragonfly.

«Наш протест против Dragonfly не связан с Китаем — мы протестуем против технологий, которые позволяют угнетать беззащитных, вне зависимости от того, где они живут... Многие из нас пришли на работу в Google, согласившись с ценностями компании, включая ее предыдущую позицию по поводу китайской цензуры и наблюдения, и пониманием того, что Google ставит свои убеждения выше прибыли. Спустя год разочарований после Project Maven [контракт Google с Пентагоном], Dragonfly и поддержки домогателей в компании, мы этому больше не верим. Поэтому мы высказываем свой протест», — говорится в письме.

Кроме того, связь Google с Китаем «подозревал» и президент США Дональд Трамп.

В частности, в марте текущего года он прямым текстом сообщил об этом в своем твиттере.

«Google помогает Китаю и их армии вместо американской. Ужасно! Хорошие новости в том, что они помогали Жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем это все закончилось?» — написал Трамп, ссылаясь на поражение Клинтон в президентских выборах 2016 года.

Что характерно, после последующей встречи с Сундаром Пичаи американский лидер заявил о том, что проверил IT-компанию на лояльность.

«Только что встречался с Сундаром Пичаи, президентом Google, у которого все хорошо. Он уверил меня в том, что сохраняет лояльность армии США, а не Китая», — сообщил Трамп своим подписчикам..