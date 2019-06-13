След найден: кто совершил кибератаку на Telegram

Telegram пострадал за Гонконг

Мессенджер Telegram неожиданно «упал» по всему миру 11 июня. Согласно сайту Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи из США и стран Южной Америки, а также некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В частности, 95% не могли установить соединение в приложении, а у 4% — не отправлялись сообщения.

Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки — это хакерская атака, целью которой является доведение системы до отказа в работе.

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«На данный момент мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, пользователи Telegram в обеих Америках и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с соединением», — сообщалось в Twitter-аккаунте мессенджера.

Теперь же создатель Telegram Павел Дуров утверждает, что его специалисты нашли источник кибератаки.

По словам Дурова, взлом сетей мессенджера велся из Китая, который, вероятно, пытался помешать коммуникации сотен тысяч протестующих, которые вышли на улицы Гонконга.

Граждане Гонконга протестуют против нового законопроекта, которые позволит рассматривать запросы об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях с территории Гонконга от властей Китая, Тайвани и Макао.

По словам правительства, после принятия этого законопроекта Гонконг перестанет быть убежищем для преступников, которые могут не бояться выдачи Китаю. В свою очередь, критики проекта опасаются, что под экстрадицию попадут беглецы с материка, которые критиковали китайские власти. Кроме того, права экстрадируемых окажутся незащищенными в китайской судебной системе.

В первый день протеста, в воскресенье 9 июня, на улицы Гонконга вышли более миллиона человек, что стало крупнейшей демонстрацией в стране с 1997 года.

Дуров полагает, что кибератака на Telegram и беспорядки на улицах Гонконга связаны напрямую.

«IP-адреса [с которых велась атака] в основном расположены в Китае. Так исторически сложилось, что все крупные DDoS-атаки (200-400 Гб мусора в секунду), которые мы испытывали совпадали по времени с протестами в Гонконге, которые координировались через Telegram. Этот случай не стал исключением», — заявил Дуров в твиттере, отвечая на вопрос пользователя о происхождении атаки.

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception. — Pavel Durov (@durov) 12 июня 2019 г.

Протестующие в Гонконге действительно пользуются защищенными мессенджерами с шифрованием, чтобы избежать обнаружения со стороны властей. Как сообщает Bloomberg, в гонконгском App Store самыми скачиваемыми приложениями за последние несколько дней стали Telegram и Firechat. Последний мессенджер может работать даже без подключения к интернету.

Многие протестующие пользуются масками, чтобы стать невидимыми для камер с технологией распознавания лиц, а также избегают проездных карт, чтобы их передвижения нельзя было отследить. Как сообщала газета South China Morning Post, одного из администраторов крупнейшего Telegram-канала в Гонконге арестовали во вторник за то, что он предположительно готовил акцию, подразумевающую нарушение общественного порядка.

Экстремальная диета

В начале июня создатель Telegram Павел Дуров неожиданно заявил о решении полностью отказаться от еды. О своем новом пищевом режиме он поделился с подписчиками в официальном Telegram-канале.

«Я пью только воду последние шесть ней и пока чувствую себя прекрасно. Так как нулевое потребление пищи стимулирует мозг, я смог выполнить большое количество задач по работе», — заявил Павел Дуров.

Он отметил, что предки-охотники часто оставались без еды на долгое время, поэтому человеческий организм ждет, когда ему дадут перерыв в потреблении пищи хотя бы раз в год, что позволяет пищеварительной системе очиститься и «перезагрузиться».

«Именно поэтому в большинстве религий есть традиция поста — это безопасно и необходимо для тела и духа», — считает Дуров.

Кроме того, Дуров верит, что период голодания подарит ему несколько свежих идей для Telegram, что в конечном счете благотворно отразится на всех пользователях мессенджера.