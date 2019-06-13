«Мрачные опасения»: Британия готовится выдать Ассанжа

Глава британского МВД Саджид Джавид проинформировал о подписании запроса Соединенных Штатов на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняют в киберпреступлениях, сообщает the Guardian.

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По словам министра, он подписал запрос и заверил его.

«У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд», — заявил Джавид.

Он заметил, что заседание суда по поводу экстрадиции состоится в пятницу, 14 июня. 47-летний Джулиан Ассанж был слишком болен, чтобы присутствовать на предыдущем заседании, поэтому не исключено, что суд пройдет в тюрьме «Белмарш», в которой содержится журналист.

В конце мая Ассанж был переведен в больничное крыло «Белмарша», сообщил твиттер WikiLeaks. При этом в организации заявили о «мрачных опасениях» относительно его здоровья.

Представители WikiLeaks отметили, что последние семь лет здоровье Ассанжа серьезно ухудшалось из-за плохих условий жизни в посольстве Эквадора, которые «несовместимы с базовыми правами человека».

В твиттере WikiLeaks подчеркивается, что состояние Ассанжа в тюрьме продолжает резко ухудшаться, и за семь недель заключения он «сильно похудел».

Кроме того, спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил о том, что Ассанжа скорее всего пытали.

По словам Мельцера, у главы WikiLeaks есть все симптомы после психологической пытки, в частности, хроническая тревожность, стресс и «ярко выраженная психологическая травма». Спецдокладчик ООН утверждает, что эти симптомы видны невооруженным глазом.

«У Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания», — добавил Мельцер.

В США Ассанжа ожидает обвинение по 18 пунктам, включая нарушение закона о шпионаже. Кроме того, ему вменяют публикацию засекреченной информации и сговор с целью взлома правительственных компьютерных систем. Создателю WikiLeaks в совокупности грозит до 175 лет тюрьмы.

«Действия Ассанжа могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов на благо их противников», — заявили в министерстве юстиции США.

Преследование Ассанжа американскими властями прокомментировал председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

«Конечно, то, что американские власти творят по отношению к Ассанжу, я расцениваю как глумление над правами и свободами человека. Конечно, это абсолютно недопустимо. Прежде всего, мы должны помнить о том, что Ассанж является журналистом, и та информация, которая доведена до общественности, имеет свою ценность. Мы должны знать, чем занимается военное руководство США, чем занимаются политики в Вашингтоне», – подчеркнул адвокат в разговоре с НСН.

Он добавил, что доступность подобной информации «совершенно нормальна», поскольку мы «живем в глобальном обществе».

На текущий момент Джулиан Ассанж находится в тюрьме и ожидает суда об экстрадиции. 11 апреля 2019 года Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище, после чего полиция Ассанжа задержала его в лондонском посольстве южноамериканской страны, в котором создатель WikiLeaks прожил почти семь лет.

Подлинные причины, по которым Эквадор внезапно решил выгнать Ассанжа из посольства, остаются невыясненными.

Тем не менее, газета The Sun утверждает, что ему могли отказать в политическом убежище после того, как он поделился фотографией президента Эквадора Ленина Морено, который ест лобстера в постели.

В середине мая 2019 года стало известно о том, что шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа, подозреваемого в сексуальных домогательствах к двум женщинам.

«Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела», — заявила заместитель главного окружного прокурора Швеции Ева-Мария Перссон.

Кроме того, Швеция тоже намерена подать запрос об экстрадиции Ассанжа.

Популярная актриса Памела Андерсон, которая является близкой подругой Джулиана Ассанжа и не раз навещала его в эквадорском посольстве, заявила о том, что глава WikiLeaks находится в смертельной опасности, так как «его могут убить».

Актриса рассказала, что посетила Ассанжа в лондонской тюрьме, отметив, что очень боится за его безопасность и считает, что у него «нет никаких шансов» выдержать экстрадицию.