Впервые за 25 лет: на клавиатуре появится новая кнопка

Новое веяние

Microsoft намеревается добавить на клавиатуру новую кнопку, которая будет связана с приложениями, входящими в пакет Office. Эта клавиша сделает пользование «офисом» более простым и быстрым и будет включать в себя возможность оперативной пересылки файлов и документов, сообщает The Verge.

О том, что Microsoft запустил тестирование кнопки Office, сообщил пользователь Twitter под никнеймом WalkingCat. Он же показал, как выглядит концепт обновленной клавиатуры.

WalkingCat предоставил ссылку, по которой проходит опрос касательно новой кнопки. В частности, Microsoft хочет узнать впечатления пользователей от тех, кто уже попробовал использовать новую клавиатуру и оценил сочетания клавиш с использованием кнопки Office.

Текущая версия клавиатуры под названием Microsoft Natural была представлена в 1994 году, так что изменения, если они будут введены, станут первыми за последние 25 лет.

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С 1994 года на стандартных клавиатурах на 104-105 клавиши есть фирменная кнопка от Microsoft, которая называется «Windows». По умолчанию нажатие на нее открывает меню «Пуск». The Verge отмечает, что компания Билла Гейтса не сертифицирует клавиатуры, на которых отсутствует эта кнопка.

Кроме того, дизайн и ее расположение регламентируется Microsoft. Соответственно, на клавиатурах, не «заточенных» на работу с Windows, эта клавиша отсутствует. Вероятно, что кнопка Office также станет обязательным элементом подобных клавиатур.

Прощай, «семерка»

Весной 2019 года стало известно, что Microsoft официально прекратит поддержку Windows 7 в январе 2020 года. После этого времени использование «семерки» станет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.

Отказ от поддержки предыдущих версий ОС является стратегией Microsoft, направленной на продвижение и популяризацию обновленной версии Windows — Windows 10. «Десятка» обладает более современными средствами защиты и считается более устойчивой перед возможными атаками.

Релиз Windows 10 состоялся в 2015 году, и с тех пор Microsoft разрешила пользователям бесплатно обновить Windows 7 до «десятки». Тем не менее, переход на новую версию операционной системы всегда является своеобразным стрессом для пользователя.

Некоторые люди просто не хотят «заморачиваться» и устанавливать новое ПО, потому что старое «еще работает». Другие пользователи считают, что новые версии ОС работают менее стабильно, чем предыдущие, так как требуется определенное время на отладку и исправление всех ошибок, которые могут сильно раздражать.

Такой подход населения к обновлениям привел к тому, что Windows 7 оставалась самой популярной ОС на протяжении почти четырех лет.

Лишь в конце 2018 — начале 2019 гг. доля Windows 10 на рынке стала обгонять долю своего предшественника, хотя и ненамного.

Согласно статистическим данным NetMarketShare, в первый месяц 2019 года доля Windows 7 составила 37,19%, а Windows 10 — 40,90%.

В начале 2019 года стало известно о завершении другого масштабного проекта Microsoft — операционной системы Windows Phone. Компания приняла решение уйти с рынка мобильных ОС и объявила об окончании технической поддержки устройств на базе этой операционной системы.

Мобильная операционная система Windows Phone увидела свет 11 октября 2010 года. Она была создана в качестве альтернативы Android и iOS, но так и не смогла составить им достойную конкуренцию.

В свое время у Microsoft были большие планы на свою операционную систему — особенно с выходом Windows Phone 7. Тогда компания устроила своеобразный парад, во время которого устроила шуточную похоронную процессию для iPhone и BlackBerry, намекая на их скорый конец.

Тем не менее, Windows Phone так и не удалось добиться такого же успеха, как у конкурентов.

Бывший глава подразделения Windows Терри Майерсон, покинувший компанию в 2018 году, выделил два фактора, повлиявший на провал Windows Phone: недооценивание бизнес-модели Android и использование на ранних этапах старой платформы, не готовой к новым задачам.

«Оглядываясь назад на этот этап моей карьеры, могу сказать, что успех зависит от особого сочетания бизнес-модели, пользовательского опыта и технологий. У нас был дифференцированный опыт, но очевидно, что используемая бизнес-модель Android открыла системе колоссальные возможности, а создание ранних версий Windows Phone на незавершённой платформе Windows CE, предназначенной для небольших встроенных систем, не оставило нам шансов наверстать упущенное», — заявил Майерсон.