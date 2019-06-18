На что лучше снимать: Роскачество разобралось в смартфонах

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило обновленный рейтинг лучших смартфонов на мобильном рынке.

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«Посетители сайта Роскачества имеют возможность пользоваться данными лабораторных испытаний при выборе смартфона. Все представленные товары прошли одинаковые испытания в одних и тех же лабораторных условиях, а потому могут объективно сравниваться между собой. Более того, представленный ниже рейтинг позволяет каждому потребителю сделать выбор исходя исключительно из собственных предпочтений», — сообщают авторы исследования.

Первые три места поделили между собой гаджеты южнокорейского вендора Samsung — Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9.

На четвертой позиции оказался флагман от Apple — iPhone XS Max. На пятом месте — Huawei P30, а в спину ему дышит Samsung Galaxy S10e.

Шестое место тоже за «яблоком», там расположился iPhone XS. За ним тоже оказался гаджет от Huawei, а именно P30 Pro. Восьмую строчку занял еще один Samsung — Galaxy S9+, а на девятом очутился его «младший брат» Galaxy S9.

Последнее десятое мест поделили между собой Huawei Mate Pro 20 и OnePlus 6T.

Эксперты Роскачества отметили, что, исходя из потребительских предпочтений, в 2019 году были изменены категории показателей и их вес в рейтинге.

«Так, самый большой вес теперь у группы параметров «Камера и видео». Эксперты выделили как отдельные категории оценку дисплея, батареи, прочности и удобства использования. В последнюю группу входит, например, удобство набора текстовых сообщений, которое раньше выделялось как отдельная категория. Также добавились группы параметров «Производительность» и «Функциональность» и ушли, а точнее видоизменились, «Возможности телефона», «Интернет» и «Эргономика». На 5% уменьшился вес оценки звонков. Меньше всего изменений произошло в категориях «Музыка» и «Навигация»», — говорится на официальном сайте организации.

Действительно, камера смартфона сейчас является одним из главных критериев при выборе гаджета.

Как отмечает Роскачество, камеры смартфонов в свое время совершили настоящую революцию, практически вытеснив с рынка небольшие цифровые фотоаппараты.

Более того, целый сегмент смартфонов начал позиционироваться как «камерофоны», снимки которых по качеству превзошли фотоаппараты среднего ценового сегмента. Именно потому, что многие пользователи выбирают смартфон по качеству камеры, этой категории показателей эксперты присвоили самый большой вес – 25%.

Интересно, что в прошлом рейтинге, датируемом мартом 2019 года, «китаец» был только один — Huawei Mate 20 Pro, замкнувший десятку лидеров.

Теперь же, несмотря на санкции, гаджеты китайского производителя смогли занять сразу три строчки топа Роскачества.

В мартовском рейтинге места распределились следующим образом. Первые три места заняли новинки от Samsung — модели Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e, представленные в конце февраля.

На четвертой строчке тоже оказался гаджет от южнокорейского вендора — Samsung Galaxy Note 9.

Пятое и шестое места заняли смартфоны Apple — iPhone XS Max и iPhone XS, которые «яблочная» компания впервые показала на сентябрьской презентации 2018 года.

Седьмое, восьмое и девятое места вновь оказались оккупированы Samsung — на них разместились Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S8.

На десятом месте, как уже сообщалось, расположился Huawei Mate 20 Pro.

Смартфоны от Samsung, представленные в феврале 2019 года, действительно обладают неплохими характеристиками и потому по праву входят в подобные рейтинги. Тем не менее, не стоит забывать об устройстве Samsung Galaxy Fold, показанном в рамках того же мероприятия.

Это складная модель с гнущимся дисплеем, которая сразу привлекла внимание публики. Тем не менее, не обошлось без проблем.

Несмотря на то, что новый форм-фактор несомненно привлекает к себе внимание, мобильные аналитики отметили сразу несколько недостатков подобных устройств. Так, например, на первый план выходит износостойкость складного смартфона. Кроме того, потенциальных покупателей очень расстроила цена устройства — инновационный гаджет от Samsung обойдется в $1980 (около 130 тыс. руб.).

Известно, что южнокорейский вендор перенес дату выхода своего складного гаджета после не очень успешных испытаний экспертами индустрии и представителями СМИ. Кроме того, компания Huawei, которая также анонсировала выпуск складного смартфона, также увеличила сроки выхода гаджета на рынок, объяснив это тем, что не хочет повторять ошибки Samsung.