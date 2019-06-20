Детям тут не место: как YouTube спрячет малолетних

Многочисленные проблемы YouTube, связанные с защитой детей на платформе, привели видеохостинг к федеральному расследованию, сообщает The Verge.

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Федеральная торговая комиссия (ФТК) США проверит, как YouTube собирает персональные данные, и оценит степень защиты несовершенннолетних от нежелательного контента. Это расследование уже находится на финальной стадии, а его инициаторами стали потребительские группы и защитники приватности, которые пожаловались на неспособность YouTube справиться с накопившимися проблемами.

В частности, имеется в виду бездействие видеохостинга, которое позволяет педофилам и другим злоумышленникам воспользоваться огромным количеством контента с участием детей в своих целях.

Сенатор Эдвард Марки, комментируя расследование ФТК, заявил о том, что «проблема с детьми YouTube давно назрела», и «компании еще предстоит принять необходимые меры по защите самых маленьких пользователей».

Впрочем, нельзя сказать, что YouTube совсем ничего не делает, чтобы ответить на критику в свой адрес. И генеральный директор видеохостинга Сьюзен Войжицки, и глава Google, владеющего платформой, Сундар Пичаи не раз говорили о том, что воспринимают эту проблему со всей серьезностью и ищут адекватное решение. К сожалению, увеличение количества модераторов и внедрение искусственного интеллекта практически не помогло YouTube.

В марте этого года руководство пошло на крайние меры и решило полностью отключить комментарии под роликами, в которых принимают участие дети.

«Мы понимаем, что комментарии являются неотъемлемой частью YouTube, а также наращивания вашей аудитории и общения с ней. В то же время сегодня мы предпринимаем серьезные меры, чтобы защитить молодых людей», — сообщила администрация видеохостинга.

Стоит отметить, что это решение было принято после жалобы одного из блогеров по имени Мэтт Уотсон, который разоблачил целую «сеть педофилов». По словам Уотсона, злоумышленники оставляют под видео комментарии с таймкодами, где дети принимают «сексуальные позы», или обмениваются ссылками на детское порно.

При этом сами ролики не носят порнографического характера.

Блогер также рассказал, что если пользователь единожды откроет подобное видео, то алгоритм YouTube будет и дальше автоматически рекомендовать похожие ролики.

Таким образом, компания способствует распространению детского порно, считает Уотсон.

Эту ситуацию усугубил тот факт, что перед детскими роликами транслировалась реклама ведущих мировых брендов. После того, как открытие Мэтта Уотсона попало в СМИ, эти бренды, включающие Walt Disney, Nestle, Dr. August Oetker, Epic Games и McDonalds, приостановили рекламу на YouTube в качестве протеста.

Одним из основных требований, которые выдвигали YouTube регуляторы и даже некоторые сотрудники компании, была приостановка рекомендаций роликов, в которых участвуют дети. Тем не менее, представитель видеохостинга заявил New York Times, что этот шаг навредит авторам. Вместо этого YouTube «ограничил рекомендации видео, которые могут подвергнуть детей опасности».

Сразу несколько зарубежных СМИ на этой неделе сообщили о том, что руководство YouTube нашло решение, которое помогло бы вывести видеохостинг из-под шквала критики — перенести все видео с детьми в отдельное приложение YouTube Kids. Стоит отметить, что это очень радикальный шаг.

Учитывая, что ежеминутно на YouTube загружается около 500 часов контента, видеохостингу понадобится абсолютно новая инфраструктура, которая будет выявлять ролики с детьми и переносить их на отдельную платформу.

Кроме того, это не выгодно самому YouTube. Детский контент является одним из самых популярных на платформе, собирая миллионы просмотров. Также набирают популярность семейные каналы, где родители снимаются вместе со своими детьми.

Скорее всего, они потеряют большую часть просмотров, а значит и реальных доходов.

В приложении YouTube Kids тоже не все гладко. В 2015 году, спустя всего несколько месяцев после запуска, на детской платформе был обнаружен сомнительный контент, включающий в себя мультики с элементами порнографии, обсуждение самоубийств, а также рекламу небезопасного поведения, например, игры со спичками.

Сообщается, что и на текущий момент YouTube Kids не является на сто процентов безопасным местом, чтобы разместить там всех малолетних пользователей, и забыть о всех проблемах. Впрочем, учитывая расследование со стороны властей, которое может стать не последним, руководству сервиса придется пойти на самые крайние меры, чтобы сохранить свой бизнес.